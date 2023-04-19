«Реал» выиграл 6 матчей подряд в плей-офф ЛЧ – рекорд клуба, все 6 – против клубов АПЛ

Теги премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

«Реал» обыграл «Челси» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы продлили победную серию в плей-офф турнира до 6 игр – это лучший результат в истории клуба. При этом все шесть побед были одержаны над английскими клубами.

Рекорд Лиги чемпионов принадлежит «Барселоне» – 7 выигранных матчей подряд в плей-офф с 2014 по 2016 год.

Анчелотти выбил «Челси» из ЛЧ 2-й год подряд. Там его уволили в коридоре – через год после золотого дубля 

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131 комментарий

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Мухаммад Нурмагомедов
Реал-хозяин АПЛ😎
+177
-23
+154
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Рашпель793
Ответ Виталий Ан
Удивительная команда. Как можно отскок поставить на поток. Челси очень не плохо играл. Не хватило команде Замыкалду)). Рис Джеймс потрясающий игрок. Сколько он стоит, если за недоразумение Энцо отдали 120?! Который элементарные вещи не может сделать. Не подать с углового, штрафного, да и пас отдать нормально.
А где в этом матче вы отскок то увидели? Реал с запасом играл и когда нужно было, голы свои забил.
+110
-7
+103
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Илья Храбров
Короли ЛЧ
+75
-4
+71
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CM1
Ответ Red-Devil_Fan
В полуфинале посмотрим. А если по твоей логике судить Юнайтед в этом сезоне Точно хозяин Ла Лиги)))
Особенно после Севильи...
+63
-2
+61
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Slavick Nemkovsky
Опять Реал "на везении отскакивает" от великой апл )
+59
-7
+52
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headmaster
Реал после 2-х вылетов подряд от английских команд решил мстить. Полуфинал будет классный
+24
0
+24
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Юрий Кечко
Ответ Slavick Nemkovsky
Опять Реал "на везении отскакивает" от великой апл )
Сейчас бы ещё с Бормутом сыграли что бы делать выводы о апл)))
Хотя Реал конечно хорош
+26
-7
+19
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ZamoRano
Ответ Red-Devil_Fan
В полуфинале посмотрим. А если по твоей логике судить Юнайтед в этом сезоне Точно хозяин Ла Лиги)))
Юнайтед хозяин лиги Европы. И то до первой Севильи 🤣🤦
+17
-3
+14
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Davron Tashkenbaev
Следующая игры опять против клуба АПЛ)
+13
0
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Tun
Ответ Slavick Nemkovsky
Опять Реал "на везении отскакивает" от великой апл )
Челси во втором десятке, Ливер где-то там же, о чем речь?
+24
-14
+10
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M93
Ответ Евгений Блажес
Комментарий удален пользователем
А зачем ты перевернул все с ног на голову? У него речь о позиционной атаке при втором голе, а начинаешь кричать про первый.

Ещё твой искажающий смыслом коммент заплюсовали такие же, которые читают не глядя.
+9
-1
+8
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GloryReal
Реал вчера показал свою лучшую игру "от обороны". При этом запас был огромный, но не стали казнить Челси, как и в предыдущем матче. Голы просто шедевры. Реал сломал стереотип, что позиционная атака это стояние возле штрафной соперника и перепасовка поперек поля. Второй гол Реала это шедевр позиционной атаки в трактовке Реала, когда используется пространство всего поля. При этом не было ватокатства, все пасы необходимые, точные и умные.
+20
-12
+8
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Сергей Жарковский
Реал красиво разбирается в ЛЧ! Челси явно что-то ненужное на этом празднике жизни!👍
+7
0
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Бестрофейник 19/20
Ответ headmaster
Реал после 2-х вылетов подряд от английских команд решил мстить. Полуфинал будет классный
В полуфинале снова ещё одна команда АПЛ) Но Сити в этом году сильны. Пеп отлично усилился Холандом, а ещё Грилиш отличную игру показывает
+7
0
+7
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Дмитрий Калашников
Ответ liverpool and barcelona fan
не знаю что может помешать победе Реала в ЛЧ. Я 100 % уверен, что Пеп что то начудит в полуфинале. А потенциальных соперников по финалу из 2 сетки, Реал их просто вынесет вперед ногами. ЛЧ пока их турнир.
Сити победит
+10
-4
+6
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Евгений Громов 22
При всей симпатии к Реалу , седьмая победа мало вероятна . Сити выглядит командой без слабых мест.
+6
0
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v.belorussky
Хах, ну в этом сезоне реал пока что играл лишь с 8 и 11 командами апл. Пройти их - так себе достижение.
+11
-5
+6
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Zemanuha
Ответ belikovda.90
Потому что последние 13 лет - пик Реала в ЛЧ.
Пик Реала это вся история ЛЧ.
+5
0
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Евгений Блажес
Ответ Андрей Хенто
Ну сейчас будет максимально трудно продлить эту серию, но будем верить в команду, игроки Мадрида уже сделали обыденностью такие вот победы над грозными соперниками. Вчера Мадрид провел хорошую игру, играли с запасом и на классе смогли одержать победу.
Ливерпуль и Челси едва ли можно назвать грозными в этом году. Бавария куда лучше проверила бы Реал, но увы. Проверит Сити.
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Alisher Yusufov
Ответ belikovda.90
Пока Реал уверенно прошёл 9 и 11 команды АПЛ)) В АПЛ есть конкуренция, это не Ла Лига, в которой Барса, Реал и Атлетико 13 лет разыгрывает первые три места При этом Реал выиграл Ла Лигу только 4 раза за 13 лет И это топ клуб?
Да, это не только топ клуб, Реал величайший клуб в истории футбола, по все возможным показателям Реал на другом уровне. Количество кубков, побед, забытых голов, популярность. Реал самый большой, самый богатый, самый популярный, самый титулованный клуб планеты, а ты просто сказочный ...
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Egor Egor
увы. дальше конец сказки
+5
-1
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Jesus Garsia
Брехня, не было у Барселоны никогда 7 побед подряд в плей-офф ЛЧ)
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Real_v_dushe
Ответ belikovda.90
Если самая богатая команда в мире не может стабильно брать очки с Майорками и Осасунами, то это проблемы этой команды
Реал - не самая богатая команда в мире. Более того, в эти 13 лет самая большая зарплатная ведомость внутри Испании была у Барселоны. А если мы возьмём АПЛ, то там один вон Челси может выложить 600 млн евро на игроков за одно трансферное окно - мы столько и за 5 лет не потратили.
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Real_v_dushe
Ответ belikovda.90
Пока Реал уверенно прошёл 9 и 11 команды АПЛ)) В АПЛ есть конкуренция, это не Ла Лига, в которой Барса, Реал и Атлетико 13 лет разыгрывает первые три места При этом Реал выиграл Ла Лигу только 4 раза за 13 лет И это топ клуб?
Реал виноват в том, что АПЛ такие слабые клубы делегировала в ЛЧ в этом сезоне? Реал в эти 13 лет играл многократно с различными клубами АПЛ в ЛЧ, выиграл подавляющее большинство противостояний.
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Андрей Хенто
Ну сейчас будет максимально трудно продлить эту серию, но будем верить в команду, игроки Мадрида уже сделали обыденностью такие вот победы над грозными соперниками. Вчера Мадрид провел хорошую игру, играли с запасом и на классе смогли одержать победу.
+6
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