Капелло рассказал, что Фергюсон просил его возглавить «МЮ»: «Мы почти достигли соглашения, а потом он остался еще на 3 года. Он сказал: «Прости, Фабио, моя жена не хочет, чтобы я сидел дома»
Фабио Капелло рассказал, что мог возглавить «Манчестер Юнайтед» после Алекса Фергюсона.
«Его сын и агент приехали навестить меня в Рим, мы почти достигли соглашения. Когда я вернулся домой, то увидел, что Фергюсон продлил контракт с «МЮ» еще на три года.
Утром он позвонил мне и сказал: «Извини, Фабио, моя жена хочет, чтобы я работал. Она не хочет, чтобы я сидел дома, прости», – сказал экс-тренер «Милана», «Реала» и сборной России в эфире Sky Sports Italia.
Но его Реал я не смотрел, вот Рому помню - благо там в атаке было кому что придумать интересное, а без Тотти, Кафу, Кассано было бы совсем невыносимо, примерно как со сборной России) или Англии
Вот и получились последние годы Манч Ю. не на уровне великого клуба...
А дома - «подкаблучник « 😆😆