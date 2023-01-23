«Женский футбол заслуживает лучшего». Матч женских команд «Челси» и «Ливерпуля» остановили через 6 минут после начала из-за ледяной корки на поле

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия женский футбол сборная Англии жен Футбольная ассоциация Англии Футбол

Матч женских команд «Челси» и «Ливерпуля» был остановлен через 6 минут после начала.

Матч женской Суперлиги в воскресенье, 21 января, пришлось остановить из-за ледяной корки, образовавшейся на поле. Несмотря на то, что большинство матчей тура были перенесены из-за погодных условий, после утренней проверки поля матч «Челси» и «Ливерпуля» было решено провести. Вскоре после начала игры стало заметно, что состояние поля мешает игрокам обеих команд, и через шесть минут после стартового свистка судья Нил Хейр остановил матч.

Представители Футбольной ассоциации Англии не присутствовали на матче. Главный тренер женской команды «Челси» Эмма Хейс раскритиковала футбольных чиновников за  разрешение провести матч, несмотря на неподходящие погодные условия.

«С первых минут было видно, что поле похоже на каток.

Мэтт Бирд (главный тренер женской команды «Ливерпуля» – прим. Sports.ru) был расстроен тем, что дело вообще дошло на этого (начала матча – прим.), и он прав. Не тренеры должны принимать такие решения – это работа ассоциации и официальных лиц.

Это мы должны подумать о подогреве поля. Мы должны серьезно отнестись к нашей игре. Да, мы можем растопить лед воздуходувками, но этого недостаточно», – сказала Хейс.

Нападающая «Челси» Фрэн Керби прокомментировала ситуацию в соцсетях.

«Приношу извинения болельщикам обеих команд, которые приехали [на матч]. Безопасность игроков всегда должна быть в приоритете.

К счастью, никто не пострадал, и в конце концов было принято правильное решение. Женский футбол заслуживает лучшего, и мы не перестанем бороться, чтобы это произошло», – написала Керби в твиттере.

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14 комментариев

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Патология Юмора
нет. не заслуживают, лол
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Денис Давыдов
Наконецта замерзают!!1адын
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#SharkTeam
Ответ Валентина Николаевна
а причем тут чемпионки России. От женского Челси они тоже 12 получили бы наверняка
скорее женский Челси получил бы 0-10 от Амкала
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Честный контроль
И это смелые и сильные меньшинства, борющиеся на равных с мужчинами за равноправие? Тьфу. Корочки изо льда испугались. Да у нас дети такую корочку с мороженного при минус 30 языком слизывают.
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Under
Ответ razorstreet
Белую карточку потом надеюсь показали снегоуборщикам?
А при чём тут снегоуборщики?
Вы бы хотя бы ролик посмотрели, что ли.
Поле зелёное абсолютно, но покрытое тонкой прозрачной коркой льда.
+1
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Валентина Николаевна
Ответ Кирилл Голивец
Жаль, что так произошло, но фраза из заголовка выглядит смешно после поражения 0:12 чемпионок России от Амкала
а причем тут чемпионки России. От женского Челси они тоже 12 получили бы наверняка
+6
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А.В. Бубнов
Да там огрономы прям индейцы Соколиные Глаза!
А что мешало вообще матч не начинать?
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Кирилл.С-Пб
Они там на подогреве экономят? Как так?
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BeastI666I
горячие телочки перевелись... вот и лед на поле... (((
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DrSlyozkin
Причём Эмма Хейс ещё до игры предлагала отмену — поле замёрзшее, туман сильный, но в итоге чинуши дали добро.

После остановки матча она вышла и извинилась перед всеми приехавшими болельщиками
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Александр Гончаров
Чё ныть то, пусть катаются.
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Sevuska
Хорошо что не стали играть до первой сломанной ноги или ключицы , а вроде как почти сразу заметили неладное 😊
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razorstreet
Белую карточку потом надеюсь показали снегоуборщикам?
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Кирилл Голивец
Жаль, что так произошло, но фраза из заголовка выглядит смешно после поражения 0:12 чемпионок России от Амкала
+14
-8
+6
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