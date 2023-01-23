«Женский футбол заслуживает лучшего». Матч женских команд «Челси» и «Ливерпуля» остановили через 6 минут после начала из-за ледяной корки на поле

Матч женских команд «Челси» и « » был остановлен через 6 минут после начала.

Матч женской Суперлиги в воскресенье, 21 января, пришлось остановить из-за ледяной корки, образовавшейся на поле. Несмотря на то, что большинство матчей тура были перенесены из-за погодных условий, после утренней проверки поля матч « » и «Ливерпуля» было решено провести. Вскоре после начала игры стало заметно, что состояние поля мешает игрокам обеих команд, и через шесть минут после стартового свистка судья Нил Хейр остановил матч.

Представители Футбольной ассоциации Англии не присутствовали на матче. Главный тренер женской команды «Челси» Эмма Хейс раскритиковала футбольных чиновников за разрешение провести матч, несмотря на неподходящие погодные условия.

«С первых минут было видно, что поле похоже на каток.

Мэтт Бирд (главный тренер женской команды «Ливерпуля» – прим. Sports.ru) был расстроен тем, что дело вообще дошло на этого (начала матча – прим.), и он прав. Не тренеры должны принимать такие решения – это работа ассоциации и официальных лиц.

Это мы должны подумать о подогреве поля. Мы должны серьезно отнестись к нашей игре. Да, мы можем растопить лед воздуходувками, но этого недостаточно», – сказала Хейс.

Нападающая «Челси» Фрэн Керби прокомментировала ситуацию в соцсетях.

«Приношу извинения болельщикам обеих команд, которые приехали [на матч]. Безопасность игроков всегда должна быть в приоритете.

К счастью, никто не пострадал, и в конце концов было принято правильное решение. Женский футбол заслуживает лучшего, и мы не перестанем бороться, чтобы это произошло», – написала Керби в твиттере.