Калабрия о выходе в полуфинал ЛЧ: «Мечтал об этом с детства, но теперь хочу сыграть еще 3 матча. Почему бы не представить, что «Милан» сможет добиться успеха?»

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Давиде Калабрия Футбол

Давиде Калабрия намекнул, что хочет выйти в финал Лиги чемпионов.

«Россонери» вышли в полуфинал турнира, одержав победу по над «Наполи» по сумме двух матчей (1:0, 1:1).

«Я горжусь этой командой за то, как она сыграла эти два матча. Победа над такой командой, как «Наполи», не случайна.

Я с детства мечтал выйти в полуфинал Лиги чемпионов, но теперь я хотел бы сыграть еще 3 матча. Когда ты проходишь так далеко, мечтать – это правильно. Даже если есть более сильные и хорошо подготовленные команды, почему бы не представить, что мы сможем добиться успеха?» – сказал защитник «Милана». 

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25 комментариев

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Алексей Игоревич
В играх с Наполи капитан Милана, которого в сборную по праздникам вызывают просто перекусил Хвичу, шикарно отыграл!
+42
0
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Shadow1882
Кажется, Калабрия каждый день на завтрак ест таких, как Хвича. Оба матча великолепно сыграл персонально
+36
-1
+35
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Игорь Новиков
Милан впервые в полуфинале со времен великой команды. Даже не верится.
+24
-2
+22
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blaugrano
Ментально очень сильная команда. Как бились сегодня - такой и море по колено.
+19
0
+19
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0rbit
Ответ Gio S
Ты так и не ответил ! Он один стоял против Хвичи ??? А то красиво от вопроса ушёл и мне задал .
8 раз именно Калабрия заблокировал проходы/передачу/удар Хвычи. 8! в трёх матчах он сделал из среднего игрока, посмешище. Да, один раз он проскочил между ним и Кьером. С кем не бывает. Победителей не судят.
+9
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+9
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0rbit
Ответ Gio S
Ну да не учитывая того что он ему между ног прокинул ! И сегодня с его фланга прорыв был два раза и мог забивать ! И он там не один его опекал ! Не надо писать враньё , все кто хотел прекрасно видели , что Хвичу двое встречало всегда ! поставлю вам плюсик . Ведь ради плюсика пишете ерунду .
сослагательное наклонение - удел слабаков. Жиру мог пенальти забить и выход один на один, молиться на Мерета нужно, что к перерыву не 0-2.
+7
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Papa Paolo
Ответ Игорь Новиков
Милан впервые в полуфинале со времен великой команды. Даже не верится.
Настальжи !
+5
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Gio S
Ответ Expada
Жалко Наполи конечно
А что жалеть , выиграть ЛЧ они не смогли бы всё равно . Достойно сыграли .
+5
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Chernoy
Какой скромный малый, мечтать не выиграть ЛЧ, а дойти именно до полуфинала. Словно я не мечтал покорить Эльбрус, а хотя бы до него доехать))
+3
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Shadow1882
Ответ Gio S
Он один стоял ?)) Так схавал что в первом матче между ног пропускал ! Сегодня после его обыгрыша пришло ) А забыл их двое было , когда два раза клоунами выставил их ))
Отборы считать не будем, окей. Но сколько голов он привёз?
+2
-1
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Мохнатый55
С детства мечтал выйти в полуфинал? Странная мечта. Почему было не мечтать о трофее?
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Rubilov
Ответ Gio S
Почему нельзя согласится то что Милану во многом повезло ? Разве это не слабость ? Или проще говорить что Милан круто играл ? Круто играть , это к Сити ставит на колени в атакующем стиле Баварию . Не Наполи , где пару нормальных игроков , а Баварию . Вот это круто . А Милан тупо в оборонительным футболом прошёл дальше и всё на этом . Я же не говорю , что не заслужено . Просто меня бесит , что пытаются выставить игру Милана как эталон топовой игры . А по факту игра унылое Г .. , при всём моём уважении к Милану . Есть люди которым заходит такой футбол , аля автобус Маура и это их право . Для меня лично Милан , если считает себя великим клубом , то должен и играть как элитный клуб .
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Gio S
Ответ Rubilov
Комментарий удален модератором
Не люблю игру от обороны что в этом такого ? Я считаю такой тактикой могут играть более слабые клубы , которые вынуждены как то сопротивляться сильным и богатым клубам . Если ты себя считаешь элитой , то играй как элита ! Бомбит у меня только от неудач Ливерпуля . То что Наполи вылетел , это вопрос времени был . И так далеко забрались .
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Rubilov
Ответ Shadow1882
Отборы считать не будем, окей. Но сколько голов он привёз?
Да ему кажись бесполезно объяснять, там жуткая, попаболь из-за того что Калабрия просто сожрал и уничтожил хвалённого грузина))) "Но Хвича же между ног один раз ему мяч прокинул... " © ))))
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Expada
Ответ Gio S
А что жалеть , выиграть ЛЧ они не смогли бы всё равно . Достойно сыграли .
Ну так то да, по факту сказал
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