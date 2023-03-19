Артета о 8 очках отрыва от «Ман Сити» перед перерывом на сборные: «Очень приятно, учитывая, как «Арсенал» играл»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета доволен 8-очковым отрывом «Арсенала» от «Манчестер Сити».

Перед перерывом на матчи сборных лондонцы лидируют в АПЛ с отрывом в 8 очков, но у «Ман Сити» есть матч в запасе.

«Это очень приятно, особенно с учетом того, как мы играли и каких результатов добились. Теперь надо остановиться и убедиться, что все вернутся после игр сборных с тем же настроем. Дальше у нас «Лидс», и мы сосредоточимся на нем», – сказал тренер «Арсенала».

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11 комментариев

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Rojo Crio
Сегодня красиво кружева плели.
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Shokhagunner
А еще приятно что по разнице мячей почти догнали мс 40-42, что может сыграть роль.
Мю с жалкими +6 на 3м месте странно!
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Attikus
Ответ 4ndrexx
Если статуэтку возьмёт, то главное проклятье преодолеть с первым матчем в новом месяце, а то с Микелем и в том сезоне, и в этом работало
Кстати да, не задумывался
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4ndrexx
Ответ Gunner_14
4 победы из 4 матчей в марте. Артета заслуживает награду тренера месяца
Если статуэтку возьмёт, то главное проклятье преодолеть с первым матчем в новом месяце, а то с Микелем и в том сезоне, и в этом работало
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Shokhagunner
Ответ Wekil Halylow
+31 от пенсов?
Ну пенсы у нас лч в последние годы не отбирали
+1
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Wekil Halylow
Ответ Shokhagunner
Никто не верил, но нужно дожать! Особенно радует +20 ттх
+31 от пенсов?
+1
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Gunner_14
4 победы из 4 матчей в марте. Артета заслуживает награду тренера месяца
+2
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Mr@k
Главное что есть настрой на каждый матч,это самое важное
+1
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Shokhagunner
Никто не верил, но нужно дожать!
Особенно радует +20 ттх
+9
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+9
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Ready2riot
Шикарная работа Артеты на дистанции, заслуживает чашку АПЛ
+11
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+11
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hyunday
Так держать!
+12
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+12
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