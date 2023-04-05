Мексиканский судья, ударивший игрока коленом в пах, дисквалифицирован на 12 матчей, футболист – на два

Теги дисквалификации происшествия судьи высшая лига Мексика Америка Леон Федерация футбола Мексики Лукас Ромеро Футбол

Мексиканского арбитра отстранили на 12 матчей за удар игрока коленом между ног

Судья Фернандо Эрнандес наказан за свое поведение в матче 13-го тура чемпионата Мексики между «Америкой» и «Леоном» (2:2). Он ударил игрока «Леона» Лукаса Ромеро коленом в пах после того, как тот выразил недовольство засчитанным голом соперника.

Дисциплинарная комиссия Федерации футбола Мексики дисквалифицировала арбитра на 12 матчей, а игрока – на два матча.

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19 комментариев

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balander09
за толчок судьи Митровичу дали 8 матчей, за удар коленом судье дали 12
кдк везде по разному работает
и как будут считать 12 матчей? насколько помню судей назначают перед туром, а иногда и на вар сажают
не легче было на месяцы разбить?)
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sintenced
Ответ reteka
По яйцам достаточно небольшого тычка, чтобы очень больно стало. Или вы девушка и не знаете об этом?
Мне кажется, он по яйцам ему особо и не попал. Да даже если и попал, ты всегда первым делом падаешь, когда тебе больно?
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red hikkikomori
Ответ А.Э.РАСИМ
А я шовлрю про нации. Более подлых, чем англичане не видел.
На футбольном поле мало кто из англичан яростно, эмоционально и долго спорит с судьями. По крайней мере сразу не смогу назвать таких, а вот у португалов сходу назову Бруну, у испанцев сразу на ум приходит Хави, да и вообще в Ла Лиге как и в серии А там хороводы водят вокруг судей игроки
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А.Э.РАСИМ
Ответ red hikkikomori
Я не про лиги говорю, а конкретно про игроков, в Англии тоже много разных играют национальностей, а не одни англичане. Например в Англии играет Бруну Фернандеш за МЮ, он португалец и постоянно спорит с судьями по любому поводу.
А я шовлрю про нации.
Более подлых, чем англичане не видел.
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red hikkikomori
Ответ А.Э.РАСИМ
В Германии, Англии просто образцовые футболисты. Просто образцовые. Сколько матчей Англии вам привести в пример, где подлость на подлости? Или выбираем из тех, кто нравится? Вы оскорбить решили нации? Футбол часть жизни. Посмотрите на Европарламент. Чем они отличаются от футболистов, ведущих себя подло? Валятся на газоне всех научили европейцы. Помню, так делали бельгиццы на Евро 1980, и это бесило всю Европу. Лежали часами швейцарцев всегда, греки, израильтян вообще трогать нельзя, это пауза на долго. Испанцы, итальянцы, плртугалтцы сохранили футбрл в Европе, когда так подло уничтожвли схемами. Вы матч СССР-Польша 1982 видели? А матч Франция-ЧССР на том турнире? Вы так благодарны?
Я не про лиги говорю, а конкретно про игроков, в Англии тоже много разных играют национальностей, а не одни англичане. Например в Англии играет Бруну Фернандеш за МЮ, он португалец и постоянно спорит с судьями по любому поводу.
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А.Э.РАСИМ
Ответ red hikkikomori
Ну и в чем он не прав?) Вернётся после дисквала, зато будут бояться потом с ним спорить) Жесть как выбешивают эти споры от игроков, особенно от испано/итальяно/португалоговорящих игроков постоянно такое
В Германии, Англии просто образцовые футболисты.
Просто образцовые.

Сколько матчей Англии вам привести в пример, где подлость на подлости?
Или выбираем из тех, кто нравится?
Вы оскорбить решили нации?
Футбол часть жизни.
Посмотрите на Европарламент.
Чем они отличаются от футболистов, ведущих себя подло?
Валятся на газоне всех научили европейцы.
Помню, так делали бельгиццы на Евро 1980, и это бесило всю Европу.
Лежали часами швейцарцев всегда, греки, израильтян вообще трогать нельзя, это пауза на долго.
Испанцы, итальянцы, плртугалтцы сохранили футбрл в Европе, когда так подло уничтожвли схемами.
Вы матч СССР-Польша 1982 видели?
А матч Франция-ЧССР на том турнире?
Вы так благодарны?
+1
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reteka
Ответ sintenced
Мне понравилось, как игрок после этого повалился на газон. В надежде на то, что ВАР рассмотрит эпизод и удалит судью? Или у футболистов это уже рефлекс?
По яйцам достаточно небольшого тычка, чтобы очень больно стало.
Или вы девушка и не знаете об этом?
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reteka
Ответ •milord•
Игрока отстранили чтоб у него там точно зажить все успело?)
Ему красную карточку показали до эпизода, за это на две игры и дисквалифицировали.
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Яков Фридман
Ответ ConorNite
Адекватность. В Европе бы дисквалифицировали игрока за то, что тот якобы спровоцировал арбитра
В Европе бы выяснилось, что судья избил трансвестита, а это пожизненное.
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ConorNite
Адекватность. В Европе бы дисквалифицировали игрока за то, что тот якобы спровоцировал арбитра
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Сергей Котов
извиняюсь..а судье красную кто показывал?
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Яков Фридман
Колено на 12, пах на 2, так и запишем.
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Константин Эсперов
Игрока дисквалифицировали за то что не дал сдачи
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•milord•
Игрока отстранили чтоб у него там точно зажить все успело?)
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red hikkikomori
Ну и в чем он не прав?)
Вернётся после дисквала, зато будут бояться потом с ним спорить)
Жесть как выбешивают эти споры от игроков, особенно от испано/итальяно/португалоговорящих игроков постоянно такое
+2
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sintenced
Мне понравилось, как игрок после этого повалился на газон. В надежде на то, что ВАР рассмотрит эпизод и удалит судью? Или у футболистов это уже рефлекс?
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Aleksey Yashin
По видео можно сказать, что судья не 3-2-раз
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Los Galácticos
Игрока то за что, на видео вполне нормально себя ведет.
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Бухгалтер2021
да судью отстранить мало
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