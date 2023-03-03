Слуцкий о Чалове: «У него нестандартные, нефутбольные мозги. Федя делает ходы, которые понимает только он. Видя их, думаешь: «То ли гений, то ли идиот»
Леонид Слуцкий высказался о Федоре Чалове.
– Почему Чалов еще не дорос до уровня Головина?
– У него была возможность уехать в «Кристал Пэлас», которая не была реализована. Уж не знаю, почему. Он был в «Базеле» в том году, где тоже была возможность сделать так, чтобы его выкупили. Одна была реальная возможность, вторая – формальная. Сейчас это будет очень сложно сделать, потому что рынок и не смотрит особо в нашу сторону.
– Если бы был шанс уехать в середняк из топ-5, то вы бы посоветовали ему остаться в ЦСКА?
– Он не был игроком стартового состава «Базеля». А это не середняк из топ-5, при всем уважении к «Базелю» и Феде. И для него это путь через условный «Базель» куда-то дальше. Насколько я знаю, он хотел остаться, и «Базель» хотел продлить аренду, но ЦСКА просто вернул его.
– Как бы вы сформулировали главную проблему Чалова?
– Попытаюсь правильно сформулировать… У него очень нестандартные мозги. Прям нефутбольные. У Феди очень много таких ходов, которые понимает только он. И когда он какой-то ход делает, ты постоянно думаешь: «То ли гений, то ли идиот». Потому что реально ты не мог предположить [этот ход].
Поэтому если Федя в каких-то вещах будет действовать более просто, или же партнеры по команде подстроятся под его неординарное мышление, вот это сможет вывести его на принципиально новый уровень, – сказал бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина».
В этом сезоне у 24-летнего нападающего ЦСКА 12 голов в 23 матчах во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.
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Впрочем, всё, что постит персонаж с названием "Любовь Курчавова" иначе, как хайпожерством, не назовёшь (и это само мягкое определение). Живёт, бедняга, и захлёбывается...
А про Федю скажу так: очень способный, требующий много моментов, и иногда транжирящий даже стопроцентные моменты из-за желания сделать красиво! Он не голеадор в классическом понимании. Но за последний год вырос и приносит очнь большую пользу, в том числе в прессинге. Возможно, благодаря "командироваке", а возможно, благодаря Федотову.
Удачи парню!
ну и не забываем что к возрасту Чалова Булыкин за сборную хет-рик забил швейцарцам, а сколько у Федора голов на данный момент за сборную ?
Ну и да, Булыкин, под закат карьеры, неплохо поиграл в Ден Хааге и Аяксе, но вообще, если вы не помните, он был полным пеньком в Локо, был пеньком в Динамо, полностью провалился в андерлехте и фортуне и в бундеслиге он забил ровно 3 гола за 24 игры. у Чалова за полгода и 14 выходов на поле их 4.
Так что вы ещё и в фактах промахнулись
Сам он без Абрамовича обосрался в рубине, вылетев из РПЛ
В остальном у него очень приличный уровень, отлично играет обеими ногами, но не умеет играть в бей-беги.
Собственно это его единственное слабое место и оказалось
Как нападающий для паспортиста он без слабых мест , чего не скажешь о Чалове
почитай любое интервью Булыкина или Кокорина и всё станет понятно, а уж если посмотришь, как он говорит вживую, то и понимать ничего не придётся - всё на виду.
а Булыкин в Германии был в порядке
Чалов пока слабее обоих