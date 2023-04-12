Ренан о будущем: «Каждый мечтает поиграть в европейском гранде, но я думаю о сегодняшнем дне. Мне комфортно в «Зените»

Теги Зенит премьер-лига Россия Роберт Ренан Футбол

Роберт Ренан допустил, что в будущем перейдет в европейский топ-клуб.

— Для тебя «Зенит» — трамплин в суперклуб? Или ты собираешься остаться здесь надолго?

— Для меня сейчас самое важное — хорошо играть за «Зенит» и помогать клубу побеждать. Я всегда мечтал попробовать свои силы в европейском футболе и очень рад, что мое путешествие по континенту началось здесь.

Конечно, каждый профессиональный футболист мечтает поиграть в европейском гранде, но я прежде всего думаю о сегодняшнем дне. Мне комфортно в «Зените», я очень рад тому, как стартовала моя карьера здесь, как меня приняли. Если однажды сложится так, что я получу какое-то приглашение, то буду думать об этом поступательно.

— Но твое имя уже появлялось в новостях рядом с «Реалом», «Челси» и «Арсеналом». О тебе говорят как о будущем сборной Бразилии. Неужели ты никак не реагируешь на все это?

— Для меня это означает лишь то, что я иду правильной дорогой. С одной стороны, нужно прислушиваться и к критике, и к похвале. С другой стороны, нужно все-таки отталкиваться от самого себя, от своих ощущений. Для меня важно работать и прогрессировать, ведь я очень молодой игрок, – сказал защитник «Зенита».

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11 комментариев

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MishaFCZ
Он так говорит, как будто уже пару сезонов там играет.
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Доктор Верховцев
«Сегодняшнее дно» это неумение играть при малейшем давлении нападающих. Нападающих, прости, господи, Локомотива!
Давеча Мансися Баварию прижимала так, что немцы в панике по мячу попасть не могли. Что было бы с Ренаном — подумать страшно.
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Дмитрий9779
Ответ Дядя ТУРА
только не из питерского опг
МосковскоЙ,согласен.
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Дядя ТУРА
Ответ Дмитрий9779
РЖД тоже хороший спонсор, стопроцентный так сказать.
только не из питерского опг
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Дмитрий9779
Ответ Дядя ТУРА
Газпром - мечты сбываются
РЖД тоже хороший спонсор, стопроцентный так сказать.
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BaltikaSPb
Здравые мысли
Это только наши за прости Господи сборную сыграют с каим-нибудь Узбекфильмом (да еще к тому же и не выиграют) и начинают себя пяткой в грудь колотить и собирать чумаданы в Челси
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Дядя ТУРА
Ответ Дмитрий9779
За проблемами в свой клуб обращайтесь,у Зенита все хорошо.
Газпром - мечты сбываются
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Дмитрий9779
Ответ дронреш
Проблема в том, что если такие как Ренан уйдут, то Зенит, по словам Мостового станет как Спартак или Динамо
За проблемами в свой клуб обращайтесь,у Зенита все хорошо.
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Francesc Fàbregas
Сегодняшнее дно
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Любовь Мелехова
Правильный настрой и рассуждения, молодец!
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дронреш
Проблема в том, что если такие как Ренан уйдут, то Зенит, по словам Мостового станет как Спартак или Динамо
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