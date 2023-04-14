Инвестор «Химок» Садыгов опроверг, что в контракте Талалаева есть неустойка в 48 млн рублей

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Туфан Садыгов Футбол

Инвестор «Химок» опроверг, что в контракте Андрея Талалаева есть неустойка в 48 млн рублей.

Ранее появилась информация, что в контракте Талалаева с «Химками» есть неустойка в 48 млн рублей в случае увольнения с поста главного тренера.

«В контракте такого пункта нет. У Талалаева рассчитан контракт на пять лет, по системе «3+2».

В контракте Талалаева с «Химками» отсутствует пункт о расторжении контракта, есть только пункт автоматической пролонгации после согласования сторон», – сказал Туфан Садыгов.

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12 комментариев

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инок
Если это правда, то Талалаев глуп в квадрате.
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.ru
ежу понятно что Талалаеву пришлось бы этой суммой поделиться... по крайней мере, теперь понятно с кем
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angry horse
Химки - позор России😎
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Pavel Khristenzen
Автоматическая пролонгация после согласовании сторон звучит не менее забавно )
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Hitgoe Himgob
и заявил что она составляет 78
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Ростов-на-Дону
Уже поделили?
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Сергей Орлов
Туфан "Опроверг" Садыгов
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Theodor Herzl
Да чего вы возбудились. Может Садыгов решил строить команду-династию и растить отечественного Фергюсона
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Pertinax Gandi
То есть он на три года в рабстве? И клуб в свою очередь три года в рабстве у Талалаева?
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Spaten
Контракт с Химками наверное выглядит как берестяная грамота))
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Пако
Читаем "нет", значит на самом деле "есть" такой пункт.
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Kanan Jarrus
у тренера химок в контракте отсутствует пункт о расторжении? 😂
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