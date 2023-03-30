Хавбек Шотландии Макгинн о словах Родри про «мусорный» стиль: «Если кто-то думает, что мы сойдемся с Испанией в 90-минутной тики-така-битве, он ошибается. Мы тянули время? Несомненно»

Хавбек сборной Шотландии Джон Макгинн дал Родри ответ на упреки в «мусорном» стиле игры.

Шотландцы обыграли Испанию (2:0) в квалификации Евро-2024.

«Я видел комментарии. Я не то чтобы как-то бурно отреагировал. Не думаю, что нам можно предъявить то, что мы падаем. Тянули время? Несомненно.

Если кто-то думает, что мы сойдемся с Испанией в 90-минутной тики-така-битве и наберем три очка, то он ошибается.

Всем нужно более трезво посмотреть на ситуацию и понять, что нам нужно искать способ обыграть Испанию. И нам это удалось. Трава была чуть выше, поле – не таким идеальным, но это Шотландия, а не . Таково преимущество своего стадиона.

Мы хорошо действовали, как взрослые люди. Немного затягивали время? Безусловно, поскольку мы с первых минут вели в счете. Валялись на газоне? Нет, мы ничем не отличались от испанцев, так что я не согласен», – заявил полузащитник « ».

Родри про 0:2 от Шотландии: «Их стиль игры – мусорный: тянут время, провоцируют, падают. Это не футбол»