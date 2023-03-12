Президент «Урала» о 15 матчах без поражений: «С приходом Гончаренко стали показывать качественный футбол»

Президент « » высказался о 15-матчевой беспроигрышной серии клуба.

«Конечно, для «Урала» это достижение, такого у нас не было, чтобы мы столько не проигрывали.

Но я хочу сказать, что с приходом Виктора Михайловича [ ] мы стали показывать качественный футбол. И в обороне играем правильно, и забиваем. Нам это очень нравится, постараемся дальше продолжать», – сказал .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас