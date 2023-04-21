Андрей Мостовой: «Зенит» – фаворит еще до начала чемпионата и раздражитель для всех. Мы привыкли не расслабляться»
Андрей Мостовой отметил, что статус фаворитов не мешает «Зениту» настраиваться на матчи.
– Многие болельщики и эксперты анализируют календарь Премьер-лиги и высчитывают, в каком туре «Зенит» станет чемпионом. Мешает это команде?
– Нет, я об этом не думаю. Все говорят, что при хорошем раскладе чемпионская игра придется на «Спартак», и это невозможно не услышать. Конечно, это было бы суперкруто, но как будет – так будет, цель одна.
– Как не надеть на себя медали заранее? Поделитесь рецептом.
– Мы фавориты еще до начала чемпионата, идем с первых туров в лидерах. Это не то что привыкание – иммунитет.
Идешь на первом месте, все тебя пытаются догнать. «Зенит» – раздражитель для всех, и мы привыкли, что расслабляться нельзя.
По нашим матчам видно, что, когда мы играем с командами из верхней части таблицы, мы максимально заряжены.
– Так все же, в каком туре?
– Ха-ха, неправильно так говорить. От игры к игре будем идти, постараемся выигрывать. Чем раньше – тем лучше, – сказал хавбек «Зенита».
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