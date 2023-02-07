Где смотреть Монако – ПСЖ, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 11 февраля

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Футбол

В субботу, 11 февраля, сыграют Монако и ПСЖ в 23 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.

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Во сколько играют Монако – ПСЖ

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Монако: все новости

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Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости

Прогноз на матч Монако – ПСЖ

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