Артета о 8 очках отрыва от «Ман Сити» перед перерывом на сборные: «Очень приятно, учитывая, как «Арсенал» играл»

доволен 8-очковым отрывом «Арсенала» от «Манчестер Сити».

Перед перерывом на матчи сборных лондонцы лидируют в с отрывом в 8 очков, но у « » есть матч в запасе.

«Это очень приятно, особенно с учетом того, как мы играли и каких результатов добились. Теперь надо остановиться и убедиться, что все вернутся после игр сборных с тем же настроем. Дальше у нас «Лидс», и мы сосредоточимся на нем», – сказал тренер « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас