Переговоры с «Миланом» – приоритет Леау. «Россонери» предлагают контракт на 5 лет с зарплатой 7 млн евро чистыми

Нападающий Рафаэл Леау заинтересован в продлении контракта с « ».

По данным журналиста , сейчас переговоры с «россонери» являются приоритетной задачей португальца. Клуб предлагает ему контракт на пять лет, зарплата – 7 млн евро в год после уплаты налогов.

Подчеркивается, что «Милану» крайне важно договориться с Леау до лета, пока в борьбу за футболиста не включились топ-клубы.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 23 игры в Серии А и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы