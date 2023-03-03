Диаби задержали с гашишем, кокаином и 60 000 евро наличными. Экс-игрока молодежки «Ромы» поместили под домашний арест

Экс-игрока «Ромы» и «Вероны» Абдурамана Диаби задержали с наркотиками.

19-летний защитник был задержан полицией в Риме за рулем арендованного автомобиля, в котором нашли 160 грамм гашиша, 2 грамма кокаина и 60 тысяч евро наличными.

28 февраля состоялось первое слушание, по итогам которого Диаби поместили под домашний арест.

Это не первый раз, когда у Диаби возникают проблемы с законом из-за наркотиков. В марте 2022 года полиция провела обыск в его доме в Риме, где Абудраман прятал 2,5 килограмма гашиша. Во время обыска он пытался заблокировать свои смартфоны, чтобы офицеры не смогли их просмотреть. Его младшая сестра была поймана с поличным при выбрасывании оберток с гашишем из окна их дома.

Абдураман Диаби играл в молодежных командах «Ромы» и «Вероны». Последние полгода он провел в аренде в «Имолезе» из Серии С.

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