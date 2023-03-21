«Севилья» назначила экс-тренера «Эйбара» Мендилибара до конца сезона
Хосе Луис Мендилибар назначен главным тренером «Севильи».
62-летний специалист заключил контракт до конца текущего сезона и уже сегодня приступает к исполнению обязанностей.
Баскский тренер наиболее известен по работе с «Эйбаром», также он возглавлял «Алавес», «Леванте» и другие испанские клубы.
«Севилья» на данный момент занимает 14-е место в Ла Лиге. Мендилибар стал ее третьим тренером за сезон.
«Севилья» уволила Сампаоли. Тренер возглавлял команду с октября и провел 31 матч
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