Тен Хаг о трансферах «МЮ»: «Это продолжительный процесс, и он уже развивается на заднем плане»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о подготовке «Манчестер Юнайтед» к летнему трансферному окну.

«Это продолжительный процесс, и он уже развивается на заднем плане.

На данный момент вся наша концентрация направлена на движение от матча к матчу. Ближайшая игра – самая важная, нашим соперником станет «Саутгемптон».

Мы не заглядываем слишком далеко вперед. Нужно фокусироваться на процессе. То, что делают остальные, нас не касается. Мы должны улучшать нашу игру, каждый игрок должен становиться лучше. «Манчестер Юнайтед» должен побеждать и делать это от матча к матчу», – сказал главный тренер «МЮ».

Матч «Ман Юнайтед» и «Саутгемптона» состоится сегодня и начнется в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

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5 комментариев

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Ответ NottinghamForest79
антони 100 лям 3 гола за 27 игр.. гакпо 42 лям 4 гола за 10 игр.. 7-0.. 7 дней назад.. позор на 100 лет
почему на 100, а не на 700?
кстати что за самопальная статистика?
если в АПЛ, то три гола в 13 играх
если во всех турнирах, то семь голов
+4
0
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Диер Ташкент
Ответ NottinghamForest79
антони 100 лям 3 гола за 27 игр.. гакпо 42 лям 4 гола за 10 игр.. 7-0.. 7 дней назад.. позор на 100 лет
Бедный Антони, никак не раззабивается. За то Нунесь с Гапко какие крутые. Раз положили по дублю против МЮ, все, можно месяц отдыхать
+4
0
+4
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NottinghamForest79
Ответ therealgreenman
Если семейка там тормознула продажу клуба до лета, то с большей степени вероятности больших покупок ждать не стоит…
атлична
0
-5
-5
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NottinghamForest79
антони 100 лям 3 гола за 27 игр.. гакпо 42 лям 4 гола за 10 игр.. 7-0.. 7 дней назад.. позор на 100 лет
+3
-10
-7
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therealgreenman
Если семейка там тормознула продажу клуба до лета, то с большей степени вероятности больших покупок ждать не стоит…
+2
-1
+1
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