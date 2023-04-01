Артета о 4:1 с «Лидсом»: «Арсенал» терял мяч в опасных зонах, но заслужил победу. Мы не властны над «Сити», надо сосредоточиться на своих матчах»

призвал « » не обращать внимания на выступления «Манчестер Сити».

«Канониры» разгромили « » (4:1), «горожане» – «Ливерпуль» (4:1).

«Я очень доволен. Разные вещи происходили в команде в последние дни, но мы здорово на них отреагировали.

Это был непростой матч против непростого соперника, но в целом мы заслужили победу. «Лидс» играл организованно, охотно, а мы несколько раз теряли мяч в опасных зонах.

Мы по-настоящему стабильны на протяжении сезона. Главное – завтрашний день, мы должны завтра работать лучше, чем сегодня.

Мы не властны над тем, что делает « ». Нужно сосредоточиться на том, что мы сами способны контролировать, и играть как можно лучше, чтобы добиться побед», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.