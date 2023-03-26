Хасан Салихамиджич: «Тухель взял ЛЧ и добился успеха. Уверен, «Бавария» будет выигрывать и сломает негативную тенденцию»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Спортивный директор «Баварии» считает, что команда прибавит при Томасе Тухеле

«В футболе может случиться что угодно. Но мы убеждены, что сможем выиграть наши матчи и сломаем недавнюю негативную тенденцию. В результате кривая производительности пойдет вверх.

Почему именно он? Он выиграл Лигу чемпионов и добился большого успеха. У него есть опыт, он дважды был в финале Лиги чемпионов за последние годы. Я знаю его, мы уже говорили о футболе. Он хороший парень. Мы очень рады ему.

Мы поняли друг друга, общались три-четыре раза. Мы прошли трансферное окно с Нагельсманном и обо всем договорились. То же сделаем и с Тухелем.

Идеи тренера важны, он должен передать их команде. Мы позволили Юлиану делать свою работу, мы также позволим Томасу Тухелю быть Томасом Тухелем», – сказал Хасан Салихамиджич.

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7 комментариев

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max bogomazov
Сначала Флик ушел из-за Салихамиджича теперь Нагельсман.
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Артём Сергеев
Ответ bostonKG
Так именно в ЛЧ Нагельсманн вынес всех подряд , ну что же ,посмотрим, оправдается ли риск
справедливости ради,он полумертвых вынес, хотя и сделал это шикарно
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bostonKG
Так именно в ЛЧ Нагельсманн вынес всех подряд , ну что же ,посмотрим, оправдается ли риск
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Н.Ф.
В результате кривая производительности пойдёт вверх.
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Recordmeister_1900
Верните Заммера, вместо этого горе-манагера
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Ислам Базгиев
Ответ Black Phoenix
Два финала ЛЧ Тухеля с ПСЖ и Челси подряд - это показатель успеха, кто бы что ни говорил.
Это ковидный сезон и Лейпциг в полуфинале, вальяжность Реала и фокусы Пепа в финале , Тухель обосрется как никто ещё до этого .
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Black Phoenix
Два финала ЛЧ Тухеля с ПСЖ и Челси подряд - это показатель успеха, кто бы что ни говорил.
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