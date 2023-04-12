Ренан о будущем: «Каждый мечтает поиграть в европейском гранде, но я думаю о сегодняшнем дне. Мне комфортно в «Зените»

Роберт Ренан допустил, что в будущем перейдет в европейский топ-клуб.

— Для тебя «Зенит» — трамплин в суперклуб? Или ты собираешься остаться здесь надолго?

— Для меня сейчас самое важное — хорошо играть за «Зенит» и помогать клубу побеждать. Я всегда мечтал попробовать свои силы в европейском футболе и очень рад, что мое путешествие по континенту началось здесь.

Конечно, каждый профессиональный футболист мечтает поиграть в европейском гранде, но я прежде всего думаю о сегодняшнем дне. Мне комфортно в «Зените», я очень рад тому, как стартовала моя карьера здесь, как меня приняли. Если однажды сложится так, что я получу какое-то приглашение, то буду думать об этом поступательно.

— Но твое имя уже появлялось в новостях рядом с «Реалом», «Челси» и «Арсеналом». О тебе говорят как о будущем сборной Бразилии. Неужели ты никак не реагируешь на все это?

— Для меня это означает лишь то, что я иду правильной дорогой. С одной стороны, нужно прислушиваться и к критике, и к похвале. С другой стороны, нужно все-таки отталкиваться от самого себя, от своих ощущений. Для меня важно работать и прогрессировать, ведь я очень молодой игрок, – сказал защитник « ».