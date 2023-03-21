«Севилья» назначила экс-тренера «Эйбара» Мендилибара до конца сезона

Теги Севилья Ла Лига Эйбар Хосе Луис Мендилибар Футбол

Хосе Луис Мендилибар назначен главным тренером «Севильи».

62-летний специалист заключил контракт до конца текущего сезона и уже сегодня приступает к исполнению обязанностей.

Баскский тренер наиболее известен по работе с «Эйбаром», также он возглавлял «Алавес», «Леванте» и другие испанские клубы.

«Севилья» на данный момент занимает 14-е место в Ла Лиге. Мендилибар стал ее третьим тренером за сезон.

«Севилья» уволила Сампаоли. Тренер возглавлял команду с октября и провел 31 матч

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11 комментариев

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спортикетт
Ответ 90 Minutes
У Севильи нет игроков толком
опытная скамейка у них
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90 Minutes
Ответ Flavius
А у Райо, Осасуны, Жироны и Майорки игроки толком есть?
Неожиданно для вас удивительно
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Южанин78
Если бы Мартинез не был бы тренером Эспаньола, скорее всего назначили бы его. Он свой и доказал, тренирую Гранада, что может дать результат с ограниченными ресурсами.
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Давид Agabekyan
Ответ Flavius
А у Райо, Осасуны, Жироны и Майорки игроки толком есть?
Игроки Райо в сборную Испании вызываются, Муриги из Мальорки в этом сезоне забил больше Гризманна и Винисиуса. Жирона тренерская команда.
+1
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Давид Agabekyan
Ответ S.Mane10
Кто это, и что он выиграл? И есть ли у него опыт работы в топ клубах? Очень странный выбор
У него есть опыт выживания в Ла Лиге, а Севилья сейчас в таком положении что нужно именно это. Скорее всего до конца сезона и тогда будут искать уже другого тренера
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Flavius
Ответ 90 Minutes
У Севильи нет игроков толком
А у Райо, Осасуны, Жироны и Майорки игроки толком есть?
+2
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S.Mane10
Кто это, и что он выиграл? И есть ли у него опыт работы в топ клубах? Очень странный выбор
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Tok7
Странный выбор. Обычный физрук
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Yuri Ten
Добро пожаловать в сегунду
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ljolik888
Скорее всего это временный вариант и дальше контракт не предложут . Думаю в межсезонье Севилью ждут большие перемены . Но а Хосе - показать что есть ещё порох в пороховницах !
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90 Minutes
У Севильи нет игроков толком
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