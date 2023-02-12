Габриэль Агбонлахор: «Представьте Холанда или Кейна в «Челси» – команде нужен беспощадный форвард. Хавертца отталкивают от мяча»

Теги Челси премьер-лига Англия Габриэль Агбонлахор Харри Кейн Кристофер Нкунку Кай Хавертц Эрлинг Холанд Футбол

Габриэль Агбонлахор представил выступление форварда Эрлинга Холанда за «Челси».

«Челси» не хватает беспощадного форварда. Представьте в этой команде Харри Кейна, Эрлинга Холанда, представьте, как они бы реализовывали моменты.

Хавертц слишком легкий. Он высокий, но его отталкивают от мяча. Он не «девятка», которая глубоко опускается, а скорее «десятка».

Но летом в «Челси» приедет Кристофер Нкунку», – сказал экс-форвард «Астон Виллы» в эфире Talksport.

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7 комментариев

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Ислам Базгиев
Все время забываю , что туда ещё Нкунку должен подъехать летом , это просто хаос . Поттер никогда с этим не справится
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ZamoRano
Челси нужен принципиально другой подход к футболу вообще. Что такое Челси с середины 90ых? Накупить известных тренеров, известных игроков, не пошло? Тасуем и заново. Ни одного системного тренера за 30 лет, ни одной попытки построить династию, одна сплошная чехарда. Ну вот допустим придет Флик, допустим выиграет лч или АПЛ, через сезон спад и досвидос, вы вспомните за что уволили Анчелотти на следующий сезон после чемпионства. А Бенитеса? Человек сделал все что мог, интегрировал Азара и все равно нафиг с пляжа.
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QWertY
Челси нужен Седрик Диггори. Идеальный нап, который знает философию Поттеру
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serhio_ramos_
А почему Дзюбу тогда не подписали
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balander09
тренер нужен
игроков атаки достаточноч ума не хватает Поттеру игру в атаке поставить
больше двух забить давно не могут
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mr kovalsky
был один беспощадный, беспощадные интервью наплакал и уехал
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Slavanya
Лукаку был, видели
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