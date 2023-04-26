Почеттино без агента ведет переговоры с «Челси». Это позволит клубу сэкономить на комиссионных

Маурисио Почеттино не пользуется услугами посредника при контактах с «Челси».

По информации The Telegraph, в отличие от многих коллег, аргентинский тренер самостоятельно представляет свои интересы и к помощи агента не прибегает. Он ведет переговоры вместе со своим ассистентом Хесусом Пересом.

Отмечается, что такой подход позволит « » сэкономить крупную сумму, избежав выплаты комиссионных.

Сообщалось, что о назначении может быть объявлено на следующей неделе.

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