Фирмино предлагал «Барселоне» подписать его как свободного агента. Каталонцы отказались
«Барселона» не заинтересована в заключении контракта с Роберто Фирмино.
По данным Marca, форвард «Ливерпуля», покидающий клуб летом в качестве свободного агента, обращался в «блауграну», предлагая свои услуги, но такой вариант был ею отвергнут.
Подчеркивается, что каталонцы в принципе не планируют подписывать нападающих. Усилить атаку могут только за счет вингеров.
Ранее сообщалось, что Обамеянг – приоритетная цель «Барселоны» на позицию «девятки».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Стиль игры Фирмино схож на стиль игры Карима