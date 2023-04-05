Мексиканский судья, ударивший игрока коленом в пах, дисквалифицирован на 12 матчей, футболист – на два
Мексиканского арбитра отстранили на 12 матчей за удар игрока коленом между ног
Судья Фернандо Эрнандес наказан за свое поведение в матче 13-го тура чемпионата Мексики между «Америкой» и «Леоном» (2:2). Он ударил игрока «Леона» Лукаса Ромеро коленом в пах после того, как тот выразил недовольство засчитанным голом соперника.
Дисциплинарная комиссия Федерации футбола Мексики дисквалифицировала арбитра на 12 матчей, а игрока – на два матча.
кдк везде по разному работает
и как будут считать 12 матчей? насколько помню судей назначают перед туром, а иногда и на вар сажают
не легче было на месяцы разбить?)
Более подлых, чем англичане не видел.
Просто образцовые.
Сколько матчей Англии вам привести в пример, где подлость на подлости?
Или выбираем из тех, кто нравится?
Вы оскорбить решили нации?
Футбол часть жизни.
Посмотрите на Европарламент.
Чем они отличаются от футболистов, ведущих себя подло?
Валятся на газоне всех научили европейцы.
Помню, так делали бельгиццы на Евро 1980, и это бесило всю Европу.
Лежали часами швейцарцев всегда, греки, израильтян вообще трогать нельзя, это пауза на долго.
Испанцы, итальянцы, плртугалтцы сохранили футбрл в Европе, когда так подло уничтожвли схемами.
Вы матч СССР-Польша 1982 видели?
А матч Франция-ЧССР на том турнире?
Вы так благодарны?
Или вы девушка и не знаете об этом?
Вернётся после дисквала, зато будут бояться потом с ним спорить)
Жесть как выбешивают эти споры от игроков, особенно от испано/итальяно/португалоговорящих игроков постоянно такое