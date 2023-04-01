Артета о 4:1 с «Лидсом»: «Арсенал» терял мяч в опасных зонах, но заслужил победу. Мы не властны над «Сити», надо сосредоточиться на своих матчах»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Лидс Футбол

Микель Артета призвал «Арсенал» не обращать внимания на выступления «Манчестер Сити».

«Канониры» разгромили «Лидс» (4:1), «горожане» – «Ливерпуль» (4:1).

«Я очень доволен. Разные вещи происходили в команде в последние дни, но мы здорово на них отреагировали.

Это был непростой матч против непростого соперника, но в целом мы заслужили победу. «Лидс» играл организованно, охотно, а мы несколько раз теряли мяч в опасных зонах.

Мы по-настоящему стабильны на протяжении сезона. Главное – завтрашний день, мы должны завтра работать лучше, чем сегодня.

Мы не властны над тем, что делает «Манчестер Сити». Нужно сосредоточиться на том, что мы сами способны контролировать, и играть как можно лучше, чтобы добиться побед», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
$-AGROHIM-$
Ответ Arsenal till I Die
Очень интересно, что там с Салибой. Потому что Холдинг, хоть и старается, но конус он и есть конус. При всех недостатках и ляпах, Габриэль и Салиба тем не менее на голову выше Роба по мастерству.
холдинг слаб! Ливер его раскатает...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Вячеславович
Карагер тихо плачет в сторонке (((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Attikus
Ответ кроссовер Айверсона
Троссард тоже вроде как отлично справляется играя в центре. Даже не знаю кто сейчас больше заслуживает играть в старте
Есть хотя бы возможность выбирать и менять схему. Вот Сака смог передохнуть
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arsenal till I Die
Очень интересно, что там с Салибой. Потому что Холдинг, хоть и старается, но конус он и есть конус. При всех недостатках и ляпах, Габриэль и Салиба тем не менее на голову выше Роба по мастерству.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jordy
У Арсенала есть право на ошибку в отличие от Сити.
Шансы примерно 60/40 в пользу канониров.
По крайней мере уже не всё зависит от Сити, даже если обыграют Арсенал и пройдут остаток сезона без потерь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кроссовер Айверсона
Ответ Los Galácticos
Жезус вовремя вернулся, его голы и игра должны сильно помочь на финальном отрезке чемпионата. Сейчас нужны только победы чтобы держать этот сумасшедший Сити на расстоянии этих 5 очков как можно дольше, потому что если сейчас приблизятся то будет крайне сложно выдержать давление с их стороны.
Троссард тоже вроде как отлично справляется играя в центре. Даже не знаю кто сейчас больше заслуживает играть в старте
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Andrey
Ответ Victor Victor
"Доминатор уже плачет". Первое предложение в цитате Артеты: " Я очень доволен".
он доволен чем что плачет?)))
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Harun Kamara
Всё правильно сказал доминатор!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Жезус вовремя вернулся, его голы и игра должны сильно помочь на финальном отрезке чемпионата. Сейчас нужны только победы чтобы держать этот сумасшедший Сити на расстоянии этих 5 очков как можно дольше, потому что если сейчас приблизятся то будет крайне сложно выдержать давление с их стороны.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Фирстов
Доминатор отдоминировал!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Victor Victor
Ответ Андрей Andrey
Доминатор уже плачет))
"Доминатор уже плачет". Первое предложение в цитате Артеты: " Я очень доволен".
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bentley Verura
доминатор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Andrey
Комментарий скрыт
+1
-18
-17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий