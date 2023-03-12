Президент «Урала» о 15 матчах без поражений: «С приходом Гончаренко стали показывать качественный футбол»
Президент «Урала» высказался о 15-матчевой беспроигрышной серии клуба.
«Конечно, для «Урала» это достижение, такого у нас не было, чтобы мы столько не проигрывали.
Но я хочу сказать, что с приходом Виктора Михайловича [Гончаренко] мы стали показывать качественный футбол. И в обороне играем правильно, и забиваем. Нам это очень нравится, постараемся дальше продолжать», – сказал Григорий Иванов.
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