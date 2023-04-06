Ломаев о формате Кубка России: «Слишком много делается для того, чтобы победителем стала команда из РПЛ»
Иван Ломаев объяснил, почему ему не нравится нынешний формат Фонбет Кубка России
Накануне «Крылья Советов» проиграли ЦСКА (0:1) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ (первая игра – 2:2). Теперь самарцы выступят в нижней сетке – в Пути регионов.
«Если честно, мне не нравится новый формат Кубка России. Слишком много делается для того, чтобы победителем стала именно команда из РПЛ.
Считаю, что так быть не должно, но таковы нынешние реалии», — сказал вратарь «Крыльев Советов».
Просто блестящая идея с кубком, при хорошем финансировании этого турнира и рекламе, то стадионы будут полные и лига чемпионов не нужна, у нас гораздо интересней играют.
Им нравится турнир, когда Тосно и Авангард встречались в финале, потому что команды РПЛ выставляли дубль против них и футбола, как такого не было и его не интересно было смотреть.
То есть, чтоб понятно было, как в сказке Золотой ключик лиса и кот заказывают жаренную курицу и прочую вкусную снедь, а наши Буратины говорят, а мы хотим корочку хлеби.
Детям объясняют тупость Буратины, а эти взрослые люди просят корочку хлеба.
Конечно надо добавить премиальные за победу, за проход дальше в Пути РПЛ, это фактически лига чемпионов для России получилась, клубы и заработали денег и болельщики валом идут на трибуны, вон 30 тыс.почти на Урал-Спартак пришли, а если рекламу усилить, да пиво разрешить, то на стадион надо будет покупать билет заранее.
И что еще интересное показал этот кубок.
В НХЛ условно идет регулярка, а потом через плейофф выявляют сильнейший клуб, вручают кубок Стенли, причем он и является главным.
Так вот у нас получилось скопировать эту схему , так путь РПЛ сначала в группах выявили сильнейших, затем начался плейофф на вылет из 2 матчей и фактически УРАЛ-ЦСКА- это финал российский кубка Стэнли, то есть победитель объявляется сильнейшим клубом России по НХЛ традиции.
Не Зенит становится чемпионом, так как это всего регулярка, а именно кто победил в кубке пути РПЛ.
Схема такая - регулярка выявляет 16 команд РПЛ, чтоб потом распределить по группам, потом идут матчи в группе и потом плейофф- это чисто НХЛ или НБА.
Утешительный кубок- это путь регионов, типа кубка УЕФА, где из лиги чемпионов туда отправляют неудачников, которые заняли 3 место.
Молодцы, кто придумал это схему, хотя думаю они просто скопировали ее с популярных турниров.
Каждый матч - это деньги. Урал, к примеру, под сотню миллионов уже заработал только призовых.
Крылья тоже неплохо заработали.
Ломаев просто далёк от финансовых проблем в команде, да и устал очень играть. Ему отдохнуть уже хочется.
Раньше была сетка и играли исключительно клубы РПЛ против клубов ФНЛ/ПФЛ
А в кубке Англии без сетки + уже на ранней стадии Топы могут встретиться и сыграть между собой
Чистейший рандом в 1/16 уже может условный Зенит со Спартаком встретиться
Каждый раз устраивать жеребьевку что разумеется как шоу будет выглядеть да и просто интересно глянуть кто с кем сыграет + шансы у клубов ФНЛ/ПФЛ зайти как можно дальше