Актер Судейкис, сыгравший Теда Лассо: «Получаем отзывы от тренеров – это лестно, они могли подумать, что я высмеиваю их. Некоторые вдохновились»

Актер Джейсон Судейкис рассказал, что футбольные тренеры вдохновляются сериалом «Тед Лассо».

«Чаще всего мы получаем отзывы [о сериале] от тренеров. Это лестно, потому что они могли подумать, что я высмеиваю их.

Причем некоторые чувствуют, что [сериал] даже повлиял на них и вдохновил. Это очень лестно.

И это также удивляет меня, как и любая надежда, которую люди получают от нашего веселого комедийного шоу.

Готовясь к роли, мы ходили на матч почти каждые выходные. И в этом сезоне нам чаще обычного нужно было спускаться на поле после матча», – сказал Судейкис в интервью AP.