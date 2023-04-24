«Ахмат» хочет побороться за определенные места». Ташуев после 1:0 с «Сочи»

Сергей Ташуев намекнул, что «Ахмат» поборется за место в тройке в Мир РПЛ.

Главный тренер грозненцев высказался после матча с «Сочи» (1:0).

После 24 туров « » занимает в таблице 5-е место.

«Ахмат» ни разу не побеждал « », мотивация была в том, что эту ситуацию надо было переломить. Также мы хотим побороться за определенные места, три очка были важны.

Игра была немного нервозная, ребята понимают ответственность. Из‑за огромного желания случаются ошибки, но за счет хорошей обоймы игроков мы могли давить. По моментам мы, конечно, «Сочи» переиграли.

Игроки, вышедшие на замену, внесли свою лепту. У нас хорошие не резервные, а основные футболисты, но которые не выходят на поле. Они сделали сегодня свою работу», — сказал .

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