«Реалу» интересен защитник «Бенфики» Силва. В нем видят альтернативу Гвардиолу

« » интересен защитник «Бенфики» .

Как сообщает Record, мадридский клуб переключится на 19-летнего португальца, если не получится приобрести из « ». Силва менее опытен, чем Гвардиол, но его покупка должна обойтись дешевле. Отмечается, что «Реал» планирует купить этим летом молодого центрального защитника, а Силва и Гвардиол – одни из кандидатов.

В текущем сезоне Силва провел за «Бенфику» 30 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Его подробную статистику можно найти здесь.

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