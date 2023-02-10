Гацкан о лимите: «Российский молодые ребята не хуже, чем иностранцы, если поменяют менталитет. Бывает такое отношение: «Давай потом, потом, потом»

Александр Гацкан поделился мыслями о лимите на легионеров в российском футболе.

– Помню, вы негативно высказывались о лимите на легионеров. В «Ростове» сейчас иностранцев почти нет…

– Тогда было другое время, и проблемы изменились. У некоторых команд нет возможности привозить молодых и качественных футболистов.

С другой стороны, это хорошо для россиян. У многих команд заработали академии, стали появляться футболисты.

Например, у нас сейчас на сборах с первой командой около 11-12 футболистов из академии. Для них есть шанс, и они должны его использовать.

Думаю, российские молодые ребята не хуже, чем те же иностранцы, но с одной оговоркой: если они чуть-чуть свой менталитет поменяют и начнут с самого раннего возраста профессионально относиться к делу.

У нас иногда такое отношение бывает: «Давай потом, потом, потом». Иногда из-за такого упускают свой шанс.

В моей карьере было очень много футболистов, которые не использовали свой большой потенциал. Может, они и хотели играть, но профессионализм у них был не на самом высоком уровне.

– А вы свой потенциал реализовали?

– Думаю, на 99,9%. Я никогда не был таким уж техничным, быстрым. В общем, не был машиной.

Однако старался играть на своих лучших качествах, поэтому считаю, что реализовал себя по максимуму, – сказал тренер академии «Ростова».