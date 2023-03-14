Мозес попал в запас «Спартака» на матч с «Уралом». Хавбек не играл с августа из-за травмы
Виктор Мозес может сыграть за «Спартак» впервые за 220 дней.
Полузащитник попал в заявку на матч с «Уралом» в Фонбет Кубке России. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
В последний раз нигериец выходит на поле 6 августа 2022 года – как раз против «Урала» в Мир РПЛ. С тех пор он восстанавливался от травмы ахиллова сухожилия.
Со статистикой выступлений Мозеса можно ознакомиться здесь.
«Спартак» – «Урал». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
21 комментарий