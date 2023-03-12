Тен Хаг о трансферах «МЮ»: «Это продолжительный процесс, и он уже развивается на заднем плане»

высказался о подготовке « » к летнему трансферному окну.

«Это продолжительный процесс, и он уже развивается на заднем плане.

На данный момент вся наша концентрация направлена на движение от матча к матчу. Ближайшая игра – самая важная, нашим соперником станет «Саутгемптон».

Мы не заглядываем слишком далеко вперед. Нужно фокусироваться на процессе. То, что делают остальные, нас не касается. Мы должны улучшать нашу игру, каждый игрок должен становиться лучше. «Манчестер Юнайтед» должен побеждать и делать это от матча к матчу», – сказал главный тренер «МЮ».

Матч «Ман Юнайтед» и «Саутгемптона» состоится сегодня и начнется в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

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