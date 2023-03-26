Хасан Салихамиджич: «Тухель взял ЛЧ и добился успеха. Уверен, «Бавария» будет выигрывать и сломает негативную тенденцию»

Спортивный директор «Баварии» считает, что команда прибавит при .

«В футболе может случиться что угодно. Но мы убеждены, что сможем выиграть наши матчи и сломаем недавнюю негативную тенденцию. В результате кривая производительности пойдет вверх.

Почему именно он? Он выиграл Лигу чемпионов и добился большого успеха. У него есть опыт, он дважды был в финале Лиги чемпионов за последние годы. Я знаю его, мы уже говорили о футболе. Он хороший парень. Мы очень рады ему.

Мы поняли друг друга, общались три-четыре раза. Мы прошли трансферное окно с Нагельсманном и обо всем договорились. То же сделаем и с Тухелем.

Идеи тренера важны, он должен передать их команде. Мы позволили Юлиану делать свою работу, мы также позволим Томасу Тухелю быть Томасом Тухелем», – сказал .