УАФ о договорных играх: «Футбольные мошенники из Украины переезжают в Россию. Дисквалифицированный в Украине игрок сейчас в «Факеле»

Теги премьер-лига Россия судьи Факел УАФ договорные матчи Игорь Калинин Франческо Баранка Футбол

В УАФ сообщили о нечестном характере ряда контрольных матчей в Турции и на Кипре.

«К сожалению, среди этих матчей есть и такие, которые играются «на контору». По крайней мере, об этом можно говорить, опираясь на мониторинг представителей УАФ. На основании этих данных можно говорить в общей сложности о более чем 30 матчах с высокой вероятностью манипуляций.

В таких матчах принимают участие клубы из разных стран. Часто они организуются очень быстро, не анонсируются и проводятся за закрытыми дверями, а единственными зрителями становятся агенты (они зачастую принимают участие в схемах манипуляций) и беттинговые скауты. Последние являются необходимой частью манипуляций, поскольку дают возможность делать ставки по всему миру на матчи без какой-либо спортивной ценности.

Можно говорить с высокой вероятностью, что в этом году во многих матчах ключом к манипуляциям могли быть арбитры.

Стоит отметить, что в то время как в Украине пытаются сделать все, чтобы защититься от футбольной онкологии, которой являются договорные поединки, российские команды выступают активными участниками матчей-призраков и договорных матчей.

Показательно, что украинский футболист, дисквалифицированный в Украине за договорные матчи, сейчас ожидает очередной дисквалификации потому, что сейчас является игроком одной из таких российских команд (речь о защитнике «Факела» Игоре Калинине, которого в 2015 году, когда он играл в «Заре», вместе с другими 11 футболистами обвинили в участии в договорных матчах – прим. Sports.ru).

Можно констатировать, что футбольные мошенники из Украины переезжают в Россию», – приводит Sport.ua слова главы комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола Франческо Баранки.

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33 комментария

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Russian Horse
Ответ Дедушка Кука
Правильный софт ставь. И никакие "днепропетровские операционисты" до твоих денег не доберутся.
Надеюсь, ты под "правильным софтом" имел ввиду мозги.
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And-Rover
Ответ Reece24
Нет, потому что они играли за ю19. Сама Заря доги не катала. Катали только отдельные игроки с ю19, но спустя время спалились. Катали за пару сотен баксов)
Понятно, они неприкасаемые.
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Снегири и суперклей
Дада. Росфутбол - злое зло. В то время как чистый и пушистый салобол прекрасен, как рассвет
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Дедушка Кука
Ответ Russian Horse
Никаких шуток, вам скоро наберут и объяснят, что с вашей карты пытаются совершить странную операцию.😏
Правильный софт ставь. И никакие "днепропетровские операционисты" до твоих денег не доберутся.
0
0
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Sweet_blondie228
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Russian Horse
Ответ tyuiop tyuiop
в чем шутка?
Никаких шуток, вам скоро наберут и объяснят, что с вашей карты пытаются совершить странную операцию.😏
+7
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tyuiop tyuiop
Ответ Russian Horse
А все специалисты сбербанка переезжают на украину, в днепропетровск, ну и?
в чем шутка?
0
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TheSportNik
Чья бы корова мычала, как говорится , но не Украинская, УЕФА за подкуп арбитра , шубное дело, все клубы этой страны убрали из еврокубкубков.
Что там Факел может договорится?
Проиграть не 0:1, а 0:5 что ли?
Если только Факел выиграет у Зенита, а Калинин хетрик сделает?
+6
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GerbertS
я вам по-секрету скажу, что некоторые голландские наркобароны, тоже едут в россию играть в футбол)
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Reece24
Ответ And-Rover
А Заря дискву получила когда Калинин играл там?
Нет, потому что они играли за ю19.
Сама Заря доги не катала.
Катали только отдельные игроки с ю19, но спустя время спалились.
Катали за пару сотен баксов)
+1
-8
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LepRiKonS
Наглецы из Воронежа гремят на Украине!
Только Факел! Только Победа!
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Андрюха с района
Очередной красноносый из тех краев)
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Reece24
Ответ And-Rover
Калинин за какие клубы УПЛ выступал? Списочек дайте. Они кстати получили наказание или их демократично пожалели?
За Зарю этот катала играл)
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Пригоженский бот
Ответ Reece24
Так это правда. В Украине все знали кто катал, и за сколько. Я против них играл по юности. В основном доги катали луганские, они потом разъехались по России и Белоруси. Я даже знаю кто где играет, а кто уже закончил) Да и вообще это шумное дело было, удивлён что кто-то называет это ересью или фейком, Гугл в помощь)
Верим всем хутором
+10
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And-Rover
Ответ Reece24
Так это правда. В Украине все знали кто катал, и за сколько. Я против них играл по юности. В основном доги катали луганские, они потом разъехались по России и Белоруси. Я даже знаю кто где играет, а кто уже закончил) Да и вообще это шумное дело было, удивлён что кто-то называет это ересью или фейком, Гугл в помощь)
А Заря дискву получила когда Калинин играл там?
+6
0
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Reece24
Ответ Александр Баскаков
И спортс умудрились ещё такую ересь написать, шедеврально
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Bahmut
Даже название их ассоциации звучит как гавкающая собака. Так что пусть тявкают, меньше прислушиваться нужно.
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And-Rover
Калинин за какие клубы УПЛ выступал? Списочек дайте. Они кстати получили наказание или их демократично пожалели?
+3
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Игорь Климов
К чему это здесь?
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Russian Horse
А все специалисты сбербанка переезжают на украину, в днепропетровск, ну и?
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Michael Boldyrev
Кстати, а чем там расследование спортс о фейковом матче пензинского "Зенита" и еще какого-то из ПФЛ закончилось?
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Извилина Заремы
Безусловно, "Факел" подозрительно идёт в нижней части таблицы, имея такой прекрасный подбор исполнителей, огромный бюджет и лучшую организацию авиаперелётов в РПЛ.
+32
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Александр Баскаков
И спортс умудрились ещё такую ересь написать, шедеврально
+72
-5
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Пирс Морган
Скандалы, интриги,расследования
0
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Влад Белянский
Хотят сказать, что Калинин выбирает команды только, где есть договорняки регулярные? Типо в них он чувствует себя, как рыба в воде?)
+14
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