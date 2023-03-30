Бородюк о том, почему в «Зените» не прогрессируют россияне: «Соглашаются на ротацию, сидеть в запасе. Их это устраивает, наверное»

Теги Зенит Александр Бородюк премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Александр Бородюк рассказал, почему российские игроки не прогрессируют в «Зените».

— Видите у «Зенита» зависимость от бразильцев?

— Конечно, она есть. Когда два‑три бразильца выпадают или Барриос, допустим, сразу возникают проблемы.

Но что здесь говорить? Это философия и стратегия клуба. Они выбрали такой путь, чтобы у них играли сильные иностранцы и приносили им результаты. Какие вопросы могут быть?

Та половина россиян, которая там есть, их, наверное, это устраивает. Поэтому они не прогрессируют.

— Имеете в виду, что россияне соглашаются на роль в ротации?

— Да. Соглашаются на ротацию, соглашаются сидеть в запасе. Но у каждого футболиста свой путь, он сам выбирает, что ему лучше. Повторюсь, это их решение и решение «Зенита». Если есть результат, значит, это оправдано, — сказал экс-тренер «Торпедо».

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7 комментариев

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Рашпель793
Те, кто хотят стабильно играть, прогрессировать - стабильно играют и прогрессируют. Тот же Кузяев играл и при аргах и при бразильцах. Мостовой сейчас регулярно играет, хотя мог забить и сидеть в носу ковырять на скамейке.
Это в принципе любых паспортистов касается в любом клубе.
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Vatikan
Ответ Andrew Wryneck
Бакаев, как дела?🙋
Я думаю он норм. Он шел за деньгами, он их получает. Без усилий, даже играть не надо)
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Mapku3
В этом и есть суть конкуренции! Если, к примеру, Круг будет по всем показателям сильнее Дугласа, неужели ж он будет сидеть на скамейке? Или тот же Бакаев! Работай, покажи, что ты круче Малкома и будешь играть в основе! Любой тренер выставляет сильнейших на данный момент игроков. И национальный признак тут ни причём!
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L.A.S_Vegas_777_
Интересно, а где они прогрессируют?
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LLiriKK
Да уж, сколько их там было, соловьёвых всяких…
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Moffo
В смысле не прогрессируют россияне? А Малком с Клаудиньо?!? Из ниоткуда и вон какой прогресс!!!
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Andrew Wryneck
Бакаев, как дела?🙋
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