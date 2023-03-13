Только 12 из 32 сборных на женском ЧМ тренируют женщины. Среди топ-5 лиг самый низкий процент – в Германии и Италии

Из 32 сборных, отобравшихся на женский чемпионат мира, только 12 тренируют женщины.

По данным Sky Sports, самый большой гендерный дисбаланс среди топ-5 женских футбольных лиг наблюдается в Бундеслиге, где из 12 команд лишь в одной пост главного тренера занимает женщина. В Италии женщины тренируют лишь 2 из 10 команд высшей женской лиги, в Испании – 4 из 16 команд, во Франции – 4 из 12 команд.

«Думаю, это отражение женского футбола и его становления. Конечно, тренеров-мужчин больше. Мужской футбол гораздо дольше имеет профессиональный статус, и мы видим переход тренеров-мужчин в женскую игру. Таково состояние, в котором мы находимся в данный момент», – сказала тренер женской сборной Уэльса Джемма Грейнджер.

«Мы должны признать, что немного отстаем в плане участия женщин-тренеров в игре, потому что развитие игры на поле имело решающее значение для повышения качества игры. Следующим шагом будет увеличение числа женщин-тренеров.

Мы можем смотреть на цифры в высших женских дивизионах, но если взглянуть на количество женщин, тренирующих в низших лигах, то там уже есть база. Это означает, что мы можем попытаться выявить таланты и определить, кто из тренеров работает над повышением уровня квалификации в среде, в которой они учатся и развиваются – это тренеры, за которыми будущее.

Сейчас женщины тренируют в академиях для мальчиков, чего не было раньше, и это говорит о том, что развитие продолжается. У этих тренеров больше выбора в отношении того, где они хотят работать», – сказала тренер женской команды «Саутгемптона» Марианн Спейси-Кейл.

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