Где смотреть Монако – ПСЖ, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 11 февраля
В субботу, 11 февраля, сыграют Монако и ПСЖ в 23 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
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- Игра пройдет на стадионе «Луи II».
- Встречу будет в прямом эфире показывать один из зарубежных каналов, доступных в IP-TV сервисах.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Монако – ПСЖ
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости
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