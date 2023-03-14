Мозес попал в запас «Спартака» на матч с «Уралом». Хавбек не играл с августа из-за травмы

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Виктор Мозес Футбол

Виктор Мозес может сыграть за «Спартак» впервые за 220 дней.

Полузащитник попал в заявку на матч с «Уралом» в Фонбет Кубке России. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

В последний раз нигериец выходит на поле 6 августа 2022 года – как раз против «Урала» в Мир РПЛ. С тех пор он восстанавливался от травмы ахиллова сухожилия.

Со статистикой выступлений Мозеса можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Урал». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

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21 комментарий

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zastup
примерный счёт 8-1
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Денис Дьяконов
Ответ Владимир Молявин
Великолепная новость!!! Парни, ждём победы!!!
согласен!
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Andrameda
Символично. Поломался с Уралом и восстановился к Уралу. Это должно что то значить
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Денис Дьяконов
Ответ Парень со двора Шмурнова
Значительно лучше, чем ваши грамматика и пунктуация (извините за занудство) ☝🏻
не заносствуйте. если такое понятие, как голосовой ввод, слышали вы просили узнать откуда вы знаете, чем человек пользуется
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Дмитриев Юрий
Остановите. Остановите. Вите надо выйти.
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Александр Семенов
Не доломать бы. Поле и погода не очень подходящие. Еще и следующий матч на синтнтике в Оренбурге.
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Барнохон Ганиева
Урааааа МОЗЕЕЕС ВЕРНУЛСЯ УРА УРА УРА УРАААА
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Spartakus1984
Дуарте взяли,что бы не давать ему шанса?Маслов так же результативно ошибается, но его ставят второй матч подряд,при этом он не профильный ЦЗ,во вском случае не для тактики с 2 ЦЗ.
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Ильдар Фарукшин
Говорил что Абаскаль состав перетусует. Что нибудь придумает. Витек аккуратней. Рыжий всё больше и больше нравится мне
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Jurgen Klinsmann
до травмы был лучшим игроком в команде.
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LifeSpartak
Хорошая новость! Надеюсь,хотя бы на 15 минут выйдет!
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Евгений Кошелек
Придётся Вите отвоёвывать место в основе теперь
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Спартак Уокер
Наконец то он был очень хорош
Значительно лучше, чем ваши грамматика и пунктуация (извините за занудство) ☝🏻
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-2
+3
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Спартак сила
разорвут пчёл
+1
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+1
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Виталий
Ура ! Мы долго ждали этого , однозначное усиление состава , удачи тебе , Витя )
+2
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+2
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Egor
Ответ Спартак Уокер
Наконец то он был очень хорош
Ура
+3
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+3
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Egor
Ответ Зубы Дзюбы
Витя, надо выйти
Согл Витя имба легенда мВ тебя ждем
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Александр Иванищев
Отличная новость
+3
0
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Владимир Молявин
Великолепная новость!!! Парни, ждём победы!!!
+14
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+14
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Зубы Дзюбы
Витя, надо выйти
+14
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+14
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Спартак Уокер
Наконец то он был очень хорош
+18
-1
+17
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