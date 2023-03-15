У «Реала» 300 матчей в ЛЧ – больше всех. «Бавария» сыграла 280 раз, «Барселона» – 277

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Футбол

«Реал» первым в истории Лиги чемпионов добрался до 300-го матча в Лиге чемпионов.

Впервые мадридцы сыграли в ЛЧ 13 сентября 1995 года – против «Аякса». Сегодня команда Карло Анчелотти встречается с «Ливерпулем» (0:0, перерыв) в 1/8 финала.

На втором месте по матчам в турнире идет «Бавария» (280), на третьем – «Барселона» (277). Мюнхенцы в этом сезоне уже обеспечили себе право сыграть в четвертьфинале ЛЧ.

«Реал» – «Ливерпуль». Бензема, Винисиус, Салах, Гакпо и Нуньес играют. Онлайн-трансляция

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9 комментариев

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Какаджан Игдиров
Барселона рекордсмен по позорным вылетам в истории лиги чемпионов
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Андрей Хенто
Любимый турнир Мадрида, великий клуб!
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ljolik888
Рад за Реал . Барселона рядом . Правда , когда во главе Тебас - боюсь что чемпионат Испании будет рядом с Турцией
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Kyancey
Величайший в истории футбола!👑
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Кокич
У "Реала" в ЛЧ больше всех побед, больше всех забитых голов, больше всех пропущенных.
Больше всех ничьих у "Барселоны".
Больше всех поражений у "Порту".
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sonna
Ответ sonna
Бавария > реал, барса
У Баварии все трофеи честно выиграны в отличии от этих двух судейских проектов
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sonna
Бавария > реал, барса
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Эркинбек Апаканов
Турнир Реала.
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Enotaz24
Во истину Великий клуб.
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