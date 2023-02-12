Габриэль Агбонлахор: «Представьте Холанда или Кейна в «Челси» – команде нужен беспощадный форвард. Хавертца отталкивают от мяча»
Габриэль Агбонлахор представил выступление форварда Эрлинга Холанда за «Челси».
«Челси» не хватает беспощадного форварда. Представьте в этой команде Харри Кейна, Эрлинга Холанда, представьте, как они бы реализовывали моменты.
Хавертц слишком легкий. Он высокий, но его отталкивают от мяча. Он не «девятка», которая глубоко опускается, а скорее «десятка».
Но летом в «Челси» приедет Кристофер Нкунку», – сказал экс-форвард «Астон Виллы» в эфире Talksport.
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