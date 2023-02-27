Пиоли о 2:0 с «Аталантой»: «Наконец-то я узнаю игроков «Милана» – увидел только положительные моменты»

Теги Милан Аталанта Златан Ибрагимович Стефано Пиоли серия А Италия Майк Меньян Футбол

Стефано Пиоли доволен победой «Милана» над «Аталантой» (2:0) в 24-м туре Серии А.

– Перед этим мы выиграли три матча подряд со счетом 1:0. Не всегда можно рассчитывать на то, что не пропустишь, поэтому нам нужно было заканчивать с интригой в этой матче раньше (второй гол был забит на 86-й минуте – Sports.ru).

Это было отличное выступление. Наконец-то мы сыграли с нужной энергией, и я теперь узнаю своих игроков.

Нам нужно было ощущение стабильности – мы не выигрывали четыре матча подряд в этом сезоне. И мы знаем, как трудно играть против такой команды, как «Аталанта».

Мы работали как команда, играли интенсивно, жертвовали собой и хорошо контролировали мяч. Сегодня я видел только положительные моменты, но сезон еще будет длиться долго, так что нам нужно больше очков, чтобы занять место в четверке лучших.

Мы никогда не будем непобедимы, но мы вернулись к тому, чтобы играть с упором на наши сильные стороны, показывая должное отношение к делу, поэтому у нас больше шансов на победу.

– Меньян и Ибрагимович вернулись на поле после тяжелых травм.

Майк и Златан не только отличные игроки, но и лидеры с большим опытом, поэтому, естественно, их присутствие имеет большое значение, – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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6 комментариев

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marco -81
Отличный отрезок - 4 победы подряд! Таланту разделали как бог черепаху.
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krealpmoney
Запороли немало, но хорошо что моменты в принципе идут, а реализацию можно подтянуть
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art.shu05@gmail.com
Златан вернулся, и результат также вернулся
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Andrea45
Сердце кровью обливалось, смотря на упущенные голевые моменты Милана, команде необходимо работать над реализацией. Было ощущение что сработает старое правило: не забиваешь ты - забивают тебе. Благо, обошлось. Forza Milan ! 🔴⚫️
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Dimario
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Yenchik
Но сколько верных моментов Милан упустил…
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