«Барса» рассматривает 2 варианта финансирования 1,5-миллиардного проекта Espai Barça – от американских банков и компании, помогавшей с рычагами. Клуб склоняется к первому

« » рассматривает предложения о финансировании проекта Espai Barça.

Ключевой частью проекта является ремонт « ». Также в него входит модернизация прилежащей к стадиону территории, строительство новых офисов, музея, клубного магазина, кафе, торгового центра и парковки на 3200 парковочных мест.

Для финансирования этого проекта каталонцам нужно 1,5 млрд евро.

Как сообщает программа Què t’i Jugues, клуб рассматривает два предложения, которые позволят осуществить эти планы.

Первый вариант предполагает три транша: краткосрочный кредит от банка Goldman Sachs на 5 лет на сумму 500 миллионов евро под 6% годовых; 500 млн евро среднесрочных инвестиций под 5% годовых; 500 млн евро долгосрочных инвестиций (примерно на 25 лет) под 5% годовых. Структура выплат была разработана американскими банковскими конгломератами Goldman Sachs и JP Morgan.

Также изучается второй вариант от компании Key Capital, которая помогала «Барсе» с активацией финансовых рычагов прошлым летом. По нему «блаугране» предлагается взять большую сумму денег, чем 1,5 млрд евро, но выплаты будут растянуты на более длительный срок.

По этому плану первый кредит составит 650 млн евро на 5 лет под 5,5% годовых, второй – 666 миллионов до 2063 года под 5% годовых. Третий транш будет оформлен в виде субординированного кредита в размере 650 млн евро сроком на 30 лет (процент неизвестен).

Окончательное решение будет принято в пятницу, 31 марта. На данный момент клуб склоняется к первому варианту, предложенному Goldman Sachs и JP Morgan.