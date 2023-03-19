Артета о 8 очках отрыва от «Ман Сити» перед перерывом на сборные: «Очень приятно, учитывая, как «Арсенал» играл»
Микель Артета доволен 8-очковым отрывом «Арсенала» от «Манчестер Сити».
Перед перерывом на матчи сборных лондонцы лидируют в АПЛ с отрывом в 8 очков, но у «Ман Сити» есть матч в запасе.
«Это очень приятно, особенно с учетом того, как мы играли и каких результатов добились. Теперь надо остановиться и убедиться, что все вернутся после игр сборных с тем же настроем. Дальше у нас «Лидс», и мы сосредоточимся на нем», – сказал тренер «Арсенала».
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