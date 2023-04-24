Фирмино предлагал «Барселоне» подписать его как свободного агента. Каталонцы отказались

«Барселона» не заинтересована в заключении контракта с Роберто Фирмино.

По данным Marca, форвард « », покидающий клуб летом в качестве свободного агента, обращался в «блауграну», предлагая свои услуги, но такой вариант был ею отвергнут.

Подчеркивается, что каталонцы в принципе не планируют подписывать нападающих. Усилить атаку могут только за счет вингеров.

Ранее сообщалось, что Обамеянг – приоритетная цель «Барселоны» на позицию «девятки».

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