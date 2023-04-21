«Севилья» в 5-й раз за 10 последних сезонов вышла в полуфинал ЛЕ. 4 раза до этого брали трофей

«Севилья» в 5-й раз за 10 последних сезонов вышла в полуфинал Лиги Европы.

Примечательно, что четырежды за этот отрезок «Севилья» побеждала в турнире – в сезонах 2019/20, 2015/16, 2014/15 и 2013/14.

В полуфинале Лиги Европы «Севилья» сыграет с «Ювентусом».

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