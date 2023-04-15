Леонид Слуцкий: «Химки» – безнадежные. С Гогниевым и без – небо и земля»

Теги ЦСКА Химки Спартак Гогниев Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Футбол

Леонид Слуцкий назвал «Химки» безнадежной командой.

Слуцкий также высказался об игре «Химок» в матче с ЦСКА (0:3) в 22-м туре Мир РПЛ.

«В матче был великолепный ЦСКА и безнадежные «Химки». В нашем чемпионате были и большие по счету разрывы, но по безнадежности, которая была в действиях «Химок»... Я такого не видел никогда.

Спартак Гогниев говорил, что ни в одном матче «Химки» не были переиграны тактически. По сравнению с тем, как «Химки» играли с Гогниевым и без него, – небо и земля. «Химки» выглядели ужасающе, а ЦСКА – уверенно и качественно. Иван Обляков – лучший игрок матча.

В чем заключается безнадежность «Химок»? В составе, потому что много игроков поменялось в межсезонье. До сих пор не могу понять и выучить их всех. С ними всегда что-то приключается, какие-то ранние удаления, большая ротация.

Для меня все эти люди, отыгравшие несколько матчей, остаются загадками. Я бы не стал говорить про состав, но команда безнадежна. То, как они оборонялись, атаковали... Встречались команды разного уровня.

Я всегда говорю, что РПЛ очень сильно выравнивается и сегодня, по существу, нет фаворита ни в одной из встреч... Но матч ЦСКА – «Химки» является исключением. Не знаю, приятным или нет», – сказал бывший тренер ЦСКА и «Рубина».

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8 комментариев

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Никому_никабельный
"В чем заключается безнадежность «Химок»? В составе, потому что много игроков поменялось в межсезонье. До сих пор не могу понять и выучить их всех. С ними всегда что-то приключается, какие-то ранние удаления, большая ротация."
Вроде не глупый. А такую ##### сморозил.
Если состав и виноват, то в самую последнюю очередь
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Александр Боровицкий
Со Слуцким или без, это небо и земля.
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Мосгорсуд
Лёня только забыл сказать, что РПЛ выравнивается с 2ой по 12 ю команды, в целом уровень и качество игры падает....Зенит выделяется из общей массы только потому что имеет бюджет выше чем у других
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Владимир Туаев
Так и не понял что он имел ввиду?
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Recreated
Да пофиг уже на Химки, это антифутбольный клуб и что о нём можно говорить!?
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bad
И нечего сказать даже 🤷🏻‍♂️
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Григорий Гашников
3 было там или 4 защитника пусть скажет
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Великолепный Слуцкий комментирует спортс
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