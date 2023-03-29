Аарон Рэмзи: «По тому, как Артета мыслил и видел игру, было понятно, что он станет тренером. Его лидерство не имело себе равных»
Аарон Рэмзи всегда считал, что Микель Артета станет тренером.
«Его лидерские качества и то, как он владел собой, не имело себе равных. Определенно, по тому, как он мыслил и видел игру, и по тому, насколько энергичным он был, было понятно, что однажды он станет тренером. То, что он сейчас делает с «Арсеналом», – абсолютно невероятно.
Это все еще большая часть меня. Я провел в «Арсенале» 10, 11 лет, я такой же фанат, как и все остальные. Я до сих пор знаю многих игроков и сотрудников клуба. Болельщики заслужили победу в АПЛ», – сказал экс-игрок «канониров», сейчас выступающий за «Ниццу».
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