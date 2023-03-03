Диаби задержали с гашишем, кокаином и 60 000 евро наличными. Экс-игрока молодежки «Ромы» поместили под домашний арест

Теги Рома серия А Италия происшествия Верона Д3 Италия Имолезе Футбол

Экс-игрока «Ромы» и «Вероны» Абдурамана Диаби задержали с наркотиками.

19-летний защитник был задержан полицией в Риме за рулем арендованного автомобиля, в котором нашли 160 грамм гашиша, 2 грамма кокаина и 60 тысяч евро наличными. 

28 февраля состоялось первое слушание, по итогам которого Диаби поместили под домашний арест.

Это не первый раз, когда у Диаби возникают проблемы с законом из-за наркотиков. В марте 2022 года полиция провела обыск в его доме в Риме, где Абудраман прятал 2,5 килограмма гашиша. Во время обыска он пытался заблокировать свои смартфоны, чтобы офицеры не смогли их просмотреть. Его младшая сестра была поймана с поличным при выбрасывании оберток с гашишем из окна их дома.

Абдураман Диаби играл в молодежных командах «Ромы» и «Вероны». Последние полгода он провел в аренде в «Имолезе» из Серии С.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Обычная пятничная вечеринка намечалась у парня. За что задержали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GeorgeCostensa
Ответ deadjoker
У нас было два пакетика травы, семьдесят пять ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламида лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка, наполовину наполненная кокаином, и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а так же литр текилы, литр рома, ящик «Бадвайзера», пинта чистого эфира, и 12 пузырьков амилнитрита.
ну, это все понятно, но ящик "Бадвайзера" - это уже перебор...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
в церковь ему надо.... или в библиотеку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йозе_Марино
Орех-для разгона, 60к зелени чтобы оттопыриться, гарсона-притормозиться. Что пристали к человеку?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Авто арендованное же. Нужно съезжать с темы и говорить, что в приложении каршеринга сбой случился, он не выбирал в опциях,чтобы авто с кокаином и гашишем было, поставил кондиционер только.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jadie James
Я уж думал другой Диаби, со звучным именем Василики
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Полицейские теперь красиво отдохнут)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Вот я бы закуролесил в Риме с гашем и коксом 😻
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Абдул Абакаев
..."а так же два мешка травы, 75 таблеток мескалина и 5 марок мощнейшей кислоты"
и портсигар импортный 3 штуки.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
В носу 500 евро скручено было ...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fisher40
На экране смартфона показалось, что Дзюба...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдул Абакаев
..."а так же два мешка травы, 75 таблеток мескалина и 5 марок мощнейшей кислоты"
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
чувствуется в этом игроке красно-белая жилка)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Видимо прочитал знаменитого футбольного классика- каждый уважающий себя синьор должен побывать в тюрьме, чтобы стать настоящим уважаемым человеком и получить необходимый жизненный опыт
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Это обезболивающие
Всем известно что Диаби все травматичны
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
У нас было два пакетика травы, семьдесят пять ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламида лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка, наполовину наполненная кокаином, и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а так же литр текилы, литр рома, ящик «Бадвайзера», пинта чистого эфира, и 12 пузырьков амилнитрита.
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Штырков
родители что то знали когда назвали его абДУРМАНОМ
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
настоящий ганста, одно место в Тарасовке ему забронируйте 🐷
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Скаутам Спартака стоит присмотреться
+38
-8
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий