«Реал» выиграл 6 матчей подряд в плей-офф ЛЧ – рекорд клуба, все 6 – против клубов АПЛ

« » обыграл «Челси» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы продлили победную серию в плей-офф турнира до 6 игр – это лучший результат в истории клуба. При этом все шесть побед были одержаны над английскими клубами.

Рекорд Лиги чемпионов принадлежит «Барселоне» – 7 выигранных матчей подряд в плей-офф с 2014 по 2016 год.

Анчелотти выбил «Челси» из ЛЧ 2-й год подряд. Там его уволили в коридоре – через год после золотого дубля

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