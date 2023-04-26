Почеттино без агента ведет переговоры с «Челси». Это позволит клубу сэкономить на комиссионных

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино агенты деньги Футбол

Маурисио Почеттино не пользуется услугами посредника при контактах с «Челси».

По информации The Telegraph, в отличие от многих коллег, аргентинский тренер самостоятельно представляет свои интересы и к помощи агента не прибегает. Он ведет переговоры вместе со своим ассистентом Хесусом Пересом.

Отмечается, что такой подход позволит «Челси» сэкономить крупную сумму, избежав выплаты комиссионных.

Сообщалось, что о назначении Почеттино может быть объявлено на следующей неделе.

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9 комментариев

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Артем Алмазов
И агент такой приуныл🥲
+8
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+8
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Я всех их сделал
Зачем вообще нужен агент в таких делах? Достаточно иметь грамотного юриста под рукой для составления контракта, а уж условия Почеттино и сам обговорит, это не ситуация с куплей и продажей игроков, когда от агента и его умения вести переговоры действительно многое зависит, с тренерами проще всё.
+3
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+3
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Георгий Кузьминых
Ответ Артем Алмазов
И агент такой приуныл🥲
Не унывайте пацаны!!!
+2
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Тимур Гарипов
О, Челси экономит?!?!?
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Overkiller
"Сниму квартиру без посредников" )
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Акира_1
Главное потом без очередной неустойки как Боэли любит.
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Maksat Hasanow
Я думал что Челси и экономика слово несовместимые
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HellLight
ведь боули очень экономный парень
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Андрей Калинин
Ответ Я всех их сделал
Зачем вообще нужен агент в таких делах? Достаточно иметь грамотного юриста под рукой для составления контракта, а уж условия Почеттино и сам обговорит, это не ситуация с куплей и продажей игроков, когда от агента и его умения вести переговоры действительно многое зависит, с тренерами проще всё.
Если бы у каждого была возможность на интервью вместо себя человека отправить, за счет работодателя, все бы так делали
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