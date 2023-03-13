Тер Стеген не пропустил в 19 из 25 матчей Ла Лиги. Это рекорд

Теги Барселона Депортиво Ла Лига рекорды Марк-Андре тер Стеген Футбол

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген установил рекорд по сухим матчам в Ла Лиге.

В этом сезоне тер Стеген не пропустил в 19 из 25 первых матчей чемпионата Испании и стал первым вратарем, которому удалось достичь такой отметки.

Тер Стеген превзошел достижение вратаря «Депортиво» Франсиско Льяньо, который не пропускал в 18 из 25 стартовых игр Ла Лиги в сезоне-1993/94.

У «Барселоны» лишь 8 пропущенных голов в 25 матчах Ла Лиги – новый рекорд турнира

Тер Стеген провел 150-й сухой матч за «Барселону». Больше лишь у Вальдеса и Субисарреты

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45 комментариев

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zhukas58
Смешно посмотреть на тех, кто до сих пор рассказывает о том, что Нойер сильнее. С Тер Штегенон в воротах может и немцы бы из группы вышли на чм
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Дмитрий Гончаров
Ответ DolJun
чави уже торреса купили) походу топарю кого не дай - все равно навесами закончится) надо было роналду брать)
То ли дело синий середняк с его тратами на 600 лямов победитель АПЛ, ЛЧ, Кубка Англии. А хотя постойте...)
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Александр Константинович
Ответ muchinmuchinmuchin
И ведь он сам принял в этом прямое участие. Просто бывают вратари, которые пару раз вступают в игру. Например, Виктор Вальдес в свое время, так как команда была доминирующей и давала очень мало шансов забить им. А нынешняя Барселона не дошла до этой стадии. Марк тащит в каждом матче З.Ы. Очевидные факты
Вчера с Атлетиком показал себя в должной мере, особенно во втором тайме. Так что согласен с Вами
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Тимур Узбеков
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Да, вчера тоже выдал породистые сейвы. Коронный струной из дальнего и потом расстрел в упор, пусть и после офсайда. С волосами Марк вернул свой прайм, а обновлённая защита пусть не всегда(Кунде с автоголами, привет!), но помогает ему в этом😌
Кунде вообще странный игрок. Тем сложнее момент или оппонент, тем он играет лучше, чтобы потом привезти в неочевидном месте
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as009595@icloud.com
Ответ LNk O
Вальдес родился в нужное время и оказался в нужной команде)
При нужном судействе)
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Виталий Ан
Ответ Fakel99
По Understat ожидаемых 20.6, пропущено 8. Для сравнения у Реала - 22.7 ожидаемых на 19 фактически пропущенных
Вот почему журналисты такие ленивые? Явно уровень нижайший. В комментариях больше узнаешь чем в самой статье. Ноль информации. Только один факт. Можно даже не открывать статью, большего все равно не узнаешь.
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atomio
С волосами стал себя ощущать внешне лучше. Это отразилось и на поле 😅
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GuruFutbola
Лучший вратарь мира сейчас
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Алекс Грэй
Фанатам Барсы приготовиться. Года три ещё будет перестройка и подбор состава.
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Goofts
Лучший игрок Ла Лиги этого Сезона!!!!
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rigobersong
Ответ DolJun
чави уже торреса купили) походу топарю кого не дай - все равно навесами закончится) надо было роналду брать)
А чем тебя Торрес не устраивает, хороший игрок, топ за свои деньги:) 55 миллионов всего, на фоне разводняка синебуса с Мудриками и прочими бистами, просто гениальный трансфер:))
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Футбол_это_жизнь
Ответ Хызыр
Штеген и штанги спасают жопу Хави пока.
Часто думаешь о жопе Хави?
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alberto-m
Ответ DolJun
чави уже торреса купили) походу топарю кого не дай - все равно навесами закончится) надо было роналду брать)
Хоть ты мне и неприятен, но насчёт Роналду ты прав. А топарь, не топарь, это не тебе решать. Это решать нам настоящим болельщикам Барсы они таким как ты .
Ну и насчёт Торреса, если бы он был таким классным, Гвардиола ни когда бы его не выбросил из команды, как ненужный мусор
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DolJun
Ответ 2882
ну куда ему до Гарри Поттера.) Тот команду Тухеля вполне может в чемпионшип окунуть мановением волшебной палочки.)_)
ты еще что за одно дневка?)
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2882
Ответ DolJun
чави уже торреса купили) походу топарю кого не дай - все равно навесами закончится) надо было роналду брать)
ну куда ему до Гарри Поттера.) Тот команду Тухеля вполне может в чемпионшип окунуть мановением волшебной палочки.)_)
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Nasyranaldu krish
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
МАтШ в этом сезоне точно лучший вратарь в мире на данный момент.
Марк Андре тер СТЕНА!
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alberto-m
Ответ Parce
Спасибо доктору который пересадил ему волосы :)
Если бы Вальдес и Фабиан бартез знали об этом раньше то не бегали бы всю жизнь лысыми🤣🤣🤣🤣
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DolJun
Ответ rigobersong
Увы, но к Хави вопросов быть не может, польское полено для другого футбола не создано, а что бы купить Альвареса, увы Барсе, как синебусу никто полторалярда не подарит:))
чави уже торреса купили) походу топарю кого не дай - все равно навесами закончится) надо было роналду брать)
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Hasan_072
Ответ muchinmuchinmuchin
И ведь он сам принял в этом прямое участие. Просто бывают вратари, которые пару раз вступают в игру. Например, Виктор Вальдес в свое время, так как команда была доминирующей и давала очень мало шансов забить им. А нынешняя Барселона не дошла до этой стадии. Марк тащит в каждом матче З.Ы. Очевидные факты
Даа, подтверждение тому вчерашний матч с Бильбао, какие то нереальные сейвы делал) Атлетик наиграл на 1-2 гола минимум
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rigobersong
Ответ muchinmuchinmuchin
И ведь он сам принял в этом прямое участие. Просто бывают вратари, которые пару раз вступают в игру. Например, Виктор Вальдес в свое время, так как команда была доминирующей и давала очень мало шансов забить им. А нынешняя Барселона не дошла до этой стадии. Марк тащит в каждом матче З.Ы. Очевидные факты
Пару раз?:) Пересмотрите финал ЛЧ 2006го года!:) Плюс Вальдес как вратарь был очень авторитетный, он мог позволить себе орать на Пуйоля, Пике, Маркеса, Маскерано и обзывать их самыми последними словами если они косячили, вот и была в защите стабильность:) И по поводу шанса, Пепе Рейна им не воспользовался, а Вальдес смог:)
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Kipriot
Это сколько он пеналей отбил?
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romaroman26
рекорд по низкому уровню ла лиги
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*****Mr.Vaart_23*****
МАтШ в этом сезоне точно лучший вратарь в мире на данный момент.
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rigobersong
Ответ DolJun
чави поставил навесы плюс автобус, а сказки про днк рассказывает) на примере лапорты понял, что у кулес память как у рыбок и можно творить вообще че хочешь)
Увы, но к Хави вопросов быть не может, польское полено для другого футбола не создано, а что бы купить Альвареса, увы Барсе, как синебусу никто полторалярда не подарит:))
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Александр Кофанов
стена!!!
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