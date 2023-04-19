«Реал» выиграл 6 матчей подряд в плей-офф ЛЧ – рекорд клуба, все 6 – против клубов АПЛ
«Реал» обыграл «Челси» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Мадридцы продлили победную серию в плей-офф турнира до 6 игр – это лучший результат в истории клуба. При этом все шесть побед были одержаны над английскими клубами.
Рекорд Лиги чемпионов принадлежит «Барселоне» – 7 выигранных матчей подряд в плей-офф с 2014 по 2016 год.
Анчелотти выбил «Челси» из ЛЧ 2-й год подряд. Там его уволили в коридоре – через год после золотого дубля
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Хотя Реал конечно хорош
Ещё твой искажающий смыслом коммент заплюсовали такие же, которые читают не глядя.