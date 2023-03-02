«Реалу» интересен защитник «Бенфики» Силва. В нем видят альтернативу Гвардиолу
«Реалу» интересен защитник «Бенфики» Антониу Силва.
Как сообщает Record, мадридский клуб переключится на 19-летнего португальца, если не получится приобрести Йошко Гвардиола из «Лейпцига». Силва менее опытен, чем Гвардиол, но его покупка должна обойтись дешевле. Отмечается, что «Реал» планирует купить этим летом молодого центрального защитника, а Силва и Гвардиол – одни из кандидатов.
В текущем сезоне Силва провел за «Бенфику» 30 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Его подробную статистику можно найти здесь.
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