Ломаев о формате Кубка России: «Слишком много делается для того, чтобы победителем стала команда из РПЛ»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Иван Ломаев регламент Футбол

Иван Ломаев объяснил, почему ему не нравится нынешний формат Фонбет Кубка России

Накануне «Крылья Советов» проиграли ЦСКА (0:1) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ (первая игра – 2:2). Теперь самарцы выступят в нижней сетке – в Пути регионов.

«Если честно, мне не нравится новый формат Кубка России. Слишком много делается для того, чтобы победителем стала именно команда из РПЛ.

Считаю, что так быть не должно, но таковы нынешние реалии», — сказал вратарь «Крыльев Советов».

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
А в старом формате много команд из низших лиг выигрывали Кубок?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Герасимов
Ответ TheSportNik
Если бы да кабы, а мы живем здесь и сейчас. Просто блестящая идея с кубком, при хорошем финансировании этого турнира и рекламе, то стадионы будут полные и лига чемпионов не нужна, у нас гораздо интересней играют.
Лига чемпионов точно не нужна, согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheSportNik
Ответ Роман Герасимов
Думаешь, сейчас топ-команды РПЛ не выставляли бы дубли, будь у них еврокубки плюс этот затянутый КР?
Если бы да кабы, а мы живем здесь и сейчас.
Просто блестящая идея с кубком, при хорошем финансировании этого турнира и рекламе, то стадионы будут полные и лига чемпионов не нужна, у нас гораздо интересней играют.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
притвиц
Благодаря такой системе розыгрыша Крыпья Советов еще в турнире, а так бы вылетели за милую душу еще вчера, ему спасибо надо говорить за такую систему.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ks-1993
Верните нормальную 1/16 с матчами Спартак-Текстильщик, Зенит-Носта, Локомотив-Чайка и тп
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ks-1993
Ответ Karel
А вот руководству небогатых клубов и болельщикам - очень даже нравится. Каждый матч - это деньги. Урал, к примеру, под сотню миллионов уже заработал только призовых. Крылья тоже неплохо заработали. Ломаев просто далёк от финансовых проблем в команде, да и устал очень играть. Ему отдохнуть уже хочется.
нет, раньше была стадия 1/16 кубка. Это была соль кубка, когда РПЛ против малых команд. Самый колоритный раунд. Теперь это убили
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ks-1993
Ответ Ход_Конём
Система с выбыванием после двух поражений сейчас набирает популярность, в частности прямо сейчас используется на шахматном турнире Тур Чемпионов
В Шахматах нет гостевого и домашнего матча. А тут это многое решает. Раньше команде ФНЛ нужно было в два раза короче путь через сито команд РПЛ пройти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Герасимов
Ответ TheSportNik
Забавные люди эти, кто начинает критиковать нынешний кубок. Говорить в их адрес плохие слова в принципе не хочется, да и не поймут они, уровень интеллекта виден. Им нравится турнир, когда Тосно и Авангард встречались в финале, потому что команды РПЛ выставляли дубль против них и футбола, как такого не было и его не интересно было смотреть. То есть, чтоб понятно было, как в сказке Золотой ключик лиса и кот заказывают жаренную курицу и прочую вкусную снедь, а наши Буратины говорят, а мы хотим корочку хлеби. Детям объясняют тупость Буратины, а эти взрослые люди просят корочку хлеба. Конечно надо добавить премиальные за победу, за проход дальше в Пути РПЛ, это фактически лига чемпионов для России получилась, клубы и заработали денег и болельщики валом идут на трибуны, вон 30 тыс.почти на Урал-Спартак пришли, а если рекламу усилить, да пиво разрешить, то на стадион надо будет покупать билет заранее. И что еще интересное показал этот кубок. В НХЛ условно идет регулярка, а потом через плейофф выявляют сильнейший клуб, вручают кубок Стенли, причем он и является главным. Так вот у нас получилось скопировать эту схему , так путь РПЛ сначала в группах выявили сильнейших, затем начался плейофф на вылет из 2 матчей и фактически УРАЛ-ЦСКА- это финал российский кубка Стэнли, то есть победитель объявляется сильнейшим клубом России по НХЛ традиции. Не Зенит становится чемпионом, так как это всего регулярка, а именно кто победил в кубке пути РПЛ. Схема такая - регулярка выявляет 16 команд РПЛ, чтоб потом распределить по группам, потом идут матчи в группе и потом плейофф- это чисто НХЛ или НБА. Утешительный кубок- это путь регионов, типа кубка УЕФА, где из лиги чемпионов туда отправляют неудачников, которые заняли 3 место. Молодцы, кто придумал это схему, хотя думаю они просто скопировали ее с популярных турниров.
Думаешь, сейчас топ-команды РПЛ не выставляли бы дубли, будь у них еврокубки плюс этот затянутый КР?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мутятя
Придумали не пойми что. Не удивлюсь, если под каким нибудь соусом, еще Зенит впихнут опять.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ход_Конём
Система с выбыванием после двух поражений сейчас набирает популярность, в частности прямо сейчас используется на шахматном турнире Тур Чемпионов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheSportNik
Забавные люди эти, кто начинает критиковать нынешний кубок. Говорить в их адрес плохие слова в принципе не хочется, да и не поймут они, уровень интеллекта виден.
Им нравится турнир, когда Тосно и Авангард встречались в финале, потому что команды РПЛ выставляли дубль против них и футбола, как такого не было и его не интересно было смотреть.
То есть, чтоб понятно было, как в сказке Золотой ключик лиса и кот заказывают жаренную курицу и прочую вкусную снедь, а наши Буратины говорят, а мы хотим корочку хлеби.
Детям объясняют тупость Буратины, а эти взрослые люди просят корочку хлеба.
Конечно надо добавить премиальные за победу, за проход дальше в Пути РПЛ, это фактически лига чемпионов для России получилась, клубы и заработали денег и болельщики валом идут на трибуны, вон 30 тыс.почти на Урал-Спартак пришли, а если рекламу усилить, да пиво разрешить, то на стадион надо будет покупать билет заранее.
И что еще интересное показал этот кубок.
В НХЛ условно идет регулярка, а потом через плейофф выявляют сильнейший клуб, вручают кубок Стенли, причем он и является главным.
Так вот у нас получилось скопировать эту схему , так путь РПЛ сначала в группах выявили сильнейших, затем начался плейофф на вылет из 2 матчей и фактически УРАЛ-ЦСКА- это финал российский кубка Стэнли, то есть победитель объявляется сильнейшим клубом России по НХЛ традиции.
Не Зенит становится чемпионом, так как это всего регулярка, а именно кто победил в кубке пути РПЛ.
Схема такая - регулярка выявляет 16 команд РПЛ, чтоб потом распределить по группам, потом идут матчи в группе и потом плейофф- это чисто НХЛ или НБА.
Утешительный кубок- это путь регионов, типа кубка УЕФА, где из лиги чемпионов туда отправляют неудачников, которые заняли 3 место.
Молодцы, кто придумал это схему, хотя думаю они просто скопировали ее с популярных турниров.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Знатный стахановец
Ответ по сетке в первом слове. Это не Кубок. Это Фонбет. Всё на деньги букмекеров. Для них чем больше игр, тем больше ставок. Вот и весь ответ.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karel
Ответ Альтависта
Трудно не согласиться. Всю суть кубкового соревнования убили.
А вот руководству небогатых клубов и болельщикам - очень даже нравится.
Каждый матч - это деньги. Урал, к примеру, под сотню миллионов уже заработал только призовых.
Крылья тоже неплохо заработали.

Ломаев просто далёк от финансовых проблем в команде, да и устал очень играть. Ему отдохнуть уже хочется.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Ответ Назар Игорь
Так ведь раньше так и было.
Нет
Раньше была сетка и играли исключительно клубы РПЛ против клубов ФНЛ/ПФЛ
А в кубке Англии без сетки + уже на ранней стадии Топы могут встретиться и сыграть между собой
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Гладских
Странная сетка в кубке. Я до сих пор её не понял .
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
новый формат в очередной раз показал, что лучше ничего не трогать, чем что-то изобретать...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Senchas
Ответ Назар Игорь
Так ведь раньше так и было.
раньше в 1/16 были пары РПЛ/фнл,пфл
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Ответ Filipp Gorski
Как по мне лучший вариант Кубка как в Англии Чистейший рандом в 1/16 уже может условный Зенит со Спартаком встретиться Каждый раз устраивать жеребьевку что разумеется как шоу будет выглядеть да и просто интересно глянуть кто с кем сыграет + шансы у клубов ФНЛ/ПФЛ зайти как можно дальше
Так ведь раньше так и было.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
там болтон вот в англии в кубке выиграл..что мешает команде выиграть на поел а не рассуждать
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альтависта
Трудно не согласиться. Всю суть кубкового соревнования убили.
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Как по мне лучший вариант Кубка как в Англии
Чистейший рандом в 1/16 уже может условный Зенит со Спартаком встретиться
Каждый раз устраивать жеребьевку что разумеется как шоу будет выглядеть да и просто интересно глянуть кто с кем сыграет + шансы у клубов ФНЛ/ПФЛ зайти как можно дальше
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
faizSarband
Хз поймёшь что за кубок такой страный.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Osodj Djhshs
А как часто в других лигах и в рпл кубок берет команда не из высшего дивизиона?))
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий