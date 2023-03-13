Тер Стеген не пропустил в 19 из 25 матчей Ла Лиги. Это рекорд
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген установил рекорд по сухим матчам в Ла Лиге.
В этом сезоне тер Стеген не пропустил в 19 из 25 первых матчей чемпионата Испании и стал первым вратарем, которому удалось достичь такой отметки.
Тер Стеген превзошел достижение вратаря «Депортиво» Франсиско Льяньо, который не пропускал в 18 из 25 стартовых игр Ла Лиги в сезоне-1993/94.
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