Мексиканский судья, ударивший игрока коленом в пах, дисквалифицирован на 12 матчей, футболист – на два

Мексиканского арбитра отстранили на 12 матчей за удар игрока коленом между ног

Судья Фернандо Эрнандес наказан за свое поведение в матче 13-го тура чемпионата Мексики между «Америкой» и «Леоном» (2:2). Он ударил игрока « » коленом в пах после того, как тот выразил недовольство засчитанным голом соперника.

Дисциплинарная комиссия Федерации футбола Мексики дисквалифицировала арбитра на 12 матчей, а игрока – на два матча.