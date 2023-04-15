Инвестор «Химок» Садыгов: «Задача Талалаева – развивать футбол в Московской области»
Туфан Садыгов рассказал о задаче нового главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.
— Талалаев останется с «Химками», если клуб вылетит из РПЛ?
— Мы эти вещи не обсуждали. У него контракт на пять лет. У него другие задачи стоят, он не только спортивного результата должен добиваться.
— А какие задачи перед ним стоят?
— Перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области, — сказал инвестор «Химок».
После 22 туров подмосковный клуб занимает в таблице Мир РПЛ 15-е место.
12 комментариев