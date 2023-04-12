«Реал» забил в 31-м подряд домашнем матче плей-офф ЛЧ. Последний раз не забивали «Барсе» в 2011-м
«Реал» забивает в 31 домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов подряд.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (2:0, второй тайм) на «Сантьяго Бернабеу» на 21-й минуте счет открыл Карим Бензема.
«Реал» забил в плей-офф Лиги чемпионов в 31-м матче на домашнем стадионе подряд.
Последней командой, не пропустившей от «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», была «Барселона» в сезоне-2010/11.
Также в случае Ван Перси - он мог ещё удалиться в первом тайме, так как наиграл на 3 жёлтые. + в той игре судья не поставил чистую пенку в ворота Арсенала. А в первой игре отменили чистый гол Барсы и также не дали чистую пенку в пользу Барсы.
Это так Барсу тащили?
Что с красной, что без - Реалу мало что светило в том полуфинале.
САФ даже после финала сказал, что эта Барса величайшая на все времена.
Не учитывая 1/8
А потом ты вспоминаешь, например, как забился единственный гол в домашнем матче, например, с Ювентусом в 2018 году.