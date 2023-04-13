ЦСКА интересуется вингером «Аль-Ахли» Абделькадером. Египтяне хотят 4-5 млн евро, москвичи не готовы платить больше 3 млн (Иван Карпов)
ЦСКА интересуется вингером «Аль-Ахли» Ахмедом Абделькадером.
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Московский клуб еще не делал официальных предложений о трансфере игрока. Каирский клуб хочет получить за продажу 23-летнего игрока 4-5 миллионов евро, мотивируя это вызовом Абделькадера в сборную Египта. Армейцы не готовы платить больше 3 миллионов.
Футболист положительно относится к возможности перехода в российскую команду. ЦСКА вернется к этому вопросу в конце апреля или начале мая. Москвичи хотят укрепить атаку тремя игроками в ходе летнего трансферного окна: одним нападающим и двумя вингерами.
На позицию центрфорварда ЦСКА может подписать Исмаэля Диаса – игрока «Универсидад Католика Кито» можно будет купить за 2-2,5 млн евро. Армейцы уже интересовались нападающим сборной Панамы зимой.
Также не исключено возвращение Марио Фернандеса. Зимой ЦСКА контактировал с 32-летним бразильцем, но тогда клуб не посчитал правильным выкупать его у «Интернасьонала».
Правда, очень возрастной уже, и личка огромная.
Вон Урал в последние дни набрал легионеров и спокойно ушли с последнего места и выиграют по всей видимости Кубок, вот будет смеху, а к этому все идет.
Спартак выкинули из Кубка, сейчас нас пошлют в регионы, а один матч в финале без разницы может любая команда сыграть выше своих возможностей, как пример Акрон.
Нам надо тренера менять, брать нормального с опытом современного футбола, чтоб смотреть можно футбол, а не как нас гоняют чертановцы в кубке и радоваться потом рикошету, когда те сами гол забивают в свои ворота.
Под азиатскую ЛЧ?
Если про Диаса уже слышно было в зимнее ТО, что он сам был готов выкупить себя у клуба ради перехода в ЦСКА.
То вот про египтянина очень интересно и неизвестно одновременно.
Ну а Марио всегда рады видеть дома )