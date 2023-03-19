Артета про 4:1 с «Кристал Пэлас»: «Арсенал» доминировал и заслужил победу»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Кристал Пэлас Футбол

Микель Артета считает, что «Арсенал» доминировал в матче с «Кристал Пэлас» (4:1).

«Желание и энергия, которую мы вложили в игру с самого начала, впечатлили меня больше всего. Мы были очень решительны и сосредоточены, четверг остался в прошлом (речь о вылете из Лиги Европы – Sports.ru). 

В последнее время у «Кристал Пэлас» не лучшие результаты, но их было очень трудно обыграть. Мы доминировали и заслужили победу. Сегодня игра пошла в правильном русле», – сказал тренер «Арсенала».

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18 комментариев

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Paulint
Мы много лет глотали слезы,
Наш Арсенал играл как дно.
Не приходили к нам и звезды
Но мы терпели все равно.

Шли годы, шли сезоны.
Арсен ушел уж на покой.
Все меньше поджигали мы газоны
Былою искрометною игрой.

Но вот однажды, о луч света!
Взрастил для нас тот лысый шарлатан
Микеля одного, ну что Арета
Чтоб Арсенал он раскачал.

Когда Артета уходил из Сити,
Пеп охал ахал и стонал.
Теперь вы парни, нам победу принесите!
Мы - красно-белый Арсенал!
0
0
0
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Paulint
Мы много лет глотали слезы,
Наш Арсенал играл как дно.
Не приходили к нам и звезды
Но мы терпели все равно.

Шли годы, шли сезоны.
Арсен ушел уж на покой.
Все меньше поджигали мы газоны
Былою искрометную игрой.

Но вот однажды, о луч света!
Взрастил для нас тот лысый шарлатан
Микеля одного, ну что Арета
Чтоб Арсенал он раскачал.

Когда Артета уходил из Сити,
Пеп охал ахал и стонал.
Теперь вы парни, нам победу принесите!
Мы - красно-белый Арсенал!
0
0
0
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savik-A.M.
Ответ Alex Legend
Два вида интервью Артеты после матча: -доминировали и заслужили победу -доминировали но не удалось победить
А если ничья ?)
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Mr@k
Ну сегодня это было необходимо
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Abid_88
«Без доминации не бывает побед» - народная испанская мудрость
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h4ww7xkqkz
Доминатор 4.1
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NartApsua
Ответ Alex Legend
Два вида интервью Артеты после матча: -доминировали и заслужили победу -доминировали но не удалось победить
Неправда! После вылета от Спортинга Артета признал, что они недостаточно доминировать, потому не удалось победить)
+4
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Сергей Федоров
Ответ Alex Legend
Два вида интервью Артеты после матча: -доминировали и заслужили победу -доминировали но не удалось победить
почему же, ещё бывает, где он говорит, что доминировать не получалось
+4
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Марат Хапаев
Почетный гражданин Доминикана
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Lavinka
Никто не сомневался . Д - доминировал ! (с) Артета .
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mr kovalsky
Артета: дает интервью на несколько минут, где упоминает слово "доминировать"
спортс: именно цитату с этим словом мы каждый раз будем выкладывать
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Arman FCSM
Доминатор. Возвращение
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mot1v
Он по английский только это слово, походу, знает.
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Вадим Киселёв
Бесконечно можно смотреть на три вещи:
- Как горит огонь
- Как течет вода
- Как доминирует Артета
+18
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Андрей Хенто
Это слово в футболе теперь будет всегда ассоциироваться с Микелем Артетой)
+6
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Alex Legend
Два вида интервью Артеты после матча:
-доминировали и заслужили победу
-доминировали но не удалось победить
+29
0
+29
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Paulint
Доминация в лучшей ее форме!
Артетим до конца!
COYG ❤️🤍
+3
-1
+2
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error505
После поражения в ЛЕ вернулись, чтобы доминировать. С победой!
+10
-1
+9
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