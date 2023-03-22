Прокурор, обвинявший «Юве», отказался от дела. В сеть попало видео, где он говорит, что ненавидит туринцев и болеет за «Наполи»
Один из прокуроров прекратил работу по делу о финансовых махинациях «Ювентуса».
Чиро Санториелло из прокуратуры Турина решил отказаться от работы в рамках этого дела. Это произошло после того, как в соцсетях появились видеоролики, на которых он говорит, что ненавидит туринский клуб. Теперь на деле будут работать два обвинителя, включая помощника прокурора Марко Джанольо.
Один из роликов, попавших в сеть, – запись конференции, которая прошла в 2019 году. Тогда Санториелло сказал: «Я признаю это, я болею за «Наполи» и являюсь его большим поклонником, и я ненавижу «Ювентус». Как прокурор, я выступаю против «Ювентуса», против воров на поле».
После этих слов человек, присутствовавший на конференции, обратился к Чиро: «Давайте дистанцируемся от того факта, что вы прокурор, а я адвокат, и что вы поддерживаете «Наполи», а я поддерживаю «Интер». Санториелло ответил: «[Дистанцироваться от этого можно], если вы не болеете за «Ювентус».
Напомним, ранее «Ювентус» лишили 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций. Клуб намерен обжаловать это решение, а обвинение рассматривает введение дополнительных санкций.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Тут просто один чел дистанцировался от дела ввиду личного отношения к клубу
Махинации Юве были, работа остальных продолжается)
Фаны Юве реагируют прям как фаны Барселоны, пытаясь любые косвенные вещи привести в оправдание "грязного заговора"
Но есть факт, есть платежи, есть прочее - их же не прокуратура Италии или Каталонии выдумала в своём сознании, они были
"Играет музыка из Санта-Барбары"
Против Ювентуса начали черную кампанию, потому что не могут смириться с тем, что организационно Турин на пять голов выше Наполей и прочих миланских кабинетов.
Это все подлый заговор чиновников, клубов Серии А, лично Маротты и де Лаурентиса. Да что там, вся Италия сговорилась против кристально честного клуба!
Но вообще всем адекватным понятно, что Юве систематично топят с 2020 года (начиная с судейства, заканчивая обвинениями в финансовых махинациях)