Артета про 4:1 с «Кристал Пэлас»: «Арсенал» доминировал и заслужил победу»
Микель Артета считает, что «Арсенал» доминировал в матче с «Кристал Пэлас» (4:1).
«Желание и энергия, которую мы вложили в игру с самого начала, впечатлили меня больше всего. Мы были очень решительны и сосредоточены, четверг остался в прошлом (речь о вылете из Лиги Европы – Sports.ru).
В последнее время у «Кристал Пэлас» не лучшие результаты, но их было очень трудно обыграть. Мы доминировали и заслужили победу. Сегодня игра пошла в правильном русле», – сказал тренер «Арсенала».
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Наш Арсенал играл как дно.
Не приходили к нам и звезды
Но мы терпели все равно.
Шли годы, шли сезоны.
Арсен ушел уж на покой.
Все меньше поджигали мы газоны
Былою искрометною игрой.
Но вот однажды, о луч света!
Взрастил для нас тот лысый шарлатан
Микеля одного, ну что Арета
Чтоб Арсенал он раскачал.
Когда Артета уходил из Сити,
Пеп охал ахал и стонал.
Теперь вы парни, нам победу принесите!
Мы - красно-белый Арсенал!
Наш Арсенал играл как дно.
Не приходили к нам и звезды
Но мы терпели все равно.
Шли годы, шли сезоны.
Арсен ушел уж на покой.
Все меньше поджигали мы газоны
Былою искрометную игрой.
Но вот однажды, о луч света!
Взрастил для нас тот лысый шарлатан
Микеля одного, ну что Арета
Чтоб Арсенал он раскачал.
Когда Артета уходил из Сити,
Пеп охал ахал и стонал.
Теперь вы парни, нам победу принесите!
Мы - красно-белый Арсенал!
спортс: именно цитату с этим словом мы каждый раз будем выкладывать
- Как горит огонь
- Как течет вода
- Как доминирует Артета
-доминировали и заслужили победу
-доминировали но не удалось победить
Артетим до конца!
COYG ❤️🤍