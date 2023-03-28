В «Химках» опровергли информацию о расторжении контракта с Тихим

В «Химках» опровергли информацию о расторжении контракта с защитником Дмитрием Тихим.

«Договор не расторгнут. Как минимум до конца сезона Дмитрий Тихий останется в клубе, сейчас мы обсуждаем условия», – сказал гендиректор «Химок» Николай Оленев.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Тихий расторг контракт с «Химками» после того, как его оставили индивидуально тренироваться в Москве.

Ранее также стало известно, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев вышел из себя на базе клуба, увидев занимавшихся в тренажерном зале Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого.

Тихий провел девять матчей в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

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