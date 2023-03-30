Хавбек Шотландии Макгинн о словах Родри про «мусорный» стиль: «Если кто-то думает, что мы сойдемся с Испанией в 90-минутной тики-така-битве, он ошибается. Мы тянули время? Несомненно»

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу сборная Шотландии по футболу квалификация Евро-2024 Джон Макгинн Родри Футбол

Хавбек сборной Шотландии Джон Макгинн дал Родри ответ на упреки в «мусорном» стиле игры.

Шотландцы обыграли Испанию (2:0) в квалификации Евро-2024.

«Я видел комментарии. Я не то чтобы как-то бурно отреагировал. Не думаю, что нам можно предъявить то, что мы падаем. Тянули время? Несомненно.

Если кто-то думает, что мы сойдемся с Испанией в 90-минутной тики-така-битве и наберем три очка, то он ошибается.

Всем нужно более трезво посмотреть на ситуацию и понять, что нам нужно искать способ обыграть Испанию. И нам это удалось. Трава была чуть выше, поле – не таким идеальным, но это Шотландия, а не Испания. Таково преимущество своего стадиона.

Мы хорошо действовали, как взрослые люди. Немного затягивали время? Безусловно, поскольку мы с первых минут вели в счете. Валялись на газоне? Нет, мы ничем не отличались от испанцев, так что я не согласен», – заявил полузащитник «Астон Виллы».

Родри про 0:2 от Шотландии: «Их стиль игры – мусорный: тянут время, провоцируют, падают. Это не футбол»

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14 комментариев

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Эль Иберико
Ответ yesp
Посмотрел обзор матча. А как Испания вообще собиралась забивать? Самые опасные моменты испанцев были после навесов
с каких пор навесы стали вне закона? или гол забитый с навеса считается за половину? юзверь такой юзверь. 🤡
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Мартинелли
Испанцы вспомнили бы, как ЧМ 2010 выиграли постоянными матчами со счетом 1:0
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Wild Plum
Ответ В Питере Пять
На Евро Испания такую вату катала, что вроде бы сам Родри более 200 передач за какой-то матч отдал. И не один один 200 набирал. Как по мне, это такой же антифутбол.
Это даже хуже, т к шотландцы вынужденны выживать, у них состав слабый, а испанцы намерено устраивают ватокат
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Ношу воду на тренировки
Раунд!
тема закрыта))
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Остужающий
Счёт на табло, испашки))
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Сергей Штырков
Испанцы до сих пор сливают игры ради вылетов сборной Германии
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SergioRamos92
Уж не всяким Родри жаловаться на стиль игры соперников
Ибо их антифутбол лучше любого снотворного
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Serega Fart
Нынешняя сборная Испании ни какого отношения не имеет к тики-таки
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инок
Шотландия победила по делу, Испания заслуженно проиграла. Кстати испанцы те ещё симулянты...
+6
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yesp
Посмотрел обзор матча. А как Испания вообще собиралась забивать? Самые опасные моменты испанцев были после навесов
+5
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jwbmwbqvih
В последнем предложении,слово Испания надо заменить на слова про все команды. Тогда будет правильней.
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dmitryGoose
А испанцы не тянут время, когда выигрывают? И не падают от каждого касания?🤣🤣
+13
-2
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В Питере Пять
На Евро Испания такую вату катала, что вроде бы сам Родри более 200 передач за какой-то матч отдал. И не один один 200 набирал. Как по мне, это такой же антифутбол.
+20
-2
+18
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Metalloid
Всё логично, это называется контратакующий стиль, если испанцы не могут вскрыть такую оборону, то это исключительно их проблема.
+38
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