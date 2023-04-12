«Реал» забил в 31-м подряд домашнем матче плей-офф ЛЧ. Последний раз не забивали «Барсе» в 2011-м

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«Реал» забивает в 31 домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов подряд.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (2:0, второй тайм) на «Сантьяго Бернабеу» на 21-й минуте счет открыл Карим Бензема.

«Реал» забил в плей-офф Лиги чемпионов в 31-м матче на домашнем стадионе подряд.

Последней командой, не пропустившей от «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», была «Барселона» в сезоне-2010/11.

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51 комментарий

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Arm 999
В том матче тожэ забыльи просто судя не засчитал тот гол потому что Игуаин ужэ лежачим на землье затылком попал по чей то ноге из игроков Барсы
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Tristan...
Ответ Artem Piatkov
Барсе не забили в 2011, потому что судейка выдумал липовое удаление Пепе После матча все признали, что там была максимум жёлтая, а не красная (Пепе сыграл в мяч) Тактика Моуриньо сводилась именно к накоплению всех сил на вторую половину матча, но судья всё испортил Кстати, в том же 2011 году: 1) Засудили Арсенал, удалив Ван Перси за удар через 2 секунды после свистка 2) Шахтёр тоже - не поставив пенальти на Мхитаряне при счёте 0:1 в пользу Варсы Шахта Луческу кстати была очень хороша на Камп Ноу и получи тот пенальти, возможно и не играла бы Барса с Реалом в 1/2...
Скажи спасибо судье, что ту игру Реал вообще закончил в основное время. Судья спокойно мог удалить минимум четверых игроков сливочных за все их грязные приёмы и игра закончилась бы техническим поражением 0:3.
Также в случае Ван Перси - он мог ещё удалиться в первом тайме, так как наиграл на 3 жёлтые. + в той игре судья не поставил чистую пенку в ворота Арсенала. А в первой игре отменили чистый гол Барсы и также не дали чистую пенку в пользу Барсы.
Это так Барсу тащили?
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London.is.blue
Ответ Artem Piatkov
Барсе не забили в 2011, потому что судейка выдумал липовое удаление Пепе После матча все признали, что там была максимум жёлтая, а не красная (Пепе сыграл в мяч) Тактика Моуриньо сводилась именно к накоплению всех сил на вторую половину матча, но судья всё испортил Кстати, в том же 2011 году: 1) Засудили Арсенал, удалив Ван Перси за удар через 2 секунды после свистка 2) Шахтёр тоже - не поставив пенальти на Мхитаряне при счёте 0:1 в пользу Варсы Шахта Луческу кстати была очень хороша на Камп Ноу и получи тот пенальти, возможно и не играла бы Барса с Реалом в 1/2...
Да ладно тебе, та Барса была возможно лучшей командой в истории. Ты посмотри какой гол Месси забил.
Что с красной, что без - Реалу мало что светило в том полуфинале.
САФ даже после финала сказал, что эта Барса величайшая на все времена.
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Экспертное мнение
Ответ huzayfa
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5-0, 2-6 - это был обычный день в Эль-Класико
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huzayfa
Ответ Экспертное мнение
Кстати, после того самого легендарного матча от Месси в 2011 испуганный Перес начал греть шары, чтобы не попадать Барсе. Вот тут то и полились потоком соперники в плей-офф ЛЧ вроде АПОЭЛя, Галатасарая, Вольфсбурга и прочих середняков))) Ну и те самые 4 победы в ЛЧ результаты этой великолепной работы с шарами в кабинетах, и не допущено ни одной встречи с Барсой в плей-офф с тех времен.
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Экспертное мнение
Ответ Alex Torres
да не быдо там касания .Посмотри в замедленном повторе
Физический так отлететь без касания невозможно. Но не удивлюсь, если у Реала своя физика в своем мирке, как в индийских фильмах, так проще оправдать свой недоклуп)
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ Roman Dementiev
Статистика кажется невероятной. А потом ты вспоминаешь, например, как забился единственный гол в домашнем матче, например, с Ювентусом в 2018 году.
Есть много спорных моментов с участием Реала, но никак не пойму тех, которые считают липовым того пенальти. Да, суперважный матч, да, концовка, да, всем, кроме болельщиков Реала, хотелось увидеть Буффона с кубком ЛЧ в том сезоне... Но пенальти-то был явным, не нырок или даже не спорный момент, о которых говорят "на усмотрение судьи".
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Экспертное мнение
Ответ Abdul Aziz
Бускетс симулировал? Ты называешь закрытие лица и подглядывание симуляцией? Там было нарушение! И кроме этого момента, за ним никогда не было замечено подобного. Алвес, Альба, Суарес - да, но точно не Бускетс
У них Бускетс симулянт, а Роналду ныряющий 20 лет подряд великий игрок)) Какая-та альтернативная реальность.
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Alex Torres
Ответ Abdul Aziz
Бускетс симулировал? Ты называешь закрытие лица и подглядывание симуляцией? Там было нарушение! И кроме этого момента, за ним никогда не было замечено подобного. Алвес, Альба, Суарес - да, но точно не Бускетс
Когда футболисту больно он не будет раскрывать , а потом снова закрывать ладоши
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Abid_88
Ответ Abid_88
А ещё , Бензема обошёл Месси по голам в плей-офф ЛЧ
Ошибка , с 1/4 до финала.
Не учитывая 1/8
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Yri Yrov
к сожалению в руководстве Челси далёкие от футбола люди сидят
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rigobersong
Еще забыли добавить, что в том матче вся оборона Реала расступилась и дала забить Месси:) Виноваты конечно же все вокруг:))
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Экспертное мнение
Кстати, после того самого легендарного матча от Месси в 2011 испуганный Перес начал греть шары, чтобы не попадать Барсе. Вот тут то и полились потоком соперники в плей-офф ЛЧ вроде АПОЭЛя, Галатасарая, Вольфсбурга и прочих середняков))) Ну и те самые 4 победы в ЛЧ результаты этой великолепной работы с шарами в кабинетах, и не допущено ни одной встречи с Барсой в плей-офф с тех времен.
+4
-6
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Abdul Aziz
Ответ Alex Torres
Там даже желтой не было. на повторе было видно , что Пепе не коснулся (вроде Алвес был).Вар не было в то время ,а барсуки идеально умели симулировать .Особенно Бускетс
Бускетс симулировал? Ты называешь закрытие лица и подглядывание симуляцией? Там было нарушение! И кроме этого момента, за ним никогда не было замечено подобного. Алвес, Альба, Суарес - да, но точно не Бускетс
+2
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Alex Torres
Ответ Экспертное мнение
Ты про тот "повтор" от видеомонтажников Мадрида?)) Смешно, прямая нога - чистейшая красная, без вариантов.
да не быдо там касания .Посмотри в замедленном повторе
0
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Roman Dementiev
Статистика кажется невероятной.
А потом ты вспоминаешь, например, как забился единственный гол в домашнем матче, например, с Ювентусом в 2018 году.
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Александр Бялт
Ответ Artem Piatkov
Барсе не забили в 2011, потому что судейка выдумал липовое удаление Пепе После матча все признали, что там была максимум жёлтая, а не красная (Пепе сыграл в мяч) Тактика Моуриньо сводилась именно к накоплению всех сил на вторую половину матча, но судья всё испортил Кстати, в том же 2011 году: 1) Засудили Арсенал, удалив Ван Перси за удар через 2 секунды после свистка 2) Шахтёр тоже - не поставив пенальти на Мхитаряне при счёте 0:1 в пользу Варсы Шахта Луческу кстати была очень хороша на Камп Ноу и получи тот пенальти, возможно и не играла бы Барса с Реалом в 1/2...
Вольфганг Штарк судьей был, как сейчас помню
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Barca_mania
Ответ ZA.RMA
Аригами тоже? Я думала, что я особенная:(😂
он же казах, значит мой брат 💪
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ZA.RMA
Ответ Barca_mania
Я там чисто про Kyancey говорил. Ты и Arigami Arigami красавчики ☝️
Аригами тоже? Я думала, что я особенная:(😂
+1
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Блуждающий странник
Ответ Artem Piatkov
Барсе не забили в 2011, потому что судейка выдумал липовое удаление Пепе После матча все признали, что там была максимум жёлтая, а не красная (Пепе сыграл в мяч) Тактика Моуриньо сводилась именно к накоплению всех сил на вторую половину матча, но судья всё испортил Кстати, в том же 2011 году: 1) Засудили Арсенал, удалив Ван Перси за удар через 2 секунды после свистка 2) Шахтёр тоже - не поставив пенальти на Мхитаряне при счёте 0:1 в пользу Варсы Шахта Луческу кстати была очень хороша на Камп Ноу и получи тот пенальти, возможно и не играла бы Барса с Реалом в 1/2...
Там удаление на 60+ минуте было. И это не первый матч с удалением, в других случаях не мешало. Просто та Барса была Барселоной, а не подобием как сейчас
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Raindrop Drop Top
Ответ Artem Piatkov
Барсе не забили в 2011, потому что судейка выдумал липовое удаление Пепе После матча все признали, что там была максимум жёлтая, а не красная (Пепе сыграл в мяч) Тактика Моуриньо сводилась именно к накоплению всех сил на вторую половину матча, но судья всё испортил Кстати, в том же 2011 году: 1) Засудили Арсенал, удалив Ван Перси за удар через 2 секунды после свистка 2) Шахтёр тоже - не поставив пенальти на Мхитаряне при счёте 0:1 в пользу Варсы Шахта Луческу кстати была очень хороша на Камп Ноу и получи тот пенальти, возможно и не играла бы Барса с Реалом в 1/2...
Помню матч реала с шахтой, когда просто за мощнейший прострел в спину от фрукта левейшую пенку поставили 🤣
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Barca_mania
Ответ ZA.RMA
Что там на счёт твоей надежды чтобы Челси смыли улыбку с лица мадридистов?☺️
Я там чисто про Kyancey говорил. Ты и Arigami Arigami красавчики ☝️
0
-3
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Экспертное мнение
Ответ Alex Torres
Там даже желтой не было. на повторе было видно , что Пепе не коснулся (вроде Алвес был).Вар не было в то время ,а барсуки идеально умели симулировать .Особенно Бускетс
Ты про тот "повтор" от видеомонтажников Мадрида?)) Смешно, прямая нога - чистейшая красная, без вариантов.
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M93
Ответ Alex Torres
Там даже желтой не было. на повторе было видно , что Пепе не коснулся (вроде Алвес был).Вар не было в то время ,а барсуки идеально умели симулировать .Особенно Бускетс
А каталонские гордятся тем матчем. Постоянно начинают вспоминать как там Месси прошел почти про Реала ... Только до липового удаления Пепе почему-то Месси не мог этого же сделать.
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-2
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Дмитрий Калашников
Ответ Artem Piatkov
Барсе не забили в 2011, потому что судейка выдумал липовое удаление Пепе После матча все признали, что там была максимум жёлтая, а не красная (Пепе сыграл в мяч) Тактика Моуриньо сводилась именно к накоплению всех сил на вторую половину матча, но судья всё испортил Кстати, в том же 2011 году: 1) Засудили Арсенал, удалив Ван Перси за удар через 2 секунды после свистка 2) Шахтёр тоже - не поставив пенальти на Мхитаряне при счёте 0:1 в пользу Варсы Шахта Луческу кстати была очень хороша на Камп Ноу и получи тот пенальти, возможно и не играла бы Барса с Реалом в 1/2...
Пепе вообще игрока не коснулся, какая жёлтая?
+4
-1
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