Бородюк о том, почему в «Зените» не прогрессируют россияне: «Соглашаются на ротацию, сидеть в запасе. Их это устраивает, наверное»
Александр Бородюк рассказал, почему российские игроки не прогрессируют в «Зените».
— Видите у «Зенита» зависимость от бразильцев?
— Конечно, она есть. Когда два‑три бразильца выпадают или Барриос, допустим, сразу возникают проблемы.
Но что здесь говорить? Это философия и стратегия клуба. Они выбрали такой путь, чтобы у них играли сильные иностранцы и приносили им результаты. Какие вопросы могут быть?
Та половина россиян, которая там есть, их, наверное, это устраивает. Поэтому они не прогрессируют.
— Имеете в виду, что россияне соглашаются на роль в ротации?
— Да. Соглашаются на ротацию, соглашаются сидеть в запасе. Но у каждого футболиста свой путь, он сам выбирает, что ему лучше. Повторюсь, это их решение и решение «Зенита». Если есть результат, значит, это оправдано, — сказал экс-тренер «Торпедо».
Это в принципе любых паспортистов касается в любом клубе.