Капелло рассказал, что Фергюсон просил его возглавить «МЮ»: «Мы почти достигли соглашения, а потом он остался еще на 3 года. Он сказал: «Прости, Фабио, моя жена не хочет, чтобы я сидел дома»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Фабио Капелло серия А Италия Футбол

Фабио Капелло рассказал, что мог возглавить «Манчестер Юнайтед» после Алекса Фергюсона.

«Его сын и агент приехали навестить меня в Рим, мы почти достигли соглашения. Когда я вернулся домой, то увидел, что Фергюсон продлил контракт с «МЮ» еще на три года.

Утром он позвонил мне и сказал: «Извини, Фабио, моя жена хочет, чтобы я работал. Она не хочет, чтобы я сидел дома, прости», – сказал экс-тренер «Милана», «Реала» и сборной России в эфире Sky Sports Italia.

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10 комментариев

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Волосатый Гонсалес
фактически его жена подарила нам хорошие три года, тем самым отсрочив временное падение МЮ
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Джон Хартсон
просто спасибо Кэти
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Typizza
Ох уж эти женщины...
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Ответ Jurgen Klinsmann
не зря его уволили из реала после чемпионства)
Ага, за скучный футбол )
Но его Реал я не смотрел, вот Рому помню - благо там в атаке было кому что придумать интересное, а без Тотти, Кафу, Кассано было бы совсем невыносимо, примерно как со сборной России) или Англии
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Marduhai
Этот эпизод говорит о том, как важно во время уходить всем, в том числе и заслуженным флагманам, таким как Ферги... Время никого не щадит и если ты начинаешь принимать базовые решения (об уходе на покой) на основе хотелок жены - значит твоё время кончилось.
Вот и получились последние годы Манч Ю. не на уровне великого клуба...
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Sevuska
Это Сэр Алекс на работе такой грозный был .
А дома - «подкаблучник « 😆😆
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Jurgen Klinsmann
Ответ Log in
Капелло вроде бы знаменитый тренер, но вот результат есть, но смотреть на игру невероятно сложно, даже если болеешь за команду, что он тренирует.
не зря его уволили из реала после чемпионства)
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Амин Чич
Ответ Манюшный
Отсрочил падение МЮ на 3 года 😱
Если бы он эти годы провел в МЮ, доллар стал бы выше и сборной России пришлось бы платить большую неустойку при увольнении 😁😁 так, что на повезло, что раньше пришел
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Капелло вроде бы знаменитый тренер, но вот результат есть, но смотреть на игру невероятно сложно, даже если болеешь за команду, что он тренирует.
+4
-2
+2
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Манюшный
Отсрочил падение МЮ на 3 года 😱
+11
-2
+9
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