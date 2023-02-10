Паршивлюк о возвращении в «Спартак»: «Не думаю, что в одну реку можно войти дважды»

Теги Спартак Сергей Паршивлюк премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Сергей Паршивлюк оценил вероятность своего возвращения в «Спартак».

— Если после окончания контракта с «Динамо» вам предложат вернуться в «Спартак» — как отреагируете?

— В футбольной жизни нет сослагательного наклонения. Хотелось бы еще продолжить выступления в качестве футболиста. Надеюсь, что руководство «Динамо» все устраивает.

Пока, кроме «Динамо», нигде себя не вижу. Комфортно и мне, и семье, хорошие отношения с ребятами. И, если честно, не думаю, что в одну реку можно войти дважды.

— То есть если бы вдруг в «Спартаке» решили, что там не хватает дядьки-наставника, и после окончания контракта с «Динамо» позвали вас...

— Не верю в это. Мне кажется, так это не работает, – сказал защитник «Динамо».

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3 комментария

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Федя Голицын
Кому здесь ты нужен ? Мусароккк..
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Valentin Kompaneytsev
Провокационный вопрос журналиста. Достойный ответ Сергея Паршивлюка.
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Vatikan
Промес доказал, что можно. Просто надо заслужить.
Теперь вот Кокорина ждём))
А Сережа в Спартаке свое отыграл. К сожалению, после травмы стал не тем, кем мог бы стать
0
-2
-2
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