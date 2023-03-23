«Россия – одна из ведущих сборных Европы и мира». Ирматов об участии россиян в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация Федерация футбола Узбекистана Равшан Ирматов ТАСС Футбол

Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана считает Россию одной из ведущих сборных мира.

Ранее стало известно, что сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Турнир состоится в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.

На нем также сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.

«Во-первых, хочу сказать, что CAFA сильно заинтересована, чтобы провести первый чемпионат среди национальных команд. Во-вторых, если будем смотреть историю, то всегда такие российские топовые клубы, как «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Торпедо» играли с «Пахтакором», «Памиром» и другими центральноазиатскими клубами, это вызывало огромный интерес среди болельщиков, они собирали полные трибуны, был аншлаг.

Я думаю, что [участие сборной России в чемпионате CAFA] будет очень интересным и для болельщиков, и для команд в плане подготовки к другим турнирам. Со стороны Ассоциации футбола Узбекистана мы гарантируем предоставить самые высокие стандарты в организации турнира, подготовки, футбольных полей.

Конечно, если Россия будет участвовать, то безусловно повысит интерес к турниру и среди болельщиков, и среди других команд. Потому что Россия – одна из ведущих сборных команд не только Европы, но и мира, поэтому будет очень интересно», – сказал Равшан Ирматов, который также входит в состав исполкома CAFA.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?

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14 комментариев

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Santa-Barbara
Ответ Доктор Верховцев
Подарите мужику телевизор.
Так-то это Равшан Ирматов. Топ арбитр мирового уровня. Просто проявил вежливость, чтобы не обозвали русофобом.
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Dizzod
до турнира два месяца, а ещё ничего не ясно ни с участниками, ни с календарем.
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Dizzod
Ответ Старый Сухи
"Потому что Россия – одна из ведущих сборных команд не только Европы, но и мира, " Лизнул так лизнул. По полной. Он забыл добавить, что Россия это вообще чемпоин мира по футболу.
да ладно, просто восточная вежливость. Неужели было бы лучше если бы он сказал: они конечно деревяшки, но мы и сами не супер.
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Инна Навская
Что ?)
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Roman Dementiev
Хороший был кумыс
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Sinister Kid
РПЛ-4 лига мира. Хули.
Да и за деньги Газпрома турнир проводить, благое дело.
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Dinamik1
Ведущая команда не только Европы но и мира.Забыл добавить и Вселеной.
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-1
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Valeriy Komarow
Ответ Старый Сухи
"Потому что Россия – одна из ведущих сборных команд не только Европы, но и мира, " Лизнул так лизнул. По полной. Он забыл добавить, что Россия это вообще чемпоин мира по футболу.
Ведь всякий льстец живет за счет того -- кто благосклонно слушает его (с)
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Dexter Dallas
Ага 2я. Как и армия
+2
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Старый Сухи
"Потому что Россия – одна из ведущих сборных команд не только Европы, но и мира, "
Лизнул так лизнул. По полной. Он забыл добавить, что Россия это вообще чемпоин мира по футболу.
+4
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Мы близко к футбольным карликам. Ведущая....
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Юсуф Ханиев
По пляжному футболу
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Доктор Верховцев
Подарите мужику телевизор.
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Pushkin_CR7
Ведущих куда?
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