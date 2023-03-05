Литвинов не считает, что борьба за титул в РПЛ окончена: «Зенит» может потерять очки. Еще 12 игр, все возможно»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Урал Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов высказался после матча «Спартака» с «Уралом».

Вчерашний матч 18-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:2. Из-за этого результата отставание «Спартака» от «Зенита» увеличилось до 8 очков.

– Что вас мотивирует в РПЛ?

– Побеждать, не терять очки. Выигрывать титулы.

– На базу приезжал Леонид Федун. Что говорил?

– Как всегда – слежу за вами, верю, всегда готов помочь.

– Не считаете, что после победы «Зенита» над Нижним борьба за золото окончена?

– Нет. Еще 12 игр. В футболе все возможно, «Зенит» может потерять очки, – сказал полузащитник «Спартака».

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10 комментариев

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Ruscello
Многое будет понятно после 23го тура и двух выездов Зенита к Локо и Ростову.
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Zenith forever
Леонид Федун: "слежу за вами, верю, всегда готов помочь... Попрошу Зарему повякать на всю страну".
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Алар
Возможно, возможно... Вы вчера эту возможность просрали!
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Vasyamarch91
Мешков считает, что Руслан Литвинов неправильно считает
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Ковид 07.10.52
Неееее....вчера газовые показали, как будут судить конкурентов, если они начнут терять очки...
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Nogoi89
Ну, это все стандартные слова в последние 5 лет. А, что ему ещё сказать? Шеф, все пропало?
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Мосгорсуд
Кавазашвили что ли укусил?))
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Дядя ТУРА
как будто Спартак не может потерять очки) при всем уважении тут все ясно
+5
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Виталий
Ну а что ещё ему сказать , нужно бороться до конца
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Арсений Хлебосыров
Молодец! Случиться с Зенитом может всё. Пусть и довольно низка вероятность, она есть
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