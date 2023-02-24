Капелло рассказал, что Фергюсон просил его возглавить «МЮ»: «Мы почти достигли соглашения, а потом он остался еще на 3 года. Он сказал: «Прости, Фабио, моя жена не хочет, чтобы я сидел дома»

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«Его сын и агент приехали навестить меня в Рим, мы почти достигли соглашения. Когда я вернулся домой, то увидел, что Фергюсон продлил контракт с «МЮ» еще на три года.

Утром он позвонил мне и сказал: «Извини, Фабио, моя жена хочет, чтобы я работал. Она не хочет, чтобы я сидел дома, прости», – сказал экс-тренер «Милана», «Реала» и сборной России в эфире Sky Sports Italia.