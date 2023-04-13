ЦСКА интересуется вингером «Аль-Ахли» Абделькадером. Египтяне хотят 4-5 млн евро, москвичи не готовы платить больше 3 млн (Иван Карпов)

ЦСКА интересуется вингером «Аль-Ахли» Ахмедом Абделькадером.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Московский клуб еще не делал официальных предложений о трансфере игрока. Каирский клуб хочет получить за продажу 23-летнего игрока 4-5 миллионов евро, мотивируя это вызовом Абделькадера в сборную Египта. Армейцы не готовы платить больше 3 миллионов.

Футболист положительно относится к возможности перехода в российскую команду. ЦСКА вернется к этому вопросу в конце апреля или начале мая. Москвичи хотят укрепить атаку тремя игроками в ходе летнего трансферного окна: одним нападающим и двумя вингерами.

На позицию центрфорварда ЦСКА может подписать – игрока « » можно будет купить за 2-2,5 млн евро. Армейцы уже интересовались нападающим сборной Панамы зимой.

Также не исключено возвращение . Зимой ЦСКА контактировал с 32-летним бразильцем, но тогда клуб не посчитал правильным выкупать его у « ».