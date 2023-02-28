Переговоры с «Миланом» – приоритет Леау. «Россонери» предлагают контракт на 5 лет с зарплатой 7 млн евро чистыми
Нападающий Рафаэл Леау заинтересован в продлении контракта с «Миланом».
По данным журналиста Фабрицио Романо, сейчас переговоры с «россонери» являются приоритетной задачей португальца. Клуб предлагает ему контракт на пять лет, зарплата – 7 млн евро в год после уплаты налогов.
Подчеркивается, что «Милану» крайне важно договориться с Леау до лета, пока в борьбу за футболиста не включились топ-клубы.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 23 игры в Серии А и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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