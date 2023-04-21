«Севилья» в 5-й раз за 10 последних сезонов вышла в полуфинал ЛЕ. 4 раза до этого брали трофей

Теги Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

«Севилья» в 5-й раз за 10 последних сезонов вышла в полуфинал Лиги Европы.

Примечательно, что четырежды за этот отрезок «Севилья» побеждала в турнире – в сезонах 2019/20, 2015/16, 2014/15 и 2013/14.

В полуфинале Лиги Европы «Севилья» сыграет с «Ювентусом».

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17 комментариев

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Кирилл Голивец
С фирменным мендилибаровским прессингом разнесут и устаревший Юве. А в финале с любым соперником, даже с Жозе, снова будут фаворитами.

Навас, конечно, глыба. Сегодня Рэшфорда догонял, а когда-то начинал с покойным Пуэртой еще
+36
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+33
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QWertY
Да они и сейчас выиграют. Совсем безбашенная команда
+25
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+22
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Jan Paskel
Лудоманы, айда все в конторы грузит хату бабушки на Севилью 😀
+16
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+15
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Enotaz24
И как это они делают?)
+11
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+10
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rigobersong
Ответ Кирилл Голивец
С фирменным мендилибаровским прессингом разнесут и устаревший Юве. А в финале с любым соперником, даже с Жозе, снова будут фаворитами. Навас, конечно, глыба. Сегодня Рэшфорда догонял, а когда-то начинал с покойным Пуэртой еще
И с Рейесем пересекался:(
+11
-4
+7
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Кирилл Голивец
С фирменным мендилибаровским прессингом разнесут и устаревший Юве. А в финале с любым соперником, даже с Жозе, снова будут фаворитами. Навас, конечно, глыба. Сегодня Рэшфорда догонял, а когда-то начинал с покойным Пуэртой еще
Навас "гонял по рельсам", когда это ещё не было мейнстримом, как говорится🙂
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&_Bishep_&
Вот наблюдал за атмосферой на Санчес Писхуан, это что то невообразимое. Хоть убей, но не могу представить, что бы какой то Айнтрахт приехал в Севилью и там немецкие болельщики перекричали местных
+9
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yrok77
Короли ЛЕ, также как Реал короли Лиги Чемпионов
+5
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Пако
И кто теперь скажет, что команда безвестного Хосе Луиса Мендилибара не является фаворитом турнира ЛЕ?
+1
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Nacho13
Ответ &_Bishep_&
Вот наблюдал за атмосферой на Санчес Писхуан, это что то невообразимое. Хоть убей, но не могу представить, что бы какой то Айнтрахт приехал в Севилью и там немецкие болельщики перекричали местных
Да, болельщики в Севилье это нечто!
+1
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OldRedWhite
Ответ Enotaz24
И как это они делают?)
1).Новый тренер буквально перевернул команду, конечно !
2). По статистике были должны и легко убирать МЮ
3). Не ожидал никто , если честно , кроме поклонников Ла Лиги - от букмекеров до подавляющего большинства сторонних любителей футбола !
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Радость Ди Мария
Ответ Jan Paskel
Лудоманы, айда все в конторы грузит хату бабушки на Севилью 😀
Ага, старуху в дом деменции.
+1
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Direct free kick
Ответ Great ManUtd
Желаю им поражения и вылета в Сегунду.
Самая тухлая Севилья с 2000 года, когда в последний раз вылетели. Никакие травмы и баны тут оправданием быть не могут. U23 состав разбавленным 3-4 игроками основы мог легко их пройти
+1
-1
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gusmartinus
Ответ &_Bishep_&
Вот наблюдал за атмосферой на Санчес Писхуан, это что то невообразимое. Хоть убей, но не могу представить, что бы какой то Айнтрахт приехал в Севилью и там немецкие болельщики перекричали местных
Перекричать может и не смогли бы, но их было бы всё равно хорошо слышно
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