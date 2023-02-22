УАФ о договорных играх: «Футбольные мошенники из Украины переезжают в Россию. Дисквалифицированный в Украине игрок сейчас в «Факеле»
В УАФ сообщили о нечестном характере ряда контрольных матчей в Турции и на Кипре.
«К сожалению, среди этих матчей есть и такие, которые играются «на контору». По крайней мере, об этом можно говорить, опираясь на мониторинг представителей УАФ. На основании этих данных можно говорить в общей сложности о более чем 30 матчах с высокой вероятностью манипуляций.
В таких матчах принимают участие клубы из разных стран. Часто они организуются очень быстро, не анонсируются и проводятся за закрытыми дверями, а единственными зрителями становятся агенты (они зачастую принимают участие в схемах манипуляций) и беттинговые скауты. Последние являются необходимой частью манипуляций, поскольку дают возможность делать ставки по всему миру на матчи без какой-либо спортивной ценности.
Можно говорить с высокой вероятностью, что в этом году во многих матчах ключом к манипуляциям могли быть арбитры.
Стоит отметить, что в то время как в Украине пытаются сделать все, чтобы защититься от футбольной онкологии, которой являются договорные поединки, российские команды выступают активными участниками матчей-призраков и договорных матчей.
Показательно, что украинский футболист, дисквалифицированный в Украине за договорные матчи, сейчас ожидает очередной дисквалификации потому, что сейчас является игроком одной из таких российских команд (речь о защитнике «Факела» Игоре Калинине, которого в 2015 году, когда он играл в «Заре», вместе с другими 11 футболистами обвинили в участии в договорных матчах – прим. Sports.ru).
Можно констатировать, что футбольные мошенники из Украины переезжают в Россию», – приводит Sport.ua слова главы комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола Франческо Баранки.
Что там Факел может договорится?
Проиграть не 0:1, а 0:5 что ли?
Если только Факел выиграет у Зенита, а Калинин хетрик сделает?
Сама Заря доги не катала.
Катали только отдельные игроки с ю19, но спустя время спалились.
Катали за пару сотен баксов)
Только Факел! Только Победа!