Аарон Рэмзи: «По тому, как Артета мыслил и видел игру, было понятно, что он станет тренером. Его лидерство не имело себе равных»

Теги Ницца Микель Артета премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал Аарон Рэмзи Футбол

Аарон Рэмзи всегда считал, что Микель Артета станет тренером.

«Его лидерские качества и то, как он владел собой, не имело себе равных. Определенно, по тому, как он мыслил и видел игру, и по тому, насколько энергичным он был, было понятно, что однажды он станет тренером. То, что он сейчас делает с «Арсеналом», – абсолютно невероятно.

Это все еще большая часть меня. Я провел в «Арсенале» 10, 11 лет, я такой же фанат, как и все остальные. Я до сих пор знаю многих игроков и сотрудников клуба. Болельщики заслужили победу в АПЛ», – сказал экс-игрок «канониров», сейчас выступающий за «Ниццу».

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4 комментария

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В Питере Пять
Ответ Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
По какому тому ? Надо исправить заголовок
Не по какому тому, а по тому, как мыслил. Это русский язык.
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Игорь Замаруев
Так Артета доминировал ещё до тренерства... Вот у кого доминирование в крови!
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QWertY
Пускай фанаты Челси, которые гонят на Поттера посмотрят на Артету. Он 2 года позорился в АПЛ прежде чем собрать сильную команду: проигрывал всяким днищам разгромно, занимал 8 место. Многие сейчас скажут, что для Артеты не тратились много. И что? У Артеты были дорогие Ляказет и Пепе, но почему то он не смог их встроить в состав. Не деньги играют в футбол, а люди!

https://m.sports.ru/football/1100436092-arsenal-idet-19-m-v-apl-posle-dvux-porazhenij-na-starte-sezona-raznicz.html?ysclid=lftvs25wcd461761361
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
По какому тому ? Надо исправить заголовок
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