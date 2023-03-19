Артета про 4:1 с «Кристал Пэлас»: «Арсенал» доминировал и заслужил победу»

считает, что «Арсенал» доминировал в матче с « » (4:1).

«Желание и энергия, которую мы вложили в игру с самого начала, впечатлили меня больше всего. Мы были очень решительны и сосредоточены, четверг остался в прошлом (речь о вылете из Лиги Европы – Sports.ru).

В последнее время у «Кристал Пэлас» не лучшие результаты, но их было очень трудно обыграть. Мы доминировали и заслужили победу. Сегодня игра пошла в правильном русле», – сказал тренер « ».

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