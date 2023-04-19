Калабрия о выходе в полуфинал ЛЧ: «Мечтал об этом с детства, но теперь хочу сыграть еще 3 матча. Почему бы не представить, что «Милан» сможет добиться успеха?»

Давиде Калабрия намекнул, что хочет выйти в финал Лиги чемпионов.

«Россонери» вышли в полуфинал турнира, одержав победу по над «Наполи» по сумме двух матчей (1:0, 1:1).

«Я горжусь этой командой за то, как она сыграла эти два матча. Победа над такой командой, как « », не случайна.

Я с детства мечтал выйти в полуфинал чемпионов, но теперь я хотел бы сыграть еще 3 матча. Когда ты проходишь так далеко, мечтать – это правильно. Даже если есть более сильные и хорошо подготовленные команды, почему бы не представить, что мы сможем добиться успеха?» – сказал защитник « ».

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