Инвестор «Химок» Садыгов: «Задача Талалаева – развивать футбол в Московской области»

Туфан Садыгов рассказал о задаче нового главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

— Талалаев останется с «Химками», если клуб вылетит из РПЛ?

— Мы эти вещи не обсуждали. У него контракт на пять лет. У него другие задачи стоят, он не только спортивного результата должен добиваться.

— А какие задачи перед ним стоят?

— Перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области, — сказал инвестор «Химок».

После 22 туров подмосковный клуб занимает в таблице Мир 15-е место.