Мозес попал в запас «Спартака» на матч с «Уралом». Хавбек не играл с августа из-за травмы

может сыграть за «Спартак» впервые за 220 дней.

Полузащитник попал в заявку на матч с «Уралом» в Фонбет Кубке России. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

В последний раз нигериец выходит на поле 6 августа 2022 года – как раз против « » в Мир . С тех пор он восстанавливался от травмы ахиллова сухожилия.

Со статистикой выступлений Мозеса можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Урал». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

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