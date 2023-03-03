Слуцкий о Чалове: «У него нестандартные, нефутбольные мозги. Федя делает ходы, которые понимает только он. Видя их, думаешь: «То ли гений, то ли идиот»

Теги ЦСКА Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Федор Чалов Футбол

Леонид Слуцкий высказался о Федоре Чалове.

– Почему Чалов еще не дорос до уровня Головина?

– У него была возможность уехать в «Кристал Пэлас», которая не была реализована. Уж не знаю, почему. Он был в «Базеле» в том году, где тоже была возможность сделать так, чтобы его выкупили. Одна была реальная возможность, вторая – формальная. Сейчас это будет очень сложно сделать, потому что рынок и не смотрит особо в нашу сторону.

– Если бы был шанс уехать в середняк из топ-5, то вы бы посоветовали ему остаться в ЦСКА?

– Он не был игроком стартового состава «Базеля». А это не середняк из топ-5, при всем уважении к «Базелю» и Феде. И для него это путь через условный «Базель» куда-то дальше. Насколько я знаю, он хотел остаться, и «Базель» хотел продлить аренду, но ЦСКА просто вернул его.

– Как бы вы сформулировали главную проблему Чалова?

– Попытаюсь правильно сформулировать… У него очень нестандартные мозги. Прям нефутбольные. У Феди очень много таких ходов, которые понимает только он. И когда он какой-то ход делает, ты постоянно думаешь: «То ли гений, то ли идиот». Потому что реально ты не мог предположить [этот ход].

Поэтому если Федя в каких-то вещах будет действовать более просто, или же партнеры по команде подстроятся под его неординарное мышление, вот это сможет вывести его на принципиально новый уровень, – сказал бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина».

В этом сезоне у 24-летнего нападающего ЦСКА 12 голов в 23 матчах во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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43 комментария

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ubber
Ответ Ужратый Гусениц
Сорян, чуть спутался, в Байере 2 гола и 3 гола в Кубке Уефа за Байер ну и не забываем что к возрасту Чалова Булыкин за сборную хет-рик забил швейцарцам, а сколько у Федора голов на данный момент за сборную ?
Это уже вопросы к Черчесову, какого черта он не вызывал Чалова.
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dimonivanov
Ответ Severfan
то ли гений, то ли партнёры не дотягивают до его мышления. да кто угодно, но уж точно Федя не идиот.. идиоты - это Кокорин, Булыкин и т.д., но точно не Федя
только идиот может назвать идиотом Булыкина
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Pol Belov
где ж столько партнеров набраться, что б они под гениально-идиотские идеи Чалова подстраивались?? надо ведь сначала понять, кого набирать ему в партнеры - гениев или же идиотов...
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RSI
Даже страшно читать то, что уже написали)))
Впрочем, всё, что постит персонаж с названием "Любовь Курчавова" иначе, как хайпожерством, не назовёшь (и это само мягкое определение). Живёт, бедняга, и захлёбывается...
А про Федю скажу так: очень способный, требующий много моментов, и иногда транжирящий даже стопроцентные моменты из-за желания сделать красиво! Он не голеадор в классическом понимании. Но за последний год вырос и приносит очнь большую пользу, в том числе в прессинге. Возможно, благодаря "командироваке", а возможно, благодаря Федотову.
Удачи парню!
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tverd1
То, что Чалов грамотно читает игру и понимает как ее направить стало понятно в Базеле. Не получая мяч на месте нападающего он опускался в середину поля и сам направлял игру пытаясь раздавать обостряющие передачи.
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Ужратый Гусениц
Ответ МТБ
Простите, во-первых, а как это связано? Ну и да, Булыкин, под закат карьеры, неплохо поиграл в Ден Хааге и Аяксе, но вообще, если вы не помните, он был полным пеньком в Локо, был пеньком в Динамо, полностью провалился в андерлехте и фортуне и в бундеслиге он забил ровно 3 гола за 24 игры. у Чалова за полгода и 14 выходов на поле их 4. Так что вы ещё и в фактах промахнулись
Сорян, чуть спутался, в Байере 2 гола и 3 гола в Кубке Уефа за Байер
ну и не забываем что к возрасту Чалова Булыкин за сборную хет-рик забил швейцарцам, а сколько у Федора голов на данный момент за сборную ?
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Максим Максюша
Ответ Ужратый Гусениц
странно называть Булыкина идиотом. Он в бундеслиге забил больше, чем Чалов в Швейцарии. Не самый конечно техничный и умный футболист, но точно не идиот
3 гола забил булыкин в бундеслиге)))
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МТБ
Ответ Честный контроль
Чалову бы в помощь второго напа на поле и будет топ-удавная связка. Одному Феде тяжеловато.
Именно. Лучший период выдался при игре с Абелем. Ну, ещё были всплески, когда они играли в паре с Рондоном, но это было редко.
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МТБ
Ответ Ужратый Гусениц
странно называть Булыкина идиотом. Он в бундеслиге забил больше, чем Чалов в Швейцарии. Не самый конечно техничный и умный футболист, но точно не идиот
Простите, во-первых, а как это связано?

Ну и да, Булыкин, под закат карьеры, неплохо поиграл в Ден Хааге и Аяксе, но вообще, если вы не помните, он был полным пеньком в Локо, был пеньком в Динамо, полностью провалился в андерлехте и фортуне и в бундеслиге он забил ровно 3 гола за 24 игры. у Чалова за полгода и 14 выходов на поле их 4.

Так что вы ещё и в фактах промахнулись
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Wiley Fox
А кто такой слуцкий, чтобы давать такие оценки

Сам он без Абрамовича обосрался в рубине, вылетев из РПЛ
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19Балдерис
вот про Лёню, кстати, можно то же самое сказать
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МТБ
Ответ Юрий Кечко
Ну по таланту Кокорин повыше то был
Как вы определяете талант?
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МТБ
Не вижу у него ничего не футбольного, но да, основная его проблема в том, что часто партнёры его не понимают.
В остальном у него очень приличный уровень, отлично играет обеими ногами, но не умеет играть в бей-беги.
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Павел Мельников
Федин гол Реалу был очень техничен в исполнении. Как и ложный замах, так и удар - настоящее загляденье, пробегавший Санчес (сейчас уже в Вальядолиде) на фоне таких действий был пассажиром. Редко, раз в несколько лет можно увидеть, как наши нападающие забивают такие голы большим клубам, и одновременно это как раз пример нестандартного мышления.
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шлеп нога
Чахлый дно!
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Контрольный выстрел
Ответ SMART789
а после просмотра списка трофеев и достижений сомнений в выборе не остается
Привет! Как дела в Рио?
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Контрольный выстрел
Ответ Slavnov
тут явно второе
Отойди от зеркала.
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Александр Зубков
Ответ Severfan
может быть по твоим каким-то критериями Чалов и слабее обоих, да вот только речь идёт об умственных способностях, в которых Булыкин с Кокориным остановились на уровне развития глупого школьника
Мостовой тогда дошкольник. Видел его интервью))
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Юрий Кечко
Ответ Severfan
может быть по твоим каким-то критериями Чалов и слабее обоих, да вот только речь идёт об умственных способностях, в которых Булыкин с Кокориным остановились на уровне развития глупого школьника
Ну Кокорин тупой как пробка
Собственно это его единственное слабое место и оказалось
Как нападающий для паспортиста он без слабых мест , чего не скажешь о Чалове
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Severfan
Ответ Вячеслав Горелов
Кокорин наверное самый сильный нападающий-страйкер после Кержакова, но не реализовал себя а Булыкин в Германии был в порядке Чалов пока слабее обоих
может быть по твоим каким-то критериями Чалов и слабее обоих, да вот только речь идёт об умственных способностях, в которых Булыкин с Кокориным остановились на уровне развития глупого школьника
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Severfan
Ответ Ужратый Гусениц
странно называть Булыкина идиотом. Он в бундеслиге забил больше, чем Чалов в Швейцарии. Не самый конечно техничный и умный футболист, но точно не идиот
будем интеллект измерять в забитых голах?
почитай любое интервью Булыкина или Кокорина и всё станет понятно, а уж если посмотришь, как он говорит вживую, то и понимать ничего не придётся - всё на виду.
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Вячеслав Горелов
Ответ Severfan
то ли гений, то ли партнёры не дотягивают до его мышления. да кто угодно, но уж точно Федя не идиот.. идиоты - это Кокорин, Булыкин и т.д., но точно не Федя
Кокорин наверное самый сильный нападающий-страйкер после Кержакова, но не реализовал себя
а Булыкин в Германии был в порядке
Чалов пока слабее обоих
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SMART789
а после просмотра списка трофеев и достижений сомнений в выборе не остается
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Slavnov
тут явно второе
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-3
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АРХАТ
Безумный гений)
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