Андрей Мостовой: «Зенит» – фаворит еще до начала чемпионата и раздражитель для всех. Мы привыкли не расслабляться»

Андрей Мостовой отметил, что статус фаворитов не мешает «Зениту» настраиваться на матчи.

– Многие болельщики и эксперты анализируют календарь Премьер-лиги и высчитывают, в каком туре «Зенит» станет чемпионом. Мешает это команде?

– Нет, я об этом не думаю. Все говорят, что при хорошем раскладе чемпионская игра придется на « », и это невозможно не услышать. Конечно, это было бы суперкруто, но как будет – ​так будет, цель одна.

– Как не надеть на себя медали заранее? Поделитесь рецептом.

– Мы фавориты еще до начала чемпионата, идем с первых туров в лидерах. Это не то что привыкание – ​иммунитет.

Идешь на первом месте, все тебя пытаются догнать. «Зенит» – ​раздражитель для всех, и мы привыкли, что расслабляться нельзя.

По нашим матчам видно, что, когда мы играем с командами из верхней части таблицы, мы максимально заряжены.

– Так все же, в каком туре?

– Ха-ха, неправильно так говорить. От игры к игре будем идти, постараемся выигрывать. Чем раньше – ​тем лучше, – сказал хавбек « ».

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