У «Реала» 300 матчей в ЛЧ – больше всех. «Бавария» сыграла 280 раз, «Барселона» – 277
«Реал» первым в истории Лиги чемпионов добрался до 300-го матча в Лиге чемпионов.
Впервые мадридцы сыграли в ЛЧ 13 сентября 1995 года – против «Аякса». Сегодня команда Карло Анчелотти встречается с «Ливерпулем» (0:0, перерыв) в 1/8 финала.
На втором месте по матчам в турнире идет «Бавария» (280), на третьем – «Барселона» (277). Мюнхенцы в этом сезоне уже обеспечили себе право сыграть в четвертьфинале ЛЧ.
«Реал» – «Ливерпуль». Бензема, Винисиус, Салах, Гакпо и Нуньес играют. Онлайн-трансляция
Больше всех ничьих у "Барселоны".
Больше всех поражений у "Порту".