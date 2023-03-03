Трент о «Ливерпуле» и топ-4: «Это не в наших руках. 3 очка против такой команды, как «МЮ», помогут»
Трент Александер-Арнолд высказался перед игрой «Ливерпуля» с «Ман Юнайтед».
Сейчас «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице АПЛ, на 6 очков отставая от топ-4. «Манчестер Юнайтед» занимает 3-ю строчку и при игре в запасе отстает от идующего вторым «Ман Сити» на 6 баллов.
– Верите ли вы, что «Ливерпуль» попадет в топ-4 по итогам сезона?
– Мы понимаем, что это не в наших руках. «Ливерпулю» нужны результаты. Впереди еще долгий путь, нам предстоит провести еще много матчей. Многое может произойти.
Нам важно набирать очки. Только об этом мы сейчас и думаем. В апреле или мае мы будем понимать, как обстоит ситуация, но сейчас нужно сделать все, чтобы оказаться в хорошем положении.
Три очка против такой команды, как «Манчестер Юнайтед», очень помогут нам в достижении цели, – сказал защитник «Ливерпуля».
«Ливерпуль» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 26-го тура АПЛ. Матч состоится 5 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.
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