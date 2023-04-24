Фирмино предлагал «Барселоне» подписать его как свободного агента. Каталонцы отказались

Теги Ливерпуль Барселона Ла Лига возможные трансферы Роберто Фирмино Футбол

«Барселона» не заинтересована в заключении контракта с Роберто Фирмино.

По данным Marca, форвард «Ливерпуля», покидающий клуб летом в качестве свободного агента, обращался в «блауграну», предлагая свои услуги, но такой вариант был ею отвергнут.

Подчеркивается, что каталонцы в принципе не планируют подписывать нападающих. Усилить атаку могут только за счет вингеров.

Ранее сообщалось, что Обамеянг – приоритетная цель «Барселоны» на позицию «девятки».

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18 комментариев

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Андрей Хенто
Мадриду бы взять такого топаря на два сезона было бы здорово, хотя в последнее время он чаще травмирован, чем играет.
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FanLFC
Фирмино - топ. Особенно учитывая, что у Левандовского начались проблемы. Если они подпишут вместо Бобби никакущего Обамеянга, то это будет провал всех провалов
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Екн Лор
Бобби себя недооценивает. Ему бы в ту же Баварию можно идти
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red hikkikomori
Ну и зря, Фирмино лучше чем Левандовски и Обамеянг
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artcity
Мне Обамеянг в Барсе запомнился. Пришёл зимой и стал забивать как автомат в том числе и в классико парочку Реалу положил. А летом его не подписали.
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Brigande
Почему Мадрид спит ? Всех устраивает , что буксующему Бензема на 35 году жизни нет вообще в принципе альтернативы хотя бы по позиции ? Я уже про уровень не говорю ничего , хотя в Мадриде раньше всегда были квалифицированные нападающие в том числе и в запасе .
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Владимир Владимирович
Фирминбаев пусть лучше в Ливере остаётся , хоть и не главным нападающим. Будет местным Солскьяером начало нулевых в МЮ
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Павел Свириденко
и слава Богу
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Velirpa
ну Бавария, не Барселона, там платить огромную личку не будут, поэтому просятся в Барселону.
с чего ты взял, что Фирм будет требовать какую то огромную личку?
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3fz64j5nvq
Ответ Андрей Хенто
Мадриду бы взять такого топаря на два сезона было бы здорово, хотя в последнее время он чаще травмирован, чем играет.
Согласен !
Стиль игры Фирмино схож на стиль игры Карима
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Владимир Владимирович
Ответ Brigande
Почему Мадрид спит ? Всех устраивает , что буксующему Бензема на 35 году жизни нет вообще в принципе альтернативы хотя бы по позиции ? Я уже про уровень не говорю ничего , хотя в Мадриде раньше всегда были квалифицированные нападающие в том числе и в запасе .
Какой Мадрид ? Ты наверно Атлетико имеешь ввиду. В Реале Родриго не всегда выходит в старте, есть ещё Мариано, который вовсе в заявку редко попадает
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