Паршивлюк о возвращении в «Спартак»: «Не думаю, что в одну реку можно войти дважды»

оценил вероятность своего возвращения в « ».

— Если после окончания контракта с «Динамо» вам предложат вернуться в «Спартак» — как отреагируете?

— В футбольной жизни нет сослагательного наклонения. Хотелось бы еще продолжить выступления в качестве футболиста. Надеюсь, что руководство «Динамо» все устраивает.

Пока, кроме «Динамо», нигде себя не вижу. Комфортно и мне, и семье, хорошие отношения с ребятами. И, если честно, не думаю, что в одну реку можно войти дважды.

— То есть если бы вдруг в «Спартаке» решили, что там не хватает дядьки-наставника, и после окончания контракта с «Динамо» позвали вас...

— Не верю в это. Мне кажется, так это не работает, – сказал защитник « ».

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