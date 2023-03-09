Актер Судейкис, сыгравший Теда Лассо: «Получаем отзывы от тренеров – это лестно, они могли подумать, что я высмеиваю их. Некоторые вдохновились»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Джейсон Судейкис кино Футбол

Актер Джейсон Судейкис рассказал, что футбольные тренеры вдохновляются сериалом «Тед Лассо».

«Чаще всего мы получаем отзывы [о сериале] от тренеров. Это лестно, потому что они могли подумать, что я высмеиваю их.

Причем некоторые чувствуют, что [сериал] даже повлиял на них и вдохновил. Это очень лестно.

И это также удивляет меня, как и любая надежда, которую люди получают от нашего веселого комедийного шоу.

Готовясь к роли, мы ходили на матч АПЛ почти каждые выходные. И в этом сезоне нам чаще обычного нужно было спускаться на поле после матча», – сказал Судейкис в интервью AP.

8 комментариев

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Любитель пожрать
Так он не только физрук, но и судейкис???
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В Питере Пять
Ответ Sweaty25
Для меня, нейтрального зрителя, данный сериал тоже стал своего рода "вдохновителем". Он возрождает веру в человеческую доброту что ли... Всем рекомендую к просмотру! Ещё там очень классно обыгрывается столкновение культур американской и британской, масса футбольных чисто британских пасхалок и аллюзий ))
Неожиданно добрый сериал для нашего времени, да.
+2
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Fatty Toni
Ответ Sweaty25
Для меня, нейтрального зрителя, данный сериал тоже стал своего рода "вдохновителем". Он возрождает веру в человеческую доброту что ли... Всем рекомендую к просмотру! Ещё там очень классно обыгрывается столкновение культур американской и британской, масса футбольных чисто британских пасхалок и аллюзий ))
Да, сериал классный) Даже свою даму сердца на него подсадил )) С нетерпением жду новый сезон))
Дрочилаааа!!! (С)
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Eugene88
Думаю, в этом вопросе интереснее было бы мнение Тренеришкиса
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blaugrano
Ответ Тиджани Бабангида
Некоторые российские тренеры вдохновляются газмясовским тренером из «Нашей Раши»
И мечтают о своих Абелардо.
+2
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Sweaty25
Для меня, нейтрального зрителя, данный сериал тоже стал своего рода "вдохновителем". Он возрождает веру в человеческую доброту что ли... Всем рекомендую к просмотру! Ещё там очень классно обыгрывается столкновение культур американской и британской, масса футбольных чисто британских пасхалок и аллюзий ))
+11
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+11
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c0ncistad0r
"...некоторые чувствуют, что сериал их вдохновил" - теперь понятно, почему вчера Поттер выиграл
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-3
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Тиджани Бабангида
Некоторые российские тренеры вдохновляются газмясовским тренером из «Нашей Раши»
+9
-1
+8
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