Андрей Мостовой: «Зенит» – фаворит еще до начала чемпионата и раздражитель для всех. Мы привыкли не расслабляться»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой отметил, что статус фаворитов не мешает «Зениту» настраиваться на матчи.

– Многие болельщики и эксперты анализируют календарь Премьер-лиги и высчитывают, в каком туре «Зенит» станет чемпионом. Мешает это команде?

– Нет, я об этом не думаю. Все говорят, что при хорошем раскладе чемпионская игра придется на «Спартак», и это невозможно не услышать. Конечно, это было бы суперкруто, но как будет – ​так будет, цель одна.

– Как не надеть на себя медали заранее? Поделитесь рецептом.

– Мы фавориты еще до начала чемпионата, идем с первых туров в лидерах. Это не то что привыкание – ​иммунитет.

Идешь на первом месте, все тебя пытаются догнать. «Зенит» – ​раздражитель для всех, и мы привыкли, что расслабляться нельзя.

По нашим матчам видно, что, когда мы играем с командами из верхней части таблицы, мы максимально заряжены.

– Так все же, в каком туре?

– Ха-ха, неправильно так говорить. От игры к игре будем идти, постараемся выигрывать. Чем раньше – ​тем лучше, – сказал хавбек «Зенита».

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15 комментариев

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mahurat
Андрей, пора сделать дубль, лучше завтра!
+6
0
+6
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Дмитрий9779
Ответ mahurat
Андрей, пора сделать дубль, лучше завтра!
Уже сегодня😁👍
+5
0
+5
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Дмитрий9779
Все правильно сказал.
+4
-2
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MAXIMum1
Ответ Football TV
Андрюша,еслиб не было бразильцов,покурил бы ты петра
Если бы не было мяча, не было бы футбола.
+2
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Данко Лазович
Ответ Football TV
Андрюша,еслиб не было бразильцов,покурил бы ты петра
тупое утверждение)
+2
0
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Павел Ермаков
Про раздражитель перегнул.
0
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Василиус
Ответ Александр Поливенко
Щас питерские бакланы проснуться и начнут минусовать всех неугодных... Давно заметил. Никто с такой яростью не минусует, как эти болотные
Вот как раз люто всех минусуют московские
0
0
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Виктор
Ответ Александр Поливенко
Щас питерские бакланы проснуться и начнут минусовать всех неугодных... Давно заметил. Никто с такой яростью не минусует, как эти болотные
Русский язык выучи, малолетка деревенская.
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