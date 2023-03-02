«Реалу» интересен защитник «Бенфики» Силва. В нем видят альтернативу Гвардиолу

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«Реалу» интересен защитник «Бенфики» Антониу Силва.

Как сообщает Record, мадридский клуб переключится на 19-летнего португальца, если не получится приобрести Йошко Гвардиола из «Лейпцига». Силва менее опытен, чем Гвардиол, но его покупка должна обойтись дешевле. Отмечается, что «Реал» планирует купить этим летом молодого центрального защитника, а Силва и Гвардиол – одни из кандидатов.

В текущем сезоне Силва провел за «Бенфику» 30 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Его подробную статистику можно найти здесь.

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4 комментария

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Val Smith
Может купить крайних защитников, а не ставить на края центральных или полузащитников?
+2
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Андрей Хенто
Гвардиол бы не помещал команде, но я сомневаюсь, что Мадрид будет усиливать эту позицию, да и много других проблемных позиций у Мадрида, но я надеюсь,что Флорентино все-таки одумается и этим летом будет крупным игроком на трансферном рынке, иначе еще сезон таким составом Мадрида просто не вывезет.
+3
0
+3
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Lana Rhoades
Потенциал неплохой у Силвы)
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0
0
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Забил ли Заболотный?
Вроде бы всего одна буковка)
0
-2
-2
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