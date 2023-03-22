Прокурор, обвинявший «Юве», отказался от дела. В сеть попало видео, где он говорит, что ненавидит туринцев и болеет за «Наполи»

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Футбол

Один из прокуроров прекратил работу по делу о финансовых махинациях «Ювентуса». 

Чиро Санториелло из прокуратуры Турина решил отказаться от работы в рамках этого дела. Это произошло после того, как в соцсетях появились видеоролики, на которых он говорит, что ненавидит туринский клуб. Теперь на деле будут работать два обвинителя, включая помощника прокурора Марко Джанольо. 

Один из роликов, попавших в сеть, – запись конференции, которая прошла в 2019 году. Тогда Санториелло сказал: «Я признаю это, я болею за «Наполи» и являюсь его большим поклонником, и я ненавижу «Ювентус». Как прокурор, я выступаю против «Ювентуса», против воров на поле».

После этих слов человек, присутствовавший на конференции, обратился к Чиро: «Давайте дистанцируемся от того факта, что вы прокурор, а я адвокат, и что вы поддерживаете «Наполи», а я поддерживаю «Интер». Санториелло ответил: «[Дистанцироваться от этого можно], если вы не болеете за «Ювентус». 

Напомним, ранее «Ювентус» лишили 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций. Клуб намерен обжаловать это решение, а обвинение рассматривает введение дополнительных санкций. 

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26 комментариев

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Лёха Жданчик
Ответ Артём Толоконников
Многие не любят Спартак и что теперь?
Гораздо больше не любят Зенит....и вероятно это теже кто не любит Юве и Барсу))
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Halicarnassus
Сериал в сериале
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teto
В принципе не так важно как прокурор относится к Ювентусу, прокурор - это сторона обвинения и её задача педставлять обвинительную позицию в суде. Негативное отношение может даже помочь качественно выполнить свою работу, а вот какие-то симпатии обвинения к обвиняемому как раз и могут представлять конфликт интересов и не позволять прокурору работать с этим делом. Но даже при этом бремя принятия решения всё равно лежит на судье и вот судье уже точно надо быть объективным.
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savik-A.M.
Ответ Redmurza
И опять многие не читают дальше заголовка. ОДИН из прокуроров. Один.
А если так " одна треть всех прокуроров " так тебя устроит ?
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savik-A.M.
Ответ King_X
Лол Тут просто один чел дистанцировался от дела ввиду личного отношения к клубу Махинации Юве были, работа остальных продолжается) Фаны Юве реагируют прям как фаны Барселоны, пытаясь любые косвенные вещи привести в оправдание "грязного заговора" Но есть факт, есть платежи, есть прочее - их же не прокуратура Италии или Каталонии выдумала в своём сознании, они были
Тут есть огромная разница, барсу обвиняют в прямом подкупе судей , а Ювентус в делах не имеемых прямого отношения к игре
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Kit244098
Мышиная возня. На итогах, я думаю, это никак не скажется.
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Антон Киселёв
Ответ King_X
Лол Тут просто один чел дистанцировался от дела ввиду личного отношения к клубу Махинации Юве были, работа остальных продолжается) Фаны Юве реагируют прям как фаны Барселоны, пытаясь любые косвенные вещи привести в оправдание "грязного заговора" Но есть факт, есть платежи, есть прочее - их же не прокуратура Италии или Каталонии выдумала в своём сознании, они были
А чë раньше не "дистанцировался"? По-сути сейчас надо отменять наказание и всё заново расследовать
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Тюменец
Бггг… все веселее ))
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Redmurza
И опять многие не читают дальше заголовка. ОДИН из прокуроров. Один.
+2
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King_X
Ответ Artem Piatkov
Попадалово 😅🤭 Но вообще всем адекватным понятно, что Юве систематично топят с 2020 года (начиная с судейства, заканчивая обвинениями в финансовых махинациях)
Лол
Тут просто один чел дистанцировался от дела ввиду личного отношения к клубу
Махинации Юве были, работа остальных продолжается)

Фаны Юве реагируют прям как фаны Барселоны, пытаясь любые косвенные вещи привести в оправдание "грязного заговора"
Но есть факт, есть платежи, есть прочее - их же не прокуратура Италии или Каталонии выдумала в своём сознании, они были
+11
-4
+7
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Juve storia di un grande amore
Это чё нам 15 очков возвращают? Так это получается матч с Интером у нас был за второе место? По кайфу получается)
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11 метровый
СериАл продолжается....)
"Играет музыка из Санта-Барбары"
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Теннисный абсолют
Правда, она всплывет рано или поздно.
Против Ювентуса начали черную кампанию, потому что не могут смириться с тем, что организационно Турин на пять голов выше Наполей и прочих миланских кабинетов.
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Артём Толоконников
Ответ Лёха Жданчик
Давайте признаем что многие не любят Ювентус...как и Барсу...и возможно это одни и те же люди
Многие не любят Спартак и что теперь?
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Marcus-light
Ответ Artem Piatkov
Попадалово 😅🤭 Но вообще всем адекватным понятно, что Юве систематично топят с 2020 года (начиная с судейства, заканчивая обвинениями в финансовых махинациях)
Разве в руководстве Юве перманентно не присутствуют люди, прямо задействованные в принятии законодательных решений в стране?
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Виктор Блохин
Что еще сказать?) всë ясно... Всем спасибо, все свободны!)
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Winter Soldier
Ответ Artem Piatkov
Попадалово 😅🤭 Но вообще всем адекватным понятно, что Юве систематично топят с 2020 года (начиная с судейства, заканчивая обвинениями в финансовых махинациях)
На самом деле это не боссы Юве искусственно завышали стоимость игроков, чтобы увеличивать прирост капитала. Это не боссы Юве платили зарплаты в конвертах, скрывая налоги, и опять-таки, чтобы соответствовать ффп. При этом открыто торгуя своими акциями на бирже.

Это все подлый заговор чиновников, клубов Серии А, лично Маротты и де Лаурентиса. Да что там, вся Италия сговорилась против кристально честного клуба!
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Футбол_это_жизнь
Ответ Лёха Жданчик
Давайте признаем что многие не любят Ювентус...как и Барсу...и возможно это одни и те же люди
Давайте признаем, что люди которые зовут себя Лёха, Лёхи и есть!
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Футбол_это_жизнь
У тебаса и прокурора по делу Барсы должен случиться жим жим.
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igls54
В какой палате у нас прокурор?
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Лёха Жданчик
Давайте признаем что многие не любят Ювентус...как и Барсу...и возможно это одни и те же люди
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MajestySport
Об этом давно говорили, смотрите как бы Наполи не опустили теперь)
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Футбол_это_жизнь
Теперь самое время судить самого прокурора!!!
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kulik13
Вот вот появится комиссар Каттани и заиграет та самая музыка из "Спрута"
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Artem Piatkov
Попадалово 😅🤭

Но вообще всем адекватным понятно, что Юве систематично топят с 2020 года (начиная с судейства, заканчивая обвинениями в финансовых махинациях)
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