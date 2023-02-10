Паршивлюк об Эмери в «Спартаке»: «Человек 24/7 в футболе, все разжевывал и многое потом доказал. Но нужной связи между ним и командой не было»

вспомнил о работе с в «Спартаке» в 2012 году.

– Вы говорили, что не удивились успехам Унаи Эмери: «Его работа, профессионализм, погруженность в процесс просто поражали». Что поразило больше всего?

– Человек 24/7 в футболе. Когда он пришел в команду, то уже понимал, что хочет видеть. Плюс количество упражнений. Помню, выходим на тренировку в Тарасовке – все три поля заставлены, чтобы не было никаких пауз на переходы. Все разжевывал!

Когда он вернулся в Испанию, ему не нужно было доносить свои идеи через переводчика, менталитет родной. Это привело к тому, что «Севилья» раз за разом выигрывала .

– При этом за границей у него не особо получалось. « », «ПСЖ», « »...

– Думаю, виной всему языковой барьер. И специфика другой страны. В Испании он все мог донести и показать, в индивидуальной беседе объяснить. А в «Арсенале» его английский не того уровня. Пресса, которая над его языком смеется, неудачный период в жизни команды – это все вкупе привело к таким результатам.

В «Спартаке» ко многим футболистам нужен был другой подход. Нужной связи между ним и командой не было. Результаты не пошли, и это сказалось на атмосфере внутри коллектива. Мне сложно сказать, поскольку я провел с ним только предсезонку, а потом получил травму.

Но как человек, полностью погруженный в футбол, знающий его и понимающий, Эмери многое потом доказал. И его нынешнее возвращение в АПЛ доказывает, что он котируется очень высоко.

– Верите в то, что гендиректор Карпин спал и видел свое возвращение в тренерское кресло – и как-то «копал» под Эмери? Часть болельщиков в этом убеждена.

– Я не был участником этого процесса, и мне сложно представить, как это могло выглядеть. Что, он приходил к футболистам и говорил: «Играйте плохо»? Ну глупость же. Просто разный менталитет, – сказал защитник «Динамо».

После «Спартака» Эмери работал с «Севильей», «ПСЖ», «Арсеналом» и «Вильярреалом». С ноября 2022 года испанец тренирует английскую «Астон Виллу».

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