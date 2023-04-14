Инвестор «Химок» Садыгов опроверг, что в контракте Талалаева есть неустойка в 48 млн рублей

Инвестор «Химок» опроверг, что в контракте Андрея Талалаева есть неустойка в 48 млн рублей.

Ранее появилась информация, что в контракте Талалаева с «Химками» есть неустойка в 48 млн рублей в случае увольнения с поста главного тренера.

«В контракте такого пункта нет. У Талалаева рассчитан контракт на пять лет, по системе «3+2».

В контракте Талалаева с «Химками» отсутствует пункт о расторжении контракта, есть только пункт автоматической пролонгации после согласования сторон», – сказал Туфан Садыгов.