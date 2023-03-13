Тер Стеген не пропустил в 19 из 25 матчей Ла Лиги. Это рекорд

Вратарь «Барселоны» установил рекорд по сухим матчам в Ла Лиге.

В этом сезоне тер Стеген не пропустил в 19 из 25 первых матчей чемпионата и стал первым вратарем, которому удалось достичь такой отметки.

Тер Стеген превзошел достижение вратаря « » Франсиско Льяньо, который не пропускал в 18 из 25 стартовых игр Ла Лиги в сезоне-1993/94.

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