«Реал» забил в 31-м подряд домашнем матче плей-офф ЛЧ. Последний раз не забивали «Барсе» в 2011-м

«Реал» забивает в 31 домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов подряд.

В первом матче 1/4 финала против « » (2:0, второй тайм) на «Сантьяго Бернабеу» на 21-й минуте счет открыл Карим Бензема.

« » забил в плей-офф Лиги чемпионов в 31-м матче на домашнем стадионе подряд.

Последней командой, не пропустившей от «Реала» на « », была « » в сезоне-2010/11.