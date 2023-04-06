Ломаев о формате Кубка России: «Слишком много делается для того, чтобы победителем стала команда из РПЛ»

Иван Ломаев объяснил, почему ему не нравится нынешний формат Фонбет Кубка России

Накануне « » проиграли ЦСКА (0:1) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ (первая игра – 2:2). Теперь самарцы выступят в нижней сетке – в Пути регионов.

«Если честно, мне не нравится новый формат Кубка России. Слишком много делается для того, чтобы победителем стала именно команда из РПЛ.

Считаю, что так быть не должно, но таковы нынешние реалии», — сказал вратарь «Крыльев Советов».