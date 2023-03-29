Смит-Роу о травме: «Она беспокоила меня с 18 лет. Меня никогда раньше не оперировали, но сейчас все наладилось»

Теги Сборная Англии по футболу сборная Англии U-21 премьер-лига Англия Арсенал травмы Эмил Смит-Роу Футбол

Эмил Смит-Роу рассказал о восстановлении после операции.

В сентябре полузащитник «Арсенала» перенес операцию на сухожилии из-за болей в паху. По словам Смита-Роу, эта травма беспокоила его несколько лет.

«Если честно, я был в отчаянии. У команды все идет очень хорошо, и я, очевидно, хочу быть частью этого. Вызов в сборную Англии [U21] – то, что было мне действительно нужно. Я усердно работаю каждый день. Я боролся с этой травмой с 18 или 19 лет, еще до того, как ушел на правах аренды в «РБ Лейпциг».

Поначалу я чувствовал себя подавленным. Раньше мне никогда не делали операций. Это было тяжело, но я рад, что теперь все наладилось. Я не чувствую никакой боли. Теперь мне нужно двигаться дальше.

Мы с физиотерапевтом провели неделю в Сент-Джорджс-парке – смена обстановки пошла мне на пользу», – сказал полузащитник «Арсенала».

Для полного счастья болельщикам «Арсенала» не хватает успеха Смита Роу. Очень хочу его мощный камбэк в 2023-м

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2 комментария

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TrueGooner
Очень хочу, чтобы Эмиль вернулся и снова засверкал. Все задатки есть.
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Доминатор3000
А ведь до травмы,был результативнее чем Сака.
Очень хочется,чтобы у него получилось выйти на новый уровень…
Всё таки Эмиль,Габи и Букайо были теми,кто начал возрождение этого Арсенала.
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+3
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