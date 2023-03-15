У «Реала» 300 матчей в ЛЧ – больше всех. «Бавария» сыграла 280 раз, «Барселона» – 277

«Реал» первым в истории Лиги чемпионов добрался до 300-го матча в чемпионов.

Впервые мадридцы сыграли в ЛЧ 13 сентября 1995 года – против «Аякса». Сегодня команда Карло Анчелотти встречается с «Ливерпулем» (0:0, перерыв) в 1/8 финала.

На втором месте по матчам в турнире идет « » (280), на третьем – « » (277). Мюнхенцы в этом сезоне уже обеспечили себе право сыграть в четвертьфинале ЛЧ.

«Реал» – «Ливерпуль». Бензема, Винисиус, Салах, Гакпо и Нуньес играют. Онлайн-трансляция