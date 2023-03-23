«Россия – одна из ведущих сборных Европы и мира». Ирматов об участии россиян в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации

Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана считает Россию одной из ведущих сборных мира.

Ранее стало известно, что сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Турнир состоится в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.

На нем также сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.

«Во-первых, хочу сказать, что CAFA сильно заинтересована, чтобы провести первый чемпионат среди национальных команд. Во-вторых, если будем смотреть историю, то всегда такие российские топовые клубы, как «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Торпедо» играли с «Пахтакором», «Памиром» и другими центральноазиатскими клубами, это вызывало огромный интерес среди болельщиков, они собирали полные трибуны, был аншлаг.

Я думаю, что [участие сборной России в чемпионате CAFA] будет очень интересным и для болельщиков, и для команд в плане подготовки к другим турнирам. Со стороны Ассоциации футбола Узбекистана мы гарантируем предоставить самые высокие стандарты в организации турнира, подготовки, футбольных полей.

Конечно, если Россия будет участвовать, то безусловно повысит интерес к турниру и среди болельщиков, и среди других команд. Потому что Россия – одна из ведущих сборных команд не только Европы, но и мира, поэтому будет очень интересно», – сказал Равшан Ирматов, который также входит в состав исполкома CAFA.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?