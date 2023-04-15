Инвестор «Химок» Садыгов: «Задача Талалаева – развивать футбол в Московской области»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Туфан Садыгов Футбол

Туфан Садыгов рассказал о задаче нового главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

— Талалаев останется с «Химками», если клуб вылетит из РПЛ?

— Мы эти вещи не обсуждали. У него контракт на пять лет. У него другие задачи стоят, он не только спортивного результата должен добиваться.

— А какие задачи перед ним стоят?

— Перед Талалаевым стоит задача развивать футбол в Московской области, — сказал инвестор «Химок».

После 22 туров подмосковный клуб занимает в таблице Мир РПЛ 15-е место.

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12 комментариев

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Mechel**
Может тогда сразу Талалаева по совместительству министром спорта Московской области поставить?
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Do Cent
"Ну и сынок чтоб играл"- добавил инвестор.
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Alexander Nikitin
С какого извините... задача тренера клуба развивать футбол в регионе? Из-за этого и нет результата. Задача - улучшить результат клуба, построить игру. Полная чушь в голове у этого инвестора. Поэтому Химки так и играют.
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Hitgoe Himgob
Восьмая Задача тысячелетия
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софочка
Я думал, это задача Министерства спорта Московской области...
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CSKAvrn
🪚💰
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Dinamik1
Что может развить теоретик футбола талалаев.
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Isshin88
Талалаев и развивать? Слова антонимы, на мой взгляд.
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levon.a
Ответ Дмитрий
«Этот недобросовестный проектировщик сколько денег схомячил?» — поинтересовался Путин. Козак ответил, что 280 млн руб. О строительстве дороги Керчь-Симферополь Т. Садыговым и его Волгамостом, беник которого Ротенберг)
Вот и получил в наказание Химки
+5
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Беременный малыш
Шарлатаны.
+3
0
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Дмитрий
«Этот недобросовестный проектировщик сколько денег схомячил?» — поинтересовался Путин. Козак ответил, что 280 млн руб. О строительстве дороги Керчь-Симферополь Т. Садыговым и его Волгамостом, беник которого Ротенберг)
+9
0
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Джонни Петров
🤡
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