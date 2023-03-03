Слуцкий о Чалове: «У него нестандартные, нефутбольные мозги. Федя делает ходы, которые понимает только он. Видя их, думаешь: «То ли гений, то ли идиот»

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– Почему Чалов еще не дорос до уровня Головина?

– У него была возможность уехать в «Кристал Пэлас», которая не была реализована. Уж не знаю, почему. Он был в «Базеле» в том году, где тоже была возможность сделать так, чтобы его выкупили. Одна была реальная возможность, вторая – формальная. Сейчас это будет очень сложно сделать, потому что рынок и не смотрит особо в нашу сторону.

– Если бы был шанс уехать в середняк из топ-5, то вы бы посоветовали ему остаться в ЦСКА?

– Он не был игроком стартового состава «Базеля». А это не середняк из топ-5, при всем уважении к «Базелю» и Феде. И для него это путь через условный «Базель» куда-то дальше. Насколько я знаю, он хотел остаться, и «Базель» хотел продлить аренду, но ЦСКА просто вернул его.

– Как бы вы сформулировали главную проблему Чалова?

– Попытаюсь правильно сформулировать… У него очень нестандартные мозги. Прям нефутбольные. У Феди очень много таких ходов, которые понимает только он. И когда он какой-то ход делает, ты постоянно думаешь: «То ли гений, то ли идиот». Потому что реально ты не мог предположить [этот ход].

Поэтому если Федя в каких-то вещах будет действовать более просто, или же партнеры по команде подстроятся под его неординарное мышление, вот это сможет вывести его на принципиально новый уровень, – сказал бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина».

В этом сезоне у 24-летнего нападающего 12 голов в 23 матчах во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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