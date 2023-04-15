Леонид Слуцкий: «Химки» – безнадежные. С Гогниевым и без – небо и земля»

Леонид Слуцкий назвал «Химки» безнадежной командой.

Слуцкий также высказался об игре «Химок» в матче с ЦСКА (0:3) в 22-м туре Мир РПЛ.

«В матче был великолепный ЦСКА и безнадежные «Химки». В нашем чемпионате были и большие по счету разрывы, но по безнадежности, которая была в действиях «Химок»... Я такого не видел никогда.

Спартак Гогниев говорил, что ни в одном матче «Химки» не были переиграны тактически. По сравнению с тем, как «Химки» играли с и без него, – небо и земля. « » выглядели ужасающе, а ЦСКА – уверенно и качественно. Иван Обляков – лучший игрок матча.

В чем заключается безнадежность «Химок»? В составе, потому что много игроков поменялось в межсезонье. До сих пор не могу понять и выучить их всех. С ними всегда что-то приключается, какие-то ранние удаления, большая ротация.

Для меня все эти люди, отыгравшие несколько матчей, остаются загадками. Я бы не стал говорить про состав, но команда безнадежна. То, как они оборонялись, атаковали... Встречались команды разного уровня.

Я всегда говорю, что очень сильно выравнивается и сегодня, по существу, нет фаворита ни в одной из встреч... Но матч ЦСКА – «Химки» является исключением. Не знаю, приятным или нет», – сказал бывший тренер ЦСКА и «Рубина».