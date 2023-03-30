«Барса» рассматривает 2 варианта финансирования 1,5-миллиардного проекта Espai Barça – от американских банков и компании, помогавшей с рычагами. Клуб склоняется к первому

Теги Барселона Ла Лига бизнес Камп Ноу стадионы деньги Футбол

«Барселона» рассматривает предложения о финансировании проекта Espai Barça.

Ключевой частью проекта является ремонт «Камп Ноу». Также в него входит модернизация прилежащей к стадиону территории, строительство новых офисов, музея, клубного магазина, кафе, торгового центра и парковки на 3200 парковочных мест.

Для финансирования этого проекта каталонцам нужно 1,5 млрд евро.

Как сообщает программа Què t’i Jugues, клуб рассматривает два предложения, которые позволят осуществить эти планы.

Первый вариант предполагает три транша: краткосрочный кредит от банка Goldman Sachs на 5 лет на сумму 500 миллионов евро под 6% годовых; 500 млн евро среднесрочных инвестиций под 5% годовых; 500 млн евро долгосрочных инвестиций (примерно на 25 лет) под 5% годовых. Структура выплат была разработана американскими банковскими конгломератами Goldman Sachs и JP Morgan.

Также изучается второй вариант от компании Key Capital, которая помогала «Барсе» с активацией финансовых рычагов прошлым летом. По нему «блаугране» предлагается взять большую сумму денег, чем 1,5 млрд евро, но выплаты будут растянуты на более длительный срок.

По этому плану первый кредит составит 650 млн евро на 5 лет под 5,5% годовых, второй – 666 миллионов до 2063 года под 5% годовых. Третий транш будет оформлен в виде субординированного кредита в размере 650 млн евро сроком на 30 лет (процент неизвестен).

Окончательное решение будет принято в пятницу, 31 марта. На данный момент клуб склоняется к первому варианту, предложенному Goldman Sachs и JP Morgan.

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42 комментария

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nurikkkk
6%......жееесть!!!! Лапорта финансист от бога!!!!)))))))
Перес взял кредит под 1,53% ))))))))))))))))))))))
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Alexey Catalonsky
Позорище, а не сайт
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Alexey Catalonsky
Господа модераторы! А почему не удален комментарий этого черта Realv dushe: "А Барселона ещё и берёт в рот судейский свисток" Или это другое?) Или вы и есть эти самые боты???
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M93
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
А мне не кажется ведь, что изначально стадионы Реала и барсы должны были быть обновлены с разницей в пару лет? А теперь получается, что реал на финишной прямой, а барса даже понять не может откуда деньги взять и раньше чем через год они точно ничего не начнут.
При этом Реал брал кредиты на реконструкцию до пандемии под низкие проценты: Большую часть суммы под 2.5% годовых, а 225 млн для выдвижного поля - под 1.25-1.5%.
Барселона же сделать этого не может. Лапорта хочет получить ссуду под 6%. Но из за ситуации в мире в банковской сфере и расследования по делу Негрейры, пока есть вариант только под 10% годовых (Vozpopuli).
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MESSIya
Тони Хуанмарти: Для Витора Роке является приоритетом подписать контракт с «Барселоной», даже если это будет означать, что у него будет более низкая зарплата, чем та, которую предлагают клубы АПЛ.

• В то время как «Барса» и «Атлетико Паранаэнсе» сохраняют оптимизм по заключению соглашения.
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ljolik888
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
Знают только в душе и его соратники по спортсу . Остальной мир молчит и ждёт суда . Вот только когда будет ответ от туда , тогда можно будет чего-то говорить . А сейчас можно только смеяться над вами . Что мы и делаем .
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Alexey Catalonsky
Ответ Real_v_dushe
Отпетросянил, молодец, купи себе конфетку
Купи себе свисток, дальше сам знаешь, что делать.
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Real_v_dushe
Ответ ljolik888
Комментарий удален модератором
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benjamin92
Ответ MESSIya
Габриэль Санс: Усман Дембеле согласился на продление контракта «Барсой». Как только экономическое напряжение в клубе немного спадет, начнутся переговоры. •Дембеле знает об обстоятельствах, в которых находится клуб, и осознает, что его зарплата не будет значительно увеличена
Побольше бы таких новостей о Барсе на сайте. А то 90% выкладывается для срача в комментариях для должунов и артёмок
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MESSIya
Габриэль Санс: Усман Дембеле согласился на продление контракта «Барсой». Как только экономическое напряжение в клубе немного спадет, начнутся переговоры.

•Дембеле знает об обстоятельствах, в которых находится клуб, и осознает, что его зарплата не будет значительно увеличена
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Parce
А работа то кипит:

Барселона уже сообщила в Испанскую Федерацию Футбола, что в следующем сезоне свои домашние матчи они будут играть на стадионе Монжуик.

Теперь высший орган должен предупредить УЕФА о домашнем стадионе Барсы, который будет принимать европейские матчи в следующем сезоне.
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MESSIya
Жоаким Пьера: "Барса" сделает все возможное, чтобы подписать Витора Роке. Они хотят решить все этим летом даже если это будет означать, что им придется отложить его прибытие еще на 1 год.

Поскольку клуб испытывает трудности с регистрацией, клуб может закрыть сделку и отложить его регистрацию на год. Подписать №9, который придет бесплатно... и все дороги ведут к Обамеянгу
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benjamin92
Ответ ljolik888
Комментарий удален модератором
это же персофаны Роналду. Все мысли о дёрнуть кому-нибудь рычаг, ботоксе и марокканцах 😄
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ljolik888
Ответ Real_v_dushe
А Барселона ещё и берёт в рот судейский свисток
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buFFon
Немного не в тему (возможно достал уже), но всё правильно делают. Стадион - это дом. Он должен соответствовать статусу клуба. Я сейчас про Милан, который хочет стадик на 60тыс((( Нужно занимать, рычаги использовать, но построить шикарный стадион минимум на 80 тыс, чтобы им гордились, а цифры в данном случае также в плюс идут для потенциальных будущих фанатов, который будет вызывать гордость, для футболистов, которые будут посещать его и впечатляться размахом (помню Шева говорил при первом посещении Сан-Сиро, что хотел бы играть именно здесь) всевозможные туры для туристов на стадио..
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ljolik888
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Барсофаны должны сделать татуировку рычага.
Да нет это вам надо , так как фанаты Барселоны спокойно к этому относятся , а у вас с этим проблема . Только вы на каждом пустом месте вспоминаете о рычагах - может конечно это ваш фетиш - а может и психологические проблемы . Точно не знаю .
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Parce
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
А мне не кажется ведь, что изначально стадионы Реала и барсы должны были быть обновлены с разницей в пару лет? А теперь получается, что реал на финишной прямой, а барса даже понять не может откуда деньги взять и раньше чем через год они точно ничего не начнут.
Частично ты прав, но у Барсы проект намного крупнее, там кроме стадиона еще и всю территорию прилегающую вокруг переделают да и суммы разные
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Real_v_dushe
Ответ Alexey Catalonsky
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Отпетросянил, молодец, купи себе конфетку
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Alexey Catalonsky
Ответ Real_v_dushe
А Барселона ещё и берёт в рот судейский свисток
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DolJun
почему к первому? местные кулес считают, что инвесторы из америки - зло) им больше привычны лапортовские рычаги) нью леверс: мэйк фк мем грейт эгейн!
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Okaka
месси выдоил барсу
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ljolik888
Ответ Подкат Пенальтьевич
У клуба уже 1,5 млрд долгов, они ещё 1,5 хотят взять?
1,5 миллиарда долгов - старая информация и то не верная . Есть интернет и если захочешь то найдёшь правильную ( сколько было и сколько сейчас ) После реконструкции КампНоу будет приносить колоссальные деньги и это факт . Смотрим последний матч с Реалом и видим сколько заработал старый стадион - около десяти миллионов. И это не считается музея , еды и так далее .
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Moscwow
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Какой-то сексуальный подтекст
Не зря же их «путой» кличат
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Real_v_dushe
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Какой-то сексуальный подтекст
А Барселона ещё и берёт в рот судейский свисток
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Александра Александрова
Перес дерагет Тебаса за рычаг , перед каждым Классико
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