Президент «Урала» о 15 матчах без поражений: «С приходом Гончаренко стали показывать качественный футбол»

Теги премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Виктор Гончаренко Футбол

Президент «Урала» высказался о 15-матчевой беспроигрышной серии клуба.

«Конечно, для «Урала» это достижение, такого у нас не было, чтобы мы столько не проигрывали.

Но я хочу сказать, что с приходом Виктора Михайловича [Гончаренко] мы стали показывать качественный футбол. И в обороне играем правильно, и забиваем. Нам это очень нравится, постараемся дальше продолжать», – сказал Григорий Иванов.

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7 комментариев

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fregat96
Гриша, а вот если бы мутно как то не разбежались тогда с Гончаренко, сейчас бы с Зениткой боролись!)))
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FilinMD
Ответ dreamstep
Михалыч все-таки качественный тренер, дали бы ему ещё попытку в клубе который претендует на первую тройку, интересно посмотреть. Тут он с задачей справился на 200%, вытянул Урал со дна, они по-моему ниже Торпедо были поначалу.
Он тренер как раз для таких клубов, это его стихия
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Игорь Замаруев
У Урала один из лучших легионеров последних лет играет. Команда очень классная.
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Кино Музыка
Главное не отдать Гончаренко в более сильный клуб. Не получается у него в них. Здесь он на месте.
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воробей джек
Удачи !!!!
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dreamstep
Михалыч все-таки качественный тренер, дали бы ему ещё попытку в клубе который претендует на первую тройку, интересно посмотреть. Тут он с задачей справился на 200%, вытянул Урал со дна, они по-моему ниже Торпедо были поначалу.
+5
-2
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zrada prada
Урал стал очень крепкой командой хорошая серия у них ( правда Спартак ее прервал ,но судья решил иначе ) , Гончаренка хорошо построил игру
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-3
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