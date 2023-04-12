Ренан о будущем: «Каждый мечтает поиграть в европейском гранде, но я думаю о сегодняшнем дне. Мне комфортно в «Зените»
Роберт Ренан допустил, что в будущем перейдет в европейский топ-клуб.
— Для тебя «Зенит» — трамплин в суперклуб? Или ты собираешься остаться здесь надолго?
— Для меня сейчас самое важное — хорошо играть за «Зенит» и помогать клубу побеждать. Я всегда мечтал попробовать свои силы в европейском футболе и очень рад, что мое путешествие по континенту началось здесь.
Конечно, каждый профессиональный футболист мечтает поиграть в европейском гранде, но я прежде всего думаю о сегодняшнем дне. Мне комфортно в «Зените», я очень рад тому, как стартовала моя карьера здесь, как меня приняли. Если однажды сложится так, что я получу какое-то приглашение, то буду думать об этом поступательно.
— Но твое имя уже появлялось в новостях рядом с «Реалом», «Челси» и «Арсеналом». О тебе говорят как о будущем сборной Бразилии. Неужели ты никак не реагируешь на все это?
— Для меня это означает лишь то, что я иду правильной дорогой. С одной стороны, нужно прислушиваться и к критике, и к похвале. С другой стороны, нужно все-таки отталкиваться от самого себя, от своих ощущений. Для меня важно работать и прогрессировать, ведь я очень молодой игрок, – сказал защитник «Зенита».
Давеча Мансися Баварию прижимала так, что немцы в панике по мячу попасть не могли. Что было бы с Ренаном — подумать страшно.
Это только наши за прости Господи сборную сыграют с каим-нибудь Узбекфильмом (да еще к тому же и не выиграют) и начинают себя пяткой в грудь колотить и собирать чумаданы в Челси