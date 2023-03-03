Трент о «Ливерпуле» и топ-4: «Это не в наших руках. 3 очка против такой команды, как «МЮ», помогут»

высказался перед игрой «Ливерпуля» с « ».

Сейчас «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице , на 6 очков отставая от топ-4. «Манчестер Юнайтед» занимает 3-ю строчку и при игре в запасе отстает от идующего вторым «Ман Сити» на 6 баллов.

– Верите ли вы, что «Ливерпуль» попадет в топ-4 по итогам сезона?

– Мы понимаем, что это не в наших руках. «Ливерпулю» нужны результаты. Впереди еще долгий путь, нам предстоит провести еще много матчей. Многое может произойти.

Нам важно набирать очки. Только об этом мы сейчас и думаем. В апреле или мае мы будем понимать, как обстоит ситуация, но сейчас нужно сделать все, чтобы оказаться в хорошем положении.

Три очка против такой команды, как «Манчестер Юнайтед», очень помогут нам в достижении цели, – сказал защитник « ».

«Ливерпуль» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 26-го тура АПЛ. Матч состоится 5 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков