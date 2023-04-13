ЦСКА интересуется вингером «Аль-Ахли» Абделькадером. Египтяне хотят 4-5 млн евро, москвичи не готовы платить больше 3 млн (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Аль-Ахли Каир высшая лига Колумбия Универсидад Католика Кито Марио Фернандес Исмаэль Диас Футбол

ЦСКА интересуется вингером «Аль-Ахли» Ахмедом Абделькадером.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Московский клуб еще не делал официальных предложений о трансфере игрока. Каирский клуб хочет получить за продажу 23-летнего игрока 4-5 миллионов евро, мотивируя это вызовом Абделькадера в сборную Египта. Армейцы не готовы платить больше 3 миллионов.

Футболист положительно относится к возможности перехода в российскую команду. ЦСКА вернется к этому вопросу в конце апреля или начале мая. Москвичи хотят укрепить атаку тремя игроками в ходе летнего трансферного окна: одним нападающим и двумя вингерами. 

На позицию центрфорварда ЦСКА может подписать Исмаэля Диаса – игрока «Универсидад Католика Кито» можно будет купить за 2-2,5 млн евро. Армейцы уже интересовались нападающим сборной Панамы зимой. 

Также не исключено возвращение Марио Фернандеса. Зимой ЦСКА контактировал с 32-летним бразильцем, но тогда клуб не посчитал правильным выкупать его у «Интернасьонала». 

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ ОттоДракула
А ведь еще недавно в Детройте пылил.
В Детройте пылил Абдэлкэйдер, а здесь халяльный Абделькадер)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
My Channels To Watch
Диас ноль полнейший. Вы лучше тогда из академии ставьте, чем дрова из Панамы. Если он в Порту Б ничего особо не показал, то что говорить про РПЛ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
catcher69
там чуть южнее судан и эритрея думаю можно точно такого же найти но раз в 100 дешевле...)))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Цыбулин
Ответ Алексей Полиенков
Ну это какое-то позорище... Хороший футболист в чемпионате Египта не играл бы, а уже давно перешёл бы в Европу... Сомнительное какое-то "усиление". Лучше бы Писарского взяли.
Не,надо было Сычевого,Писарский-дно)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tonga
Шантарам посмотрели
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bel01
В соседней арабской лиге ещё один забивала пылит...
Правда, очень возрастной уже, и личка огромная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
qiqe
очень верится в такие трансферы тк скауты цска дно полное
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheSportNik
Надо в конце сезона решать эти вопросы, кого убирать и кого оставлять, сейчас на рынке одни инвалиды и мошенники, типа клиенты Селюка.
Вон Урал в последние дни набрал легионеров и спокойно ушли с последнего места и выиграют по всей видимости Кубок, вот будет смеху, а к этому все идет.
Спартак выкинули из Кубка, сейчас нас пошлют в регионы, а один матч в финале без разницы может любая команда сыграть выше своих возможностей, как пример Акрон.
Нам надо тренера менять, брать нормального с опытом современного футбола, чтоб смотреть можно футбол, а не как нас гоняют чертановцы в кубке и радоваться потом рикошету, когда те сами гол забивают в свои ворота.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ Tigo_Volchara93
Слушайте, так изо всех этих поганных ртов доносится про доморощенных футболистов, про развитие внутреннего футбола своими игроками, зачем нам египтянин за 3 млн €? Под азиатскую ЛЧ?
Затем, чтобы доморощенные футболисты испытывали конкуренцию, а не росли в тепличных условиях, конкурируя друг с другом и играя друг против друга.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Полиенков
Ну это какое-то позорище... Хороший футболист в чемпионате Египта не играл бы, а уже давно перешёл бы в Европу... Сомнительное какое-то "усиление". Лучше бы Писарского взяли.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Слушайте, так изо всех этих поганных ртов доносится про доморощенных футболистов, про развитие внутреннего футбола своими игроками, зачем нам египтянин за 3 млн €?
Под азиатскую ЛЧ?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Купите уже хоть кого-нибудь, чтобы была профильная альтернатива нестабильным латиносам. Ванька сейчас хорош безусловно, но он затычка, такая же как и Кучай недавно, который сажал Медину
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Интересные, конечно, новости.

Если про Диаса уже слышно было в зимнее ТО, что он сам был готов выкупить себя у клуба ради перехода в ЦСКА.
То вот про египтянина очень интересно и неизвестно одновременно.

Ну а Марио всегда рады видеть дома )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Якушевич
Ответ ОттоДракула
А ведь еще недавно в Детройте пылил.
Да, Джастин был хорош, но травмы подкосили
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОттоДракула
А ведь еще недавно в Детройте пылил.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lost Sock
это который с Роналду в одной команде ?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий