Переговоры с «Миланом» – приоритет Леау. «Россонери» предлагают контракт на 5 лет с зарплатой 7 млн евро чистыми

Теги Милан серия А Италия Рафаэл Леау Фабрицио Романо Футбол

Нападающий Рафаэл Леау заинтересован в продлении контракта с «Миланом».

По данным журналиста Фабрицио Романо, сейчас переговоры с «россонери» являются приоритетной задачей португальца. Клуб предлагает ему контракт на пять лет, зарплата – 7 млн евро в год после уплаты налогов.

Подчеркивается, что «Милану» крайне важно договориться с Леау до лета, пока в борьбу за футболиста не включились топ-клубы.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 23 игры в Серии А и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Марина Быстрова
Мы это уже слышали от Кессиэ и Доллара)
Чую, Леава снова дурачка Кукольдини прокатит
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celebrity
Сколько игр не смотрел - по ощущением играет лишь на чистых мячах. Ленив. Игрок настроения. Вообще не стоит 7 млн., которые ему предлагают. При этом соглашусь что достаточно талантлив.
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Eziiko
Ответ Милан. Тонали. 8.
7 миллионов отличное предложение 👍 ...
К сожалению такие как Челси дают ему минимум 10-15 лямов)
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+1
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eskerro
Ответ Schiaff1no
Главное не растягивать как с Чуханом и Долларом, хочет уходить- пусть идет
Да уже растянули
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан. Тонали. 8.
7 миллионов отличное предложение 👍 ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Schiaff1no
Главное не растягивать как с Чуханом и Долларом, хочет уходить- пусть идет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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