В «Химках» опровергли информацию о расторжении контракта с Тихим

Теги Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Тихий Спорт-Экспресс Футбол

В «Химках» опровергли информацию о расторжении контракта с защитником Дмитрием Тихим.

«Договор не расторгнут. Как минимум до конца сезона Дмитрий Тихий останется в клубе, сейчас мы обсуждаем условия», – сказал гендиректор «Химок» Николай Оленев.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Тихий расторг контракт с «Химками» после того, как его оставили индивидуально тренироваться в Москве.

Ранее также стало известно, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев вышел из себя на базе клуба, увидев занимавшихся в тренажерном зале Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого.

Тихий провел девять матчей в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

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5 комментариев

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OldRedWhite
Ответ Олигофрен
Антифутбольный клуб "Химки" в своем репертуаре. В наше тяжёлое время одни из немногих, кто заставляет улыбнуться своими действиями.
Я и не поверил !
Такими игроками , как Тихий никто разбрасываться не станет !
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LLiriKK
Тихому не удалось уйти по-тихому.
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Red Wings the best
Вылетят ХиХимки,и поделом им.
Смех,а не команда.
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Spaten
Гогниев: Важно вылечить. Важно вернуть обществу полноценного человека, да? Торопиться не надо!
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Олигофрен
Антифутбольный клуб "Химки" в своем репертуаре. В наше тяжёлое время одни из немногих, кто заставляет улыбнуться своими действиями.
+3
-1
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