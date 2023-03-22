Прокурор, обвинявший «Юве», отказался от дела. В сеть попало видео, где он говорит, что ненавидит туринцев и болеет за «Наполи»

Один из прокуроров прекратил работу по делу о финансовых махинациях «Ювентуса».

Чиро Санториелло из прокуратуры Турина решил отказаться от работы в рамках этого дела. Это произошло после того, как в соцсетях появились видеоролики, на которых он говорит, что ненавидит туринский клуб. Теперь на деле будут работать два обвинителя, включая помощника прокурора Марко Джанольо.

Один из роликов, попавших в сеть, – запись конференции, которая прошла в 2019 году. Тогда Санториелло сказал: «Я признаю это, я болею за «Наполи» и являюсь его большим поклонником, и я ненавижу «Ювентус». Как прокурор, я выступаю против « », против воров на поле».

После этих слов человек, присутствовавший на конференции, обратился к Чиро: «Давайте дистанцируемся от того факта, что вы прокурор, а я адвокат, и что вы поддерживаете « », а я поддерживаю «Интер». Санториелло ответил: «[Дистанцироваться от этого можно], если вы не болеете за «Ювентус».

Напомним, ранее «Ювентус» лишили 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций. Клуб намерен обжаловать это решение, а обвинение рассматривает введение дополнительных санкций.

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