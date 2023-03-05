Литвинов не считает, что борьба за титул в РПЛ окончена: «Зенит» может потерять очки. Еще 12 игр, все возможно»
Руслан Литвинов высказался после матча «Спартака» с «Уралом».
Вчерашний матч 18-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:2. Из-за этого результата отставание «Спартака» от «Зенита» увеличилось до 8 очков.
– Что вас мотивирует в РПЛ?
– Побеждать, не терять очки. Выигрывать титулы.
– На базу приезжал Леонид Федун. Что говорил?
– Как всегда – слежу за вами, верю, всегда готов помочь.
– Не считаете, что после победы «Зенита» над Нижним борьба за золото окончена?
– Нет. Еще 12 игр. В футболе все возможно, «Зенит» может потерять очки, – сказал полузащитник «Спартака».
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