Артета о 4:1 с «Лидсом»: «Арсенал» терял мяч в опасных зонах, но заслужил победу. Мы не властны над «Сити», надо сосредоточиться на своих матчах»
Микель Артета призвал «Арсенал» не обращать внимания на выступления «Манчестер Сити».
«Канониры» разгромили «Лидс» (4:1), «горожане» – «Ливерпуль» (4:1).
«Я очень доволен. Разные вещи происходили в команде в последние дни, но мы здорово на них отреагировали.
Это был непростой матч против непростого соперника, но в целом мы заслужили победу. «Лидс» играл организованно, охотно, а мы несколько раз теряли мяч в опасных зонах.
Мы по-настоящему стабильны на протяжении сезона. Главное – завтрашний день, мы должны завтра работать лучше, чем сегодня.
Мы не властны над тем, что делает «Манчестер Сити». Нужно сосредоточиться на том, что мы сами способны контролировать, и играть как можно лучше, чтобы добиться побед», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.
Шансы примерно 60/40 в пользу канониров.
По крайней мере уже не всё зависит от Сити, даже если обыграют Арсенал и пройдут остаток сезона без потерь.