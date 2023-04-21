«Севилья» в 5-й раз за 10 последних сезонов вышла в полуфинал ЛЕ. 4 раза до этого брали трофей
«Севилья» в 5-й раз за 10 последних сезонов вышла в полуфинал Лиги Европы.
Примечательно, что четырежды за этот отрезок «Севилья» побеждала в турнире – в сезонах 2019/20, 2015/16, 2014/15 и 2013/14.
В полуфинале Лиги Европы «Севилья» сыграет с «Ювентусом».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Навас, конечно, глыба. Сегодня Рэшфорда догонял, а когда-то начинал с покойным Пуэртой еще
2). По статистике были должны и легко убирать МЮ
3). Не ожидал никто , если честно , кроме поклонников Ла Лиги - от букмекеров до подавляющего большинства сторонних любителей футбола !